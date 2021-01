Mindtree

Mindtree meldet GJ21-Ergebnisse im dritten Quartal mit einem breiten Umsatzwachstum von 5,0% q-o-q in USD, einer EBITDA-Marge von 23,1% und einer PAT-Marge von 16,1%

Mindtree, ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seinen Kunden dabei hilft, schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen, gab heute die konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal zum 31. Dezember 2020 bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.

"Unser drittes Quartal war bei weitem das leistungsstärkste der letzten Jahre, unterstützt durch ein breit angelegtes Umsatzwachstum von 5,0 % in allen unseren Vertikalen und Servicebereichen, eine robuste Margenexpansion von 350 Basispunkten und einen gesunden Auftragsbestand von 312 Mio. US-Dollar", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree. Wir beobachten eine starke Geschäftsdynamik in allen Vertikalen mit einer signifikanten Nachfrage nach Cloud-, Daten- und Analysefunktionen. Wir profitieren weiterhin von der sich entwickelnde Marktdynamik mit Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die neue Normalität zu meistern und ihre Geschäfte auszubauen. Dank der strategischen Ausrichtung und der harten Arbeit unserer Mindtree Mitarbeiter sind wir nun gut positioniert, um weiterhin profitables Wachstum zu erzielen."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum 31. Dezember 2020

- In US-Dollar: - Umsatz 274,1 Mio. USD (Wachstum von 5,0% im Quartalsvergleich / Rückgang um 0,4% im Jahresvergleich) Nettoerlös 44,2 Mio. USD (Wachstum von 28,6% im Quartalsvergleich / 59,3% im Jahresvergleich) - In Rupien: - Umsatz 20.237 Mio. INR (Wachstum von 5,1% im Quartalsvergleich / 3,0% im Jahresvergleich) Nettoerlös 3.265 Mio. INR (Wachstum von 28,7% im Quartalsvergleich / 65,7% im Jahresvergleich)

Sonstige Kennzahlen:

- Kunden: - 276 aktive Kunden zum 31. Dezember 2020 8 Kundenzugänge während des Quartals - Mitarbeiter: - 22.195 Mindtree Minds zum 31. Dezember 2020 Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 12,5% - Geschäftsabschlüsse im 3. Quartal mit führenden globalen Kunden: - Wir wurden ausgewählt, um die digitale Transformation eines weltweit führenden Herstellers von Windkraftanlagen voranzutreiben. Im Rahmen dieses Fünf-Jahres-Vertrags wird Mindtree die gesamte IT-Landschaft des Kunden weltweit vereinfachen, modernisieren und transformieren und gleichzeitig die Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen Mindtree arbeitete als strategischer Technologiepartner mit einer großen globalen Fluggesellschaft zusammen, um die Kundenerfahrung auf mobilen digitalen Plattformen zu verbessern. Wir bieten Anwendungsentwicklung und Wartungsdienste, um die Funktionen der mobilen Anwendung zusammen mit der zugrundeliegenden Services Layer zu verbessern Eine weltweit führende Sportbekleidungsmarke wählte Mindtree als strategischen Partner für ein mehrjähriges Engagement für Dienstleistungen um die Anwendungsentwicklung, um ihre Entwicklung in Richtung einer produkt- und ergebnisorientierten Organisation zu beschleunigen Mindtree wurde von einem in den USA ansässigen vielfältigen Versicherungs- und Rückversicherungsanbieter ausgewählt, um End-to-End-IT-Infrastrukturmanagement und Cloud-Services bereitzustellen, was zu einer verbesserten Effizienz und Geschwindigkeit der Geschäftsstandardisierung führt. - Anerkennungen: - Mindtree wurde als Gewinner des SHRM HR Excellence Awards 2020 in der Kategorie Excellence in HR Analytics Award ausgezeichnet Mindtree wurde mit dem Titel IT Pride of Karnataka - 2019-20 von STPI IT Export Awards geehrt, der von STPI (Software Technology Parks of India) von Karnataka verliehen wurde, Mindtree wurde von Carbon Disclosure Project (CDP) als Top-Performer mit einem A-Score im Climate Change Ranking 2020 ausgezeichnet Mindtree wurde als führend im ISG Provider Lens(TM) für Next-gen Application Development and Maintenance (ADM) Services (U.S.) 2020 in den Bereichen Application Maintenance Services, Agile Development und Continuous Testing ausgezeichnet Mindtree wurde als führend im ISG Provider Lens(TM) für Digital Business Solutions and Service Partners 2020 (Australien) und Public Cloud Solutions and Services for Midmarket 2020 (USA) anerkannt

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. "Born digital" im Jahr 1999 und heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Fachwissen bei über 275 Unternehmenskunden an, um Silos aufzubrechen, die digitale Komplexität zu verstehen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, sich mit der Geschwindigkeit des Geschäfts zu bewegen, indem wir neue Technologien und die Effizienz von Continuous Delivery nutzen, um geschäftliche Innovationen voranzutreiben. Wir sind in mehr als 15 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus mehr als 22.000 unternehmerisch denkenden, kooperativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Bedingungen könnten die Technologie-Ausgaben von Kunden verringern, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden hinauszögern und unsere Fähigkeit, Beratungsdienste vor Ort zu erbringen, beeinflussen - alle diese Faktoren könnten sich negativ auf unseren künftigen Umsatz, unsere Marge und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

