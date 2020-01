Mindtree

Mindtree veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2019/20

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

- Reingewinn steigt in USD im Vergleich zum Vorquartal um 44,7 %

- Umsatz wächst im Vergleich zum Vorquartal um 1,5 % / zum Vorjahr um 9,4 %

Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seinen Kunden hilft, schnellere Geschäftsresultate zu erzielen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, das zum 31. Dezember 2019 endete. Diese Zahlen wurden vom Vorstand genehmigt.

"Im Zuge unserer weiteren Umsatzsteigerung hat unser konzentriertes Augenmerk auf die Förderung von profitablem Wachstum zu einem Ausbau der operativen Marge um 2,6 % und einem Anstieg des Nettogewinns um 44,7 % im Vergleich zum Vorquartal geführt", erklärte Debashis Chatterjee, CEO und Geschäftsführer von Mindtree. "Dabei setzen wir unsere Wachstumsstrategie weiterhin um, bahnen proaktiv Aufträge durch die Erschließung strategischer Kunden an und pflegen eine lernbasierte Unternehmenskultur. Die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen jährlichen Kundenbefragung zeigen branchenführende Bewertungen, die auf unsere außergewöhnliche Arbeit bei der Erbringung von hochwertigen Dienstleistungen für unsere Kunden hinweisen."

Die wichtigsten Finanzkennzahlen:

Quartalsabschluss zum 31. Dezember 2019

- In USD:

- Umsatz von $ 275,2 Mio. (Wachstum um 1,5 % im Vergleich zum Vorquartal / 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr) - Nettogewinn von $ 27,7 Mio. (Wachstum um 44,7 % im Vergleich zum Vorquartal / 3,1 % im Vergleich zum Vorjahr)

- In INR:

- Umsatz von INR 19.653 Mio. (Wachstum um 2,7 % im Vergleich zum Vorquartal / 10,0 % im Vergleich zum Vorjahr) - Nettogewinn von INR 1.970 Mio. (Wachstum um 45,9 % im Vergleich zum Vorquartal / 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr)

Weitere wichtige Kennzahlen:

- Kunden:

- 320 aktive Kunden zum 31. Dezember 2019 - Kunden mit $ 25 Millionen sind um 1 gewachsen, insgesamt 5 - Kunden mit $ 10 Millionen sind um 1 gewachsen, insgesamt 22

- Mitarbeiter:

- 21.561 Mindtree Minds zum 31. Dezember 2019 - Die Fluktuation nach 12 Monaten beträgt 17,2 %

- BOTs*:

- Die Automatisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Modernisierung unserer Technologiedienstleistungen, um die Effizienz für unsere Kunden zu erhöhen und ihnen schnellere Ergebnisse zu bieten. So berichten wir mit Stolz über die Stärke unserer BOTs, die autonom an der Seite unserer Mindtree Minds arbeiten und es unserem Team ermöglichen, mehr zu bewegen und größere Ziele zu erreichen. - Zum 31. Dezember 2019 haben wir 715 BOTs eingesetzt

*Software, die autonom und frei von menschlichen oder sonstigen Störungen agiert, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, die sonst von einem Menschen ausgeführt wird

- Q3-Transaktion findet Zustimmung von führenden globalen Kunden:

Neue Kunden:

- Mindtree wurde beauftragt, die komplette Ausführung von SAP- und Außendienst-AMS (Application Maintenance and Support)-Diensten für einen globalen Anbieter von Industriegasen zu übernehmen - Mindtree hat den Auftrag erhalten, Rechenzentrums-Support einschließlich AWS Cloud Operations für einen führenden Einzelhandelsanbieter im Bereich Unterhaltungselektronik & Wireless Services zu leisten - Mindtree wurde als Partner ausgewählt, um langfristige Roadmap- und strategische Dienstleistungen bei digitalen Transformationsinitiativen für einen multinationalen amerikanischen Konzern im Bereich Körperpflege zu liefern

Bestehende Kunden:

- Für ein bestehendes großes Automobilunternehmen in Großbritannien hat Mindtree seine Präsenz bei der Implementierung von Business Intelligence, Lösungsarchitektur und Programmumsetzung über das unternehmenseigene CRM-Portal erweitert - Mindtree wird das Management und die Abläufe im digitalen Marketing für einen führenden globalen Bestandskunden im Bereich Computersoftware und -technologie unterstützen

- Anerkennung:

- Mindtree wurde Gesamtsieger des ISG Star of Excellence Award(TM) 2019, dem ersten und einzigen Anerkennungsprogramm der Branche, bei dem Anbieter nach der Qualität ihrer Dienstleistungen auf der Grundlage von direktem Feedback von Unternehmenskunden bewertet werden. Der Star of Excellence ist eine unabhängige Anerkennung basierend auf der branchenweiten "Voice of the Customer". In diesem Jahr berücksichtigte ISG über 1.400 einzelne Bewertungen, 600 einzelne Unternehmen und 100 Anbieter. Mindtree wurde als Gewinner in Nordamerika und der Region Asien-Pazifik sowie für das Erreichen der Top-Punktzahl für seine Dienstleistungen im Bereich Anwendungsentwicklung und -pflege (ADM) anerkannt - Mindtree erhielt eine Bewertung der Stufe 5 in der Capability Maturity Model Integration (CMMI)® V2.0, was ein zuverlässiges Engagement für qualitativ hochwertige Software-Entwicklungsprozesse und Lieferstandards beweist. Mindtree ist eine der ersten IT-Organisationen, die weltweit für die Ansichten in den Bereichen Entwicklung und Services der Suite anerkannt wurden - Mindtree erhielt eine prestigeträchtige Auszeichnung von der South Asian Federation of Accountants (SAFA) als Zeichen der Anerkennung für seine herausragende Ethik und Exzellenz in der Finanzberichterstattung und Corporate Governance - Mindtree gewann die sechsten Annual IDC Insights Awards 2019 für "Excellence in Operations" für seine IT-Infrastrukturdienstleistungen in Form der MWatch (https://www.mi ndtree.com/services/operations/infrastructure-management/mwatch-it- infrastructure-management-platform)-Plattform, die die Bereitstellung von konsistenten und optimierten Infrastrukturbetriebsdienstleistungen durch Automatisierung ermöglicht - Mindtree gewann die Paragon Awards(TM) 2019 in der Kategorie "Excellence" für unsere herausragende Serviceleistung für eine globale Fluggesellschaft - Mindtree wurde im "ISG Provider Lens(TM) Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services 2019 Quadrant Report" als globaler und US-Marktführer in den Bereichen ADM der nächsten Generation, agile Entwicklung und kontinuierliches Testen ermittelt - Mindtree wurde im "ISG Provider Lens(TM) Public Cloud - Solutions & Service Partners 2019 Quadrant Report" global und in den USA als "Rising Star" für Public Cloud Transformation Services sowie als "Rising Star" für Managed Public Cloud Services anerkannt - Mindtree wurde im "ISG Provider Lens(TM) SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners 2019 Archetype Report" als führend in den Bereichen Landscape Transformation und Technical Transition Archetypes ermittelt - Mindtree wurde im "Intelligent Automation Services RadarView(TM) 2019 Report" von Avasant als Innovator bezeichnet

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 300 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd

Safe Harbour

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die unsere zukünftigen Wachstumsaussichten betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, welche dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, die jeweils von uns oder in unserem Namen gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

