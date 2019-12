Mindtree

Rolle des Chief Digital Officer hat starken Einfluss auf die digitale Transformation, wie eine Umfrage von Mindtree ergibt

- Fachkräfte aus Wirtschaft und IT sehen eine klare langfristige Notwendigkeit für die Position des CDO bei der Förderung von organisatorischem Wandel

Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die Einblicke in die Relevanz und Dauerhaftigkeit der Position des Chief Digital Officer (CDO) gibt. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die Position des CDO von Kurzlebigkeit geprägt ist, sieht eine überwältigende Mehrheit der an der Umfrage von Mindtree teilnehmenden Fachkräften aus Wirtschaft und IT den CDO ihres Unternehmens als effektiven Change Agent und Verfechter für die Erreichung von digitaler Transformation und echtem Nutzen für den Kunden.

Im Gegensatz zu anderen veröffentlichten Umfragen über die Rolle des CDO, die sich auf die Meinungen von Führungskräften auf C-Ebene konzentriert haben, bezog die Umfrage von Mindtree Daten von 323 globalen Fachkräften aus Wirtschaft und IT in den USA und Großbritannien, die unter einem CDO arbeiten, mit ein. Diese Fachkräfte spielen eine große Rolle bei der Umsetzung der Vision des CDO und verfügen über eine wertvolle Einschätzung der Effektivität des CDO als Führungskraft. So stellte die Umfrage fest, dass der CDO ein wirksamer Verfechter vieler geschäftsfördernder digitaler Initiativen ist, wie z. B. die Vermittlung eines nahtlosen digitalen Erlebnisses für Kunden (27 %) und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (20 %).

1. Die Rolle des CDO hat einen klaren Zweck und gewinnt an Relevanz Es herrscht eine weit verbreitete Auffassung, dass der CDO eine nicht klar abgegrenzte Rolle ist, deren Funktionen und Zuständigkeiten auch auf verschiedene Mitglieder der Chefetage verteilt werden könnten. Entgegen dieser Ansicht ergab die Umfrage von Mindtree, dass Fachkräfte aus Wirtschaft und IT heute durchaus eine klare Notwendigkeit für die Beibehaltung der CDO-Position sehen, wobei 74 % der Befragten angaben, der CDO ihrer Organisation habe klar definierte Verantwortlichkeiten, und 81 % der Meinung waren, diese Verantwortlichkeiten seien so differenziert, dass eine eigene CDO-Position erforderlich ist. Darüber hinaus sind Fachkräfte aus Wirtschaft und IT der Überzeugung, dass die Rolle des CDO im Vergleich zum Zeitpunkt ihrer Einführung immer relevanter wird (76 %), was ein klares Mandat für den CDO darstellt, seine digitalen Ziele zu erreichen. 2. CDOs verfügen in der Regel über mehr Technologieexpertise als Geschäftswissen Als Hauptfähigkeiten ihrer CDO nannten Führungskräfte aus Wirtschaft und IT ein tiefgehendes Wissen über Technologie (61 %) und die Fähigkeit, digitale Strategien umzusetzen (53 %). Nahezu 70 % der Befragten gaben an, dass ihr CDO aus dem IT-Bereich stammt, was darauf hindeutet, dass viele CDOs zwar eine gute Kombination aus Technologiewissen und "Soft Skills" besitzen, aber möglicherweise weniger Einblick in die Funktionsweise von Teilen des Geschäfts haben oder noch im Begriff sind, sich dieses Wissen anzueignen. 84 % der Befragten in Unternehmen, deren CDO aus dem IT-Bereich stammt, gaben an, dass ihr Unternehmen seit der Einführung der CDO-Rolle "erhebliche" digitale Fortschritte gemacht habe. Demgegenüber gaben nur 73 % der Befragten aus Unternehmen mit einem CDO, der nicht aus dem IT-Bereich stammt, die gleiche Antwort. 3. Trotz der Fortschritte stoßen CDOs nach wie vor auf Hindernisse, wie isolierte Initiativen und Fachkräftemangel Etwa ein Drittel der Befragten (32 %) nannten eine veränderungsresistente Unternehmenskultur als das größte Hindernis für CDOs, um größere Fortschritte zu erzielen. Dementsprechend ist die "Umstellung der Kultur auf eine schnellere Iteration" die am schlechtesten bewertete Leistung von CDOs. Auf die Frage, was der CDO am meisten braucht, um bei der Digitalisierung des Unternehmens erfolgreich zu sein, antworteten 38 % der Befragten, dass mehr Zusammenarbeit zwischen den Geschäftseinheiten erforderlich sei, kombiniert mit der Rekrutierung von Nachwuchsfachkräften mit Fähigkeiten, die auf die gefragten Technologien ausgerichtet sind.

"Während Unternehmen Fortschritte bei der digitalen Transformation machen und neue Möglichkeiten zur Neuerfindung ihrer jeweiligen Geschäfte entdecken, tätigen Führungskräfte in allen Branchen langfristige Investitionen in Organisationsfähigkeiten und Führung. Wir sind nicht überrascht, dass die CDO-Rolle nicht als eine zeitlich begrenzte Projekt- oder Initiativführungsrolle angesehen wird, sondern vielmehr als langfristiger Change Agent", erläuterte Sreedhar Bhagavatheeswaran, SVP und Leiter des Bereichs Digital bei Mindtree. "Unsere Gespräche mit Führungskräften zeigen, dass es für Unternehmen eine zentrale Rolle spielt, das Potenzial der digitalen Technologien voll auszuschöpfen. Im Zuge des immer schnelleren Technologiewandels muss der CDO Technologien wie Cloud und KI beherrschen und über ein tiefgehendes Geschäftswissen verfügen, um erfolgreich zu sein. Ebenso muss er auch die Unternehmenskultur verstehen und das Change Management kompetent meistern, um Erfolg zu haben."

Methodik

2019 kooperierte Mindtree mit Researchscape International im Rahmen eines individuellen Forschungsprojekts. Die Umfrage umfasste 323 Befragte in den Vereinigten Staaten und Großbritannien.

Weitere Informationen und den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.mindtree.com/chief-digital-officer-cdo-survey-report

