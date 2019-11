Mindtree

Mindtree erlangt CMMI V2.0 Reifegrad 5 für Kompetenzen im Bereich Produktentwicklung und Services

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

- Modell bestätigt Mindtrees Fähigkeit, auf Fachwissen gestützte, hochwertige Lösungen und Services bereitzustellen

Mindtree, ein führender Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, wurde für Reifegrad 5 im Capability Maturity Model Integration (CMMI)® V2.0 beurteilt, das für nachweisliches Engagement für hohe Qualitätsstandard im Entwicklungsprozess und bei der Bereitstellung von Software steht. Mindtree ist eines der ersten IT-Unternehmen, das weltweite Anerkennung für die Entwicklungs- und Services-Ansichten der Suite erhält.

Mindtree gilt als Pionier für die Optimierung und Integration von Standards und stellt bereits seit seiner Gründung sein uneingeschränktes Engagement für kontinuierliche Prozessverbesserungen und Qualität unter Beweis. Die CMMI V2.0-Beurteilung betont ferner die Kompetenzen von Mindtree bei der Entwicklung hochwertiger Produkte und Lösungen, die den Anforderungen von Kunden und Endnutzern genügen, sowie seine Fähigkeit, ein hochwertiges Service-Angebot bereitzustellen, das Markt- und Kundenansprüchen gerecht wird. Mindtree ist eines der ersten IT-Unternehmen, das Reifegrad 5 gleichzeitig für die Ansichten seines Service-Modells und Entwicklungsmodells erlangt.

"Die Implementierung erfolgreicher und nachhaltiger Praktiken erfordert das Einhalten international anerkannter Standards sowie die notwendige Zusicherung durch eine unabhängige Agentur", so Debashis Chatterjee, CEO und MD von Mindtree. "Zu einer Zeit, in der neue Technologien und neue Liefermethoden die Norm sind, war es für uns einfach naheliegend, uns selbst in Bezug auf das New-Age-Framework CMMI 2.0 zu testen. Diese Reifegrad-5-Beurteilung betont das hohe Maß an Strenge, das wir bei unseren daten- und metrikorientierten Praktiken anwenden und ist eine Bestätigung unserer Liefermethoden, Systeme und Governance."

Mit der CMMI 2.0 Produkt-Suite können Organisationen interne Geschäftsabläufe analysieren und beurteilen, ihre Kompetenzen anhand von Best Practices messen, verbesserungsbedürftige Bereiche ausfindig machen und höhere Leistungen erreichen. Eine Beurteilung für CMMI-Reifegrad 5 zeigt, dass eine Organisation ihre Prozesse kontinuierlich basierend auf einem quantitativen Verständnis der Geschäftsziele und Leistung verbessert.

QAI India Limited war der Beurteilungspartner von Mindtree auf seiner Reifegrad-Reise.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern und 35 Niederlassungen werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzer sein.

Pressekontakt:

INDIEN

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

VEREINIGTE STAATEN

Erik ArvidsonMatter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPA

Edward Stevenson

Hotwire

+44-783-459-7877

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell