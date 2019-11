Mindtree

Mindtree wird von Cisco zum Partner für Managed Secure SD-WAN Services gewählt

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Die Lösung kombiniert die Netzwerk- und digitale Transformation für eine nahtlose Cloud-Erfahrung

Mindtree, ein führender Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, wurde von Cisco zum Partner gewählt, um Managed Sercure SD-WAN- Services (Software Defined WAN) anzubieten.

In ihrem Bemühen den Wert von Daten voll auszuschöpfen, schnellere Entscheidungen zu treffen, den Umsatz anzukurbeln und Kosten einzusparen, begeben sich Unternehmen schneller als jemals zuvor auf die Reise der digitalen Transformation. Sie verwalten größere Datenvolumen und Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Servicequalität. Hinzu kommt die Verlagerung in eine Multi-Cloud-Umgebung, was auf sichere Weise geschehen muss. Die digitale Transformation übt enormen Druck auf das Unternehmens-WAN aus. SD-WAN-Technologie verspricht eine bessere Konnektivität zwischen den Niederlassungen und dem Hauptsitz eines Unternehmens, indem die Cloud genutzt wird, um besseren Zugriff auf Dienste sowie intelligenteren Datenverkehr in einem Netzwerk zu bieten. Dieser Ansatz bedeutet nicht nur höhere Flexibilität, sondern trägt auch zur Kostensenkung bei, wodurch Unternehmen weniger auf traditionelle WAN-Technologien angewiesen sind.

"Wir freuen uns sehr über die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Mindtree im Zuge seiner Einführung des jemals ersten Managed Network-Angebots, das auf SD-WAN von Cisco aufbaut, einschließlich branchenführender integrierter Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Cisco Umbrella", so Nirav Sheth, VP of Sales für Ciscos Global Partner Organization. "Sie bieten hochmoderne Cloud-Fähigkeiten und verfügen über Netzwerk-Fachwissen sowie Beratungskompetenz für Anwendungen, was für erfolgreiche Ergebnisse entscheidend ist, so wie Kunden sich für eine Multi-Cloud-Welt neu strukturieren."

"Kunden bevorzugen immer einen Partner, der sich ihrer Probleme ganzheitlich und umfassend annimmt. Dank unserer neuesten Partnerschaft mit Cisco ist Mindtree gut aufgestellt, um diese Kundenanforderung zu erfüllen und eine nahtlose Erfahrung über verschiedene Domänen hinweg zu bieten", so Sandhesh Rai, VP and Head of Enterprise Technologies bei Mindtree. "Unsere Partnerschaft wird sicherstellen, dass Kunden für ihre Investitionen in der zunehmend anforderungsreichen Multi-Cloud-Welt angemessene Renditen erzielen."

Mindtree verfügt über umfangreiches Cloud-Wissen, das von Cloud-Strategie und Migration bis zur Cloud-Infrastruktur und Cloud-Verwaltungsdiensten reicht. Mindtree verfolgt bei der digitalen Transformation einen cloudorientierten Ansatz, mit etwa 1.500 Cloud-Experten, den sog. Mindtree Minds, 4.000 realisierten Cloud-Projekten und 35 Cloud-Branchenpartnerschaften. Darüber hinaus bietet Mindtree einen Software-Defined Everything Service an, der Software-Defined Networking (SDN) umschließt und Kunden hilft, von einem auf Investitionsausgaben beruhenden Modell zu einem Betriebsausgaben-Modell zu wechseln, das auf Initiativen in den Bereichen Cloud, digital und Analytik fußt.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern und 35 Niederlassungen werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzer sein.

