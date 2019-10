Mindtree

Mindtree gewinnt ISG Star of Excellence Award(TM) 2019

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

- Mindtree wird von Unternehmenskunden für höchste Servicequalität und -erfahrung ausgezeichnet

Mindtree, ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, ist der Gewinner des ISG Star of Excellence Award(TM) 2019, das erste und einzige Anerkennungsprogramm der Industrie, bei dem Dienstleister nach ihrer Servicequalität anhand der Rückmeldungen von Unternehmenskunden bewertet werden.

Für die Qualität seiner Kerntechnologieleistungen erhielt Mindtree die höchste kumulative Gesamtnote für Kundenerfahrung. Zusätzlich zu diesem globalen Preis belegte Mindtree Platz zwei in der Kategorie "Emerging Tech" und wurde als regionaler Preisträger in Nordamerika und Asien-Pazifik geehrt. Für seine Leistungen im Bereich Anwendungsentwicklung und -pflege (ADM) erhielt es ebenfalls die Bestnote.

"Die aussagekräftigste Bewertung der Effektivität von Mindtree als strategischer Partner kommt direkt von unseren Kunden. Und das macht die Auszeichnung mit dem ISG Star of Excellence Award so besonders und erfreulich", sagte Debashis Chatterjee, MD & CEO von Mindtree. "Mindtree liefert Technologielösungen, die für unsere Kunden einen messbaren geschäftlichen Nutzen bringen. Diese Auszeichnung lässt sich direkt auf unseren kundenorientierten Ansatz bei Innovation, Technologie und Kollaboration mit Endbenutzern zurückführen."

Im Großen und Ganzen führten die Kunden die folgenden wichtigsten Stärken von Mindtree an:

- Menschen und Kollaboration - Mindtree demonstriert ein breites und spezifisches Verständnis der Geschäftsabläufe, wodurch es reibungslos mit Zulieferern im Ökosystem arbeiten und Probleme proaktiv identifizieren und lösen kann. Weitere Schlüsselkriterien waren Reaktionsschnelligkeit, Mitarbeiterqualifikation und Ausrichtung der Unternehmenskultur. - Innovation und Umsetzung - Mindtree kann auf langjährige Erfahrung zurückgreifen, um extra Mehrwert zu schaffen und durch innovative Ansätze geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Mindtree setzt Innovationsideen erfolgreich um, erfüllt Erwartungen und unterstützt kontinuierlich die Verbesserung. - Kundenloyalität - Mindtree belegte den Spitzenplatz bei der Kundenloyalität. 63 % der Befragten sind treue Kunden, die weiter mit dem Unternehmen Geschäfte machen und es auch weiterempfehlen. - Strategische Partner - mehr als die Hälfte der Befragten bezeichneten ihre Partnerschaft mit Mindtree als strategischer Natur, entweder als Business Partner (33 %) oder als Technology Advisor (29 %).

"ISG freut sich, Mindtree als Gesamtsieger des ISG Star of Excellence Award 2019 für Kerntechnologieleistungen zu verkünden", sagte Andrea Murray, Partner bei ISG Performex(TM), die Forschungsabteilung für Benutzererlebnis und Geschäftsbeziehungen der Firma. "Diese von unabhängiger Stelle bestätigte Auszeichnung ist wohlverdient und untermauert Mindtrees Position als einer der führenden Dienstleister des weltweiten, mehr als 100 Mrd.$ schweren Beschaffungssektors."

In seiner Studie 'Voice of the Customer' befragte ISG mehr als 1.400 Unternehmenskunden zur Servicequalität des Dienstleisters. Alle Befragten haben direkt mit den Dienstleistern zu tun und stellen einen breiten Querschnitt bezüglich Branchen, Unternehmensgröße, geografischer Lage und Verantwortungsbereichen dar.

Die Teilnehmer wurden zur Stellungnahme in acht weit gefassten Kategorien der Servicequalität gefragt: Kollaboration, Umsetzung, Governance, Teams und Innovation (für Anbieter von Kerntechnologien) sowie Inkubation, Basisleistungen und Beschleunigung (für Anbieter aufkommender Technologien).

Die Antworten wurden mathematisch ausgewertet, um die Sieger zu ermitteln (ohne Beurteilung durch ISG).

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.mindtree.com/sites/default/files/2019-10/2019-Star-of-Excellence-Benchmark-Report-Mindtree.pdf

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien und Abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in mehr als 15 Ländern rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd

