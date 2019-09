Mindtree

Mindtree entwickelt neuen Dienst zur Container-Beschleunigung für eine schnellere Bereitstellung von Cloud-Anwendungen in Microsoft Azure

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

InnoApp for Kubernetes beschleunigt Innovation, Einrichtung, Konfiguration und Modernisierung von Anwendungen für Unternehmen

Mindtree, ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, kündigte heute einen neuen Dienst an. Mit InnoApp for Kubernetes können Unternehmen Cloud-Container-Anwendungen in Microsoft Azure bereitstellen, um die Einrichtung und Innovation von Anwendungen zu beschleunigen. Der Dienst nutzt die Open-Source-Architektur Kubernetes für die Automatisierung der Bereitstellung und Verwaltung von Container-Anwendungen.

Container und Container-Orchestrierung zählen zu den beliebtesten Möglichkeiten, um cloudnative Arbeitslasten zu gestalten und bereitzustellen, einschließlich Anwendungstransformation basierend auf Mikrodiensten, Datentransformation, intelligenzbasierten Diensten und mehr. Eine der größten Herausforderungen, denen Architekten und Entwickler gegenüberstehen, sind die Governance-Probleme in Bezug auf Architektur, Betrieb, Richtlinien und Sicherheit.

Mindtrees neuer Dienst InnoApp for Kubernetes vereinfacht für Klienten das Verfahren stark, das mit dem Bereitstellen von Container-Anwendungs-Arbeitslasten im Microsoft Azure Kubernetes Service verbunden ist. Die InnoApp for Kubernetes zugrundeliegende Plattform bietet einsatzbereite, industriebewährte Infrastructure-as-Code-Vorlagen, um die Modernisierung von Anwendungen für Unternehmen zu beschleunigen.

Die Hauptkomponenten des Diensts umschließen:

- Scannen des Anwendungscodes, um die Cloud-Bereitschaft abzurufen und Aufschluss darüber zu bieten, welche alten Anwendungen aktualisiert werden können. - Bereitstellung und Einrichtung von Kubernetes-Clustern in Azure mit Analytik- und Logging-Funktion, um diese Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. - Konfiguration einer DevOps-Pipeline, die die Anwendungsbereitstellung und Konfigurationsänderungen leichter gestaltet. - Einrichtung von Governance- und Sicherheitsrichtlinien-Engines, um die Anwendungen, die über den Azure Kubernetes Service laufen, zu kontrollieren und sicherzustellen, dass Organisationen die Richtlinien für Risikominderung und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Darüber hinaus hat sich Mindtree dem Azure Kubernetes Service-Programm angeschlossen. Mindtree bietet seinen Unternehmenskunden spezielles Fachwissen und Erfahrung mit großangelegter Klientenarbeit im Open-Source-Modernisierungsökosystem. Das Azure Kubernetes Service-Programm zählt auch zu den neuen Azure Advanced Specialization Competencies, die auf der Microsoft Inspire 2019 bekanntgegeben wurden.

"Viele unserer Unternehmenskunden gehen ihre digitale Transformation, Planung und Modernisierung von wichtigen Anwendungen auf moderne, cloudnative Weise an, für die Container eine wichtige Grundlage sind", so Manoj Karanth, Global Head of Cloud bei Mindtree. "Sie sind daran interessiert, inwiefern Orchestrierungs-Engines wie Kubernetes die Anwendungsentwicklung beschleunigen und gleichzeitig Compliance- und Sicherheitsaspekten gerecht werden können. Im Zuge der weiteren Entwicklung von Cloud-Plattformen ebnet InnoApp for Kubernetes Kunden den Weg, um ihre Multi-Cloud-Container-Strategie über die Azure-Plattform zu beschleunigen."

Gabe Monroy, Partner Program Manager für Azure Container Compute bei Microsoft Corp., sagte: "Der Microsoft Azure Kubernetes Service markiert die nächste Modernisierungswelle von Anwendungs-Suiten und ist eine wichtige Initiative für Microsoft. Kunden nutzen den Azure Kubernetes Service, um aktuelle Geschäftsprozesse neu zu gestalten. Daher sind wir auf der Suche nach Partnern, die sich auf die digitale Transformation konzentrieren und über exzellente Microsoft-Kenntnisse verfügen. Wir freuen uns sehr, beobachten zu dürfen, wie Mindtree weiterhin Lösungen anbietet, die auf den gegenwärtig neuesten Technologien basieren."

Kunden, die InnoApp for Kubernetes anwenden, können von Mindtrees tiefgreifenden Kenntnissen zu Anwendungsmodernisierung und seinem großen Kundenkreis profitieren. Mindtree verfügt über Erfahrung mit Mikrodiensten in verschiedenen Branchen, darunter die internationale Reisebranche, das Gastgewerbe, Versicherungswesen, Fertigung, Einzelhandel und Finanzwesen.

Experten von Mindtree werden vom 17. bis 21. September in Las Vegas, Nevada, an der Digital Transformation Academy teilnehmen, um diesen Dienst mit den US-Außendienst- und Channel-Vertriebsteams von Microsoft zu besprechen.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzer sein.

Pressekontakt:



INDIEN

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com





VEREINIGTE STAATEN

Erik Arvidson

Matter

978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell