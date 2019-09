Mindtree

Mindtree stellt SAP-Unterstützungsleistungen für Atotech bereit

London und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Mindtree, ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, hat heute einen Vertragsabschluss mit Atotech, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die funktionelle, dekorative und elektronische Oberflächenveredelung, über die Unterstützung beim Betrieb der SAP-Landschaft verkündet. Der Vertrag sieht vor, dass Mindtree für die weltweiten SAP ERP- und Business Warehouse-Systeme der Atotech-Gruppe Application Managed Services bereitstellt.

Martin Wiedenmann, Head of Global IT/CIO bei Atotech, sagte: "Wir freuen uns über den Zuschlag für Mindtree, um unseren SAP-Support zu verbessern, Antragsprozesse umzugestalten und unser operatives Geschäft agiler zu machen. Mindtree versteht unsere geschäftlichen Anforderungen, und wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit."

"Mindtree wendet bewährte SAP-Verfahren an, um die Kostensituation und Produktivität zu verbessern, gestützt auf innovative Lösungen, Fachkenntnis und breite Leistungskompetenz beim Projektmanagement", sagte Guita Blake, Senior Vice President und Head, Global Sales and Europe Geo bei Mindtree. "Wir begrüßen die Stärkung unserer Präsenz in der DACH-Region und freuen uns über den Auftrag, Atotech durch unseren SAP-Support beim Erreichen seiner Ziele zu helfen. Mindtree wird einen agilen Prozess entwickeln und Atotech flexibel unterstützen, damit das Projekt erfolgreich verläuft."

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in mehr als 15 Ländern rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Informationen zu Atotech

Atotech ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Oberflächenveredelung. Durch einen umfassenden system- und lösungsorientierten Ansatz bietet das Unternehmen Chemie, Anlagen und Service für diverse industrielle Endmärkte, z. B. Mobilgeräte, Computer und andere Verbraucherelektronik, die globale Automobilbranche, Kommunikationsinfrastruktur und viele andere. Atotech investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung (F&E) und hat eine weltweite TechCenter-Präsenz, was es uns ermöglicht, bahnbrechende und nachhaltige Produkte in Kombination mit beispiellosem Support direkt beim Kunden vor Ort anzubieten. Das macht Atotech zu einem wertvollen Partner für über 8.000 Kunden rund um die Welt.

Zu Atotechs Team zählen ca. 3.800 Fachkräfte in über 40 Ländern, die einen Jahresumsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar erwirtschaften (2018). Atotech mit Hauptsitz in Berlin (Deutschland) betreibt Produktionsstätten in ganz Europa, auf dem amerikanischen Kontinent und in Asien.

