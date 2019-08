Mindtree

Mindtree zum US-amerikanischen Marktführer für IoT-Beratung und Dienstleistungsangebot ernannt

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Der Bericht weist auf Mindtrees strategische Fokussierung auf die Errichtung vernetzter und Edge-aktivierter Prozesse hin

Mindtree, ein globaler Technologie- und Digitalisierungsdienstleister, wurde im US-amerikanischen ISG Provider Lens(TM) 2019 - "IoT-Bericht" im Quadranten Beratung und Dienstleistung als 'Marktführer' bezeichnet. Zusätzlich wurde Mindtree als 'Aufsteiger' in dem Berichtsquadranten Vernetzte Fahrzeuge erwähnt.

Der globale ISG Provider Lens Report evaluiert die IoT-Kompetenzen von 35 Anbietern über sechs Quadranten hinweg: Beratung und Dienstleistung, Managed Solutions und Services, Vernetzte Fahrzeuge, Produktion, Smart Building und Infrastruktur sowie IoT-Plattformen. ISG ernannte Mindtree nicht nur zum führenden Anbieter auf dem US-amerikanischen Markt, sondern bezeichnete das Unternehmen im globalen Bericht zusätzlich als 'Aufsteiger' im Quadranten Beratung und Dienstleistung.

"Mindtree arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um die Macht des Internets der Dinge auf eine Weise einzusetzen, die Vermögenswerte und Menschen konstruktiver verbindet, innovative Geschäftsmodelle entwickelt und ihren Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft", so Raj Deshpande, Vice President des Geschäftsbereiches Enterprise Reimagination bei Mindtree. "ISGs Anerkennung unterstreicht den Wert, den wir unseren Kunden mit der Bereitstellung vernetzter Nutzungsmöglichkeiten durch unsere End-to-End-Strategie und Beratungskompetenzen bieten."

Die Analysten beschreiben Mindtrees IoT-Stärken wie folgt:

- Ein fokussiertes Dienstleistungsangebot und Kompetenzzentren in den USA: Über 40 Prozent der IoT-Beratung und Dienstleistungen von Mindtree sind auf sich in den USA befindliche Kunden abgestimmt. Dies wird von den in den USA angesiedelten Kompetenzzentren des Unternehmens mit fokussierten Dienstleistungen für vertikale Schlüsselmärkte wie überwiegend Einzelhandel, Produktion, Verbrauchsgüter, Reiseindustrie, Transport und Hospitality, High-Tech, Finanz- und Versicherungsdienste unterstützt. - Dreifach verlinkte Strategie: Mindtrees Strategieplan für ein vernetztes Ökosystem baut auf drei Prinzipien in Bezug auf Schlüsselpartnerschaften auf: Kollaboration mit bestimmten Anbietern in den Konnektivitätsbereichen, Automatisierung und entsprechende Vorrichtungen sowie die Nutzung eigener Lösungen und Angebote sollten diese den Anforderungen entsprechen. - Schutz- und Sicherheitsdienste : Mindtree bietet Applikationssicherheit und verfügt über Bewertungs- und Mapping-Services, OS-Sicherheit, Patching und Patch-Level sowie Management und Monitoring, um Betriebssysteme in Bezug auf Implementierungen auf dem neuesten Stand zu halten. Zusätzlich werden als Teil des Autorisierungs- und Authentifizierungsprozesses Definitions- und Implementierungsdienste sowie durchgehende Verwaltung und Support für Identity Access Management (IAM) geboten.

"Mit seiner dreigliedrigen Strategie bestehend aus unternehmensinterner Technologieinnovation, Plattformen und strategischen Partnerschaften bedient Mindtree branchen- und länderübergreifend Kunden mit seinen 'metal to cloud'-Kompetenzen", erklärte Jan Erik Aase, Direktor und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Das Unternehmen konzentriert sich bei der Schaffung vernetzter, kognitiver und mit Edge-Technologie versehener Prozesse auf die digitale Zukunft ('digital next') und ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Car-Infotainment-Lösungen."

Die ISG Provider Lens(TM) 2019 - "IoT - Transformierende Dienstleistungen, Technologie, Lösungen, Plattformen und Industrien"-Forschungsstudie analysiert auf der Basis mehrphasiger Forschungs- und Analyseprozesse relevante Softwarehersteller und Dienstleister auf dem globalen Markt und positioniert diese Anbieter entsprechend der ISG-Forschungsmethodik.

Der vollständige Bericht ist hier zugänglich: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-iot-consulting-and-services-isg-iot-transformational-services

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen mehr als 70 der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sich verpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitale Transformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- und Datenanalytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Geschäftsstrategie-Design, Änderungsmanagement sowie Forschung und Analysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Das Unternehmen zählt über 1300 digital versierte Mitarbeiter, die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für seine innovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und technologisches Know-How sowie exzellenten Forschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die auf den industrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

