Mindtree

ISG erklärt Mindtree zum Marktführer bei Dienstleistungen für SAP HANA® und Leonardo im VK

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Unternehmen wird für erfahrungsbasierte Industrie-Acceleratoren und hohes Kundenwachstum ausgezeichnet

Mindtree, ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, wurde vom Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor ISG als führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für SAP HANA® und SAP Leonardo ausgezeichnet.

Mindtree erhielt die höchste Auszeichnung als "Leader" in allen vier Quadranten des ISG Provider Lens(TM) U.K. 2019 Report, einschließlich:

- SAP S/4HANA & Business Suite bei HANA Transformation - SAP BW/4 bei HANA und BW bei HANA Transformation & Operations - SAP S/4HANA & Business Suite bei HANA Managed Services - SAP Leonardo Transformation

Die jährliche ISG Provider Lens-Untersuchung ist eine umfangreiche, objektive Analyse und Bewertung von Dienstleistern. Der Bericht betrachtet den Weltmarkt für SAP HANA und Leonardo und untersucht Produkte und Dienstleistungen, die in den USA, Deutschland, dem VK, Brasilien und den nordischen Ländern angeboten werden. Mindtree hat durch seine partnerschaftliche Arbeitsweise, seine erfahrungsgestützten Industrie-Acceleratoren und seine Expertise bei der Betreuung von Kunden im VK überzeugt, was dem Unternehmen im letzten Jahr einen Kundenzuwachs im VK von 400 Prozent eingebracht hat.

In den nordischen Ländern wurde Mindtree von ISG in den folgenden Kategorien ebenfalls als "Leader" ausgezeichnet: SAP BW/4 bei HANA und BW bei HANA Transformation & Operations, SAP S/4HANA & Business Suite bei HANA Managed Services und SAP Leonardo Transformation. Für SAP BW/4 bei HANA und BW bei HANA Transformation & Operations im US-Markt und SAP Cloud Platform Support Services weltweit erhielt Mindtree die Auszeichnung "Rising Star".

Im Großen und Ganzen führt ISG die folgenden wichtigsten Stärken von Mindtree an:

- SAP Cloud Platform Services der nächsten Generation : Mindtrees Investition in aufkommende Technologien wie Machine Learning und künstliche Intelligenz hilft Kunden beim Umbau der Geschäftsprozesse. Der Grundstein für diesen Service ist Mindtrees AI Assured Delivery-Programm, ein datengestütztes Modell für Projektmanagement in Echtzeit auf Basis von SAP Conversational KI-Technologien. - Branchenspezifische Lösungen : Mindtree hilft zahlreichen Industrien dabei, die Geschäftsprozesse zu optimieren und Kosten zu reduzieren, beispielsweise mit seiner MOTIF-Suite für Auftragsabwicklung (MOTIF=On-Time/In-Full, einer der ersten zertifizierten Industrie-Acceleratoren auf SAP Leonardo). In der Verbrauchsgüterindustrie unterstützt die Suite die Optimierung und Visibilität der Lieferkette. - Starkes Partner-Ökosystem : Mindtrees diversifizierte Partnerschaften mit Cloud-Hyperscalern und Softwareanbietern erweitern und erhöhen sein Leistungsspektrum bei SAP Cloud Platform inklusive Anwendung.

"Mindtrees differenzierte Expertise und Kompetenz bei SAP-Services sowohl im VK als auch international bedeutet, dass Organisationen quer durch das Unternehmen schnell skalieren und modernisieren können", sagte Arun Rangaraju, Senior Vice President und Global Head bei Mindtrees Enterprise Apps-Sparte. "Die erneute Auszeichnung durch ISG bestärkt uns bei der Strategie, schwerpunktmäßig neue SAP-spezifische Dienstleistungen und Acceleratoren zu entwickeln, damit unsere Kunden ihre Wettbewerbsposition verbessern und intelligente und datengestützte Geschäftsprozesse einführen können."

"Mindtree ist SAP Gold-Partner und gilt als Marktführer im VK", sagte Jan Erik Aase, Direktor und globaler Leiter von ISG Provider Lens Research. "Der Großteil der zertifizierten SAP-Experten und -Implementationen von Mindtree befinden sich im Vereinigten Königreich und dort hat das Unternehmen mehr Verträge als irgendein anderer Dienstleister. Mindtree verfügt über die Stärke und Größe, um für SAP im VK Beratungs- und Implementierungsleistungen bereitzustellen. Sein Einsatz von Acceleratoren für eine schnelle Durchführung ist lobenswert."

Kurz vor dem ISG-Bericht hat Mindtree mit QuikDeploy seinen neuesten Industrie-Accelerator vorgestellt. Mit der IP-gestützten Lösung können Kunden das Maximum aus SAP Solution Manager herausholen. QuikDeploy fungiert als zentrales Steuerpult innerhalb der SAP-Landschaft einer Organisation. Damit lassen sich SAP-Anwendungen schneller, einfacher, billiger und effizienter verwalten und betreiben.

Die vollständigen Berichte finden Sie hier.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien und Abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Weitere Informationen erhalten Sie von: INDIEN Rahul Nag Mindtree Ltd +91-9910709833 Rahul.Nag@mindtree.com USA Erik Arvidson Matter +1-978-518-4542 mindtree@matternow.com EUROPA Susie Wyeth Hotwire +44-20-7608-4657 susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell