Mindtree präsentiert kontextuelle Echtzeitlösungen für personalisierte Reiseerlebnisse auf der HITEC Minneapolis

Warren, New Jersey (ots/PRNewswire)

Branchenexperten demonstrieren, wie KI, ML und Blockchain zu besseren Dienstleistungen für den vernetzten Reisenden führen

Mindtree, ein globales Unternehmen, das Services für digitale Transformation und Technologie anbietet, wird zwei Präsentationen auf der HITEC Minneapolis, der größten Hospitality-Konferenz weltweit, leiten und bahnbrechende Lösungen aufzeigen, wie die wachsenden Erwartungen des vernetzten, digitalen Erstreisenden erfüllt werden können.

"Der vernetzte Reisende von heute verlangt qualitativ hochwertige, digitale und mobile Erlebnisse sowie wettbewerbsfähige Preise entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die entsprechend seiner Präferenzen und Verhaltensweise in Echtzeit erkannt und angesprochen werden müssen", so Nalin Vij, SVP & Head - Travel, Transportation & Hospitality, Mindtree. "In der stets aktiven und vernetzten Welt gibt es jedoch eine wachsende Kluft zwischen den Erwartungen des Reisenden und den ultimativen Erfahrungen, die von den Reisemarken bereitgestellt werden."

Basierend auf der Erfahrung bei der Unterstützung der größten Unternehmen der Hospitality-Branche präsentiert Mindtree ein breites Lösungsportfolio, das zeigt, wie man neue Technologien implementiert, um die Personalisierung in jeder Phase der Reise zu ermöglichen. Am Stand Nr. 2815 wird Mindtree Folgendes vorstellen:

- Mindtree Ancillary Merchandising Platform (MARCH) - MARCH ermöglicht den Reise- und Hospitality-Marken die Bereitstellung kontextueller, personalisierter Angebot, die auf physischen, emotionalen, zeitlichen, relationalen, situativen und kulturellen Faktoren basieren. Dieser genaue Kontext sorgt für eine starke Segmentierung und gezielte Empfehlungen, die von Merchandising-Teams genutzt werden, um die richtigen Angebote zur richtigen Zeit zu liefern und damit die Chancen auf Konversion zu erhöhen. - Customer360 : Hotels und andere Reiseanbieter, die sich auf personalisierte Erlebnisse konzentrieren, müssen eine 360-Grad-Sicht ihrer Kunden erhalten, indem sie Datensilos von mehreren digitalen Berührungspunkten aus integrieren. Die Customer360-Plattform von Mindtree erfasst Informationen zu Vorlieben und Abneigungen, Präferenzen und Verhaltensweisen, um individuelle Kunden zu identifizieren, Kundeninteraktionen zu personalisieren und treue Kunden zu gewinnen und beizubehalten. - Blockchain-basierte Loyalitätsplattform : Der Blockchain-basierte Loyalitätsplattformbeschleuniger für die Hospitality-Branche vereinfacht das Onboarding von Partnern und ermöglicht eine transparente Markenkollaboration, um das Erlebnis der Kundenbindung durch Prämienpunkte zu vertiefen. Er gibt den Gästen zudem Flexibilität, um Punkte problemlos zwischen den Partnermarken zu sammeln und zu nutzen und damit die Markentreue zu stärken. - KI-gestützte Lösungen: Die künstliche Intelligenz steht an der Schwelle zu einem weit verbreiteten Einsatz in der Hospitality-Branche. KI wird verwendet, um vorherzusagen, welche Reisen gewählt werden, um Dienstleistungen zu personalisieren, Buchungen abzuschließen und den Bedarf an Hotelaufenthalten zu verwalten. Die Lösungen decken vier Schlüsselbereiche ab, darunter digitale dialog- oder sprachbasierte Interaktionen, Blockchain-gestützte Gesichtserkennung, maschinelles Lernen und der Zugriff auf soziale Medien, um Stimmungen zu erfassen.

Darüber hinaus werden Mindtree-Branchenexperten zwei Vorträge auf der HITEC darüber halten, wie vernetzte Reisende durch den Einsatz modernster Technologie besser betreut werden können. Details hierzu:

- "4 Real Business Uses Cases of AI in Hospitality", präsentiert von Adnan Saulat , AVP & Head of Consulting - Travel, Mindtree, 18. Juni, 11.15 Uhr bis -11.45 Uhr CT, Tutorial Room, Ebene 1, Messehalle, am Ende des Gangs 2200 - "Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler", präsentiert von Karan Rao , Principal Consultant - Travel, Mindtree, 19. Juni, 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr CT, Ebene 1, Messehalle, am Ende des Gangs 2500

Mindtree ist auf der HITEC Minneapolis vom 18. bis 20. Juni 2019 am Stand Nr. 2815 vertreten.

