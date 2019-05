Mindtree

Magnet360, Mindtrees Salesforce-Praxis, von ISG als Leader in Professional Services for Salesforce Sales and Service Cloud positioniert

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Unternehmen überzeugt durch seine Accelerators und Lösungen bei Verbrauchsgütern und Einzelhandel, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Healthcare

Magnet360, die Salesforce-Praxis von Mindtree, hat sich im U.S. ISG Provider Lens(TM) Report für das Salesforce-Ökosystem als Leader in der Kategorie "Professional Services for Salesforce Sales and Service Cloud" positioniert. Die Auszeichnung wird für unsere langfristige Investition in Salesforce-Lösungen sowie unsere praktische Salesforce-Leistungskompetenz quer durch verschiedene Industrien verliehen.

Der ISG Provider Lens Report zum Salesforce-Ökosystem beleuchtet Dienstleister, die Aspekte der Systemintegration eines Projekts für Salesforce-Kunden abdecken. Der Report legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Salesforce Sales und Service Clouds nutzen.

"Die technologische Systemkomplexität in großen Unternehmen, einschließlich Altsystemen, macht es für Unternehmen schwierig, den maximalen Nutzen aus ihrer Investition in Salesforce Clouds zu erhalten", sagte Matt Meents, CEO von Magnet360. "Diese Anerkennung von ISG geht auf die Investitionen zurück, die wir über viele Jahre getätigt haben, um unseren Kunden dabei zu helfen, das Potenzial ihrer Salesforce Platform für die Geschäftstransformation voll ausschöpfen."

Der ISG-Report würdigt Magnet360s Stärken in den folgenden Bereichen:

- Lösungen und Accelerators für die Industrie : Magnet360 hat verschiedene Industrielösungen im Angebot, unter anderem für Verbrauchsgüter und Einzelhandel, Fertigung (einschließlich IoT-Aspekten), Finanzdienstleistungen (mit Schwerpunkt Versicherungsgeschäft und Partnerschaft mit Duck Creek) sowie die Patient Engage-Lösung für Healthcare. Connected Manufacturing von Magnet360 ist eine leistungsstarke Lösung für Service Cloud mit starker Gewichtung von IoT-Elementen. - Methodik : Magnet360 wendet eine ausgeklügelte Methodik auf Projekte an und beinhaltet eine Auswahl an Accelerators, um bestimmte Projektaktivitäten zu unterstützen (beispielsweise Code Analyzer, Org Optimizer und Risk Base Testing). Magnet360 legt den Schwerpunkt auf die ersten Projektphasen und wendet dort seine Fast Forward-Methodik zur Strategieentwicklung und Roadmap-Planung an. - Augenmerk auf Datenqualität : Magnet360s Projektmethodik ist haarscharf auf Datenmanagement abgestimmt; dazu gehört die Messung der Datenqualität im Rahmen der Bewertung des Geschäftserfolgs. - Bemühen um den Kunden : Magnet360 hat einen wachsenden internationalen Kundenstamm und für seine Arbeit mit Kunden mehrere Salesforce Partner Innovation Awards gewonnen.

"Salesforce-Kunden suchen nach Partnern, die Multi-Cloud-Implementierungen unterstützen können; diese erfordern ein gut ausgearbeitetes Beschaffungsmodell, um erfolgreich zu sein", sagte Jan Erik Aase, Director und Principal Analyst bei ISG. "Mit seiner Magnet360-Praxis ist Mindtree in der Lage, 15 Jahre Salesforce-Erfahrung und gekonnte Integration mit anderen Technologiepaketen zu kombinieren. Damit sind sie ein führender Partner im komplexen Salesforce-Ökosystem."

Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant Reports liefern wertvolle Erkenntnisse über die Leistungskompetenz von Dienstleistern. ISG hat eine eigene Methodik entwickelt, die empirische, datengestützte Forschungsdaten und Marktanalyse mit Praxiserfahrung und Einblicken des globalen Beraterteams von ISG zusammenführt.

Weitere Informationen zu Magnet360 finden Sie unter: https://www.magnet360.com/

Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud und andere Namen sind Marken von salesforce.com, inc.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Forschungs- und Beratungsunternehmen im Technologiesektor. Mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der globalen Top-100-Unternehmen, schätzen ISG als zuverlässigen Geschäftspartner. Das Unternehmen sieht sich in der Pflicht, der Wirtschaft, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistern und Technologieanbietern dabei zu helfen, operative Spitzenleistung und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Leistungsspektrum deckt folgende Bereiche ab: digitale Transformation (einschließlich Automatisierung), Cloud und Datenanalyse, Beratung bei Beschaffungsfragen, Managed Services in den Bereichen Governance und Risiko, Netzbetreiberdienste, Erarbeitung von Strategien und Abläufen, Änderungsmanagement, Marktforschung sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Stamford (Connecticut, USA). Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.300 digital versierte Experten und ist in über 20 Ländern tätig. Das weltweit aufgestellte Team ist bekannt für seine innovativen Denkansätze, seinen Markteinfluss, sein fundiertes Branchen- und Technologiewissen sowie sein erstklassiges Leistungsspektrum bei Forschung und Analyse auf Grundlage der branchenweit umfassendsten Marktdaten.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Kunden in 17 Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten und Wachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseres Continuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise, Industriewissen und Forschung in aufkommenden Technologien, um für mehr als 340 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftliche Innovation zu ermöglichen. Mindtree wird immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Getragen wird dies von unseren teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist, die unserer besonderen Unternehmenskultur der Spitzenleistung, Innovation und kollaborativen Lösungsentwicklung ein Gesicht geben. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Pressekontakt:

erhaltenSie von:

INDIEN

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

USA

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell