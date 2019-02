Mindtree

Mindtree wird von ISG für seine IT-Infrastrukturmanagement-Plattform als "Aufsteiger" gefeiert

Bangalore, Indien und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire)

Der Bericht verweist auf Mindtrees hoch automatisierte MWATCH-Plattform zur Vereinfachung von IT-Infrastrukturen

Mindtree, ein globaler Technologie- und Digitalisierungsdienstleister, wurde im ISG Provider Lens(TM) Quadrant Report 2019 zu Serviceintegration und -Management (SIAM) und IT-Servicemanagement (ITSM) für seine MWATCH-Plattform im Quadranten Servicebetrieb und Serviceerbringung in den USA als "Aufsteiger" bezeichnet.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Der ISG Provider Lens Report vergleicht Unternehmen, die ihren Kunden engagierte IT-Infrastrukturdienstleistungen bieten. Das Serviceangebot umfasst Evaluierungen, Design und Implementierungsberatung und reicht bis hin zu lückenlosen Implementierungs- und Betriebsdienstleistungen.

"Der Aufbau der IT-Infrastrukturen eines Unternehmens bedarf hoher Agilität, damit sie weiterhin miteinander harmonisieren können, wenn geschäftliche Prioritäten einem Wandel unterliegen", so Manas Chakraborty, Senior Vice President und Head of Enterprise Services von Mindtree. "Die Bewertung, die Mindtree erhalten hat, spiegelt die umfangreiche und nachhaltige Investition in unsere MWATCH-Plattform wider, die unseren Kunden zur Integration von Infrastrukturen und Applikationsmanagement verhilft, sodass IT optimaler auf geschäftliche Anforderungen eingehen kann und einer entsprechenden Anpassung nichts im Wege steht."

Der ISG-Bericht beschreibt Mindtrees Stärken wie folgt:

- 'Hohe Automatisierung durch die ausgiebige Nutzung von Bots': MWATCH verwendet eine hochentwickelte Architektur, in der Bots System-Management-Tätigkeiten ausüben und somit menschliche Arbeiter von zeitaufwendiger manueller Arbeit befreien. Über 400 Bots reagieren automatisch auf Anfragen von Endgeräten oder intelligenten Bots, die in das System integriert sind. Sie führen zahlreiche Aufgaben aus, zu denen unter anderem Auto-Discovery, Lösungsverfahren, Selbstheilung und Log-Verarbeitung gehören. - 'Offen und flexibel': Die flexible Architektur integriert sich reibungslos mit Kundenwerkzeugen und unterstützt Kunden auf diese Weise dabei, ihre IT-Investitionen zu schützen, um Probleme mit organisatorischem Change-Management zu vermeiden. MWATCH übt durch zwei flexible und anpassungsfähige Oberflächen, die die Integration etablierter IT-Service-Management-Lösungen ermöglichen, die Rolle des Orchestrators aus. - 'Funktionserweiterungen mit etablierten Lösungen': MWATCH wurde in Zusammenarbeit mit ServiceNow enwickelt, um automatisierte End-to-End- und Orchestrierungsfunktionen liefern zu können. Auf diese Weise wird Kunden eine konsolidierte Übersicht ihrer gesamten Infrastukturen und Anwendungen geboten, wodurch sie wertvolle Einblicke und Sichtweisen erhalten. - 'Kosteneinsparung für Kunden': Die MWATCH-Plattform nutzt native APIs, um einen bereits bestehenden Kundenstamm sowie die Leistungsfähigkeit virtueller AWS- und Azure-Backend-Maschinen kontinuierlich zu überwachen und zu verwalten, was gesteigerte IT- und Service-Effizienzen sowie Kostenreduzierungen zur Folge hat.

"SIAM und ITSM gelten als die 'Grundpfeiler' des Strebens zahlreicher Unternehmen nach digitaler Transformation", erklärte Esteban Herrera, Partner und Global Leader von ISG Research. "SIAM-Dienstleister wie Mindtree unterstützen Kunden beim Übergang von arbeitsintensiven IT-Management-Prozessen zu einer hohen Automatisierung", fügte er hinzu. "Sie helfen ihren Kunden dabei, durch hoch automatisierte Management-Tätigkeiten eine nachhaltige IT-Unternehmensumgebung zu schaffen."

Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant-Berichtreihe bietet wertvolle Einblicke in die Ressourcen von Dienstleistungsunternehmen. Die Berichte basieren auf ISGs einzigartiger Methodik, die empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit den realen Arbeitserfahrungen und Observationen des internationalen ISG-Beratungsteams zusammenfließen lässt.

Mehr über Mindtrees Angebot an IT-Infrastrukturmanagement erhalten Sie unter: https://www.mindtree.com/services/operations/infrastructure-management

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen 75 der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sich verpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitale Transformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- und Datenanalytik, Managed Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Erstellung von Technologiestrategien und Arbeitsabläufen, Änderungsmanagement sowie Forschung und Analysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Das Unternehmen zählt über 1300 Mitarbeiter, die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für seine innovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und technologisches Know-How sowie exzellenten Forschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die auf den industrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com .

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im IT-Sektor, das Kunden aus 17 Ländern dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Wir berufen uns auf die Kraft von Continuous Delivery, unser digitales Fachwissen, unsere Branchenkenntnis sowie Forschung auf dem Gebiet aufkommender Technologien, um Effizienzen voranzutreiben und Business-Innovation für über 340 Kunden zu ermöglichen. Mindtree wird durchweg als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Dies ist auf unsere teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist zurückzuführen. Sie verkörpern eine Siegerkultur, die unser Streben nach Exzellenz, Innovation und Co-Kreation definiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

