Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Die 19. NCPEDP-Mindtree Helen Keller Awards 2018 wurden im India International Centre Auditorium veranstaltet. Zwölf herausragende Personen und Organisationen wurden mit Preisen ausgezeichnet, die bei der Förderung von Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen mit gutem Beispiel vorangehen.

In ihrer neunzehnjährigen Geschichte haben sich die Awards zum Signalgeber hinsichtlich des Fortschritts entwickelt, der Jahr für Jahr bei der Würde und Stärkung der 70 Millionen indischen Bürger mit Behinderungen gemacht wird.

In diesem Jahr wurden zwölf Preise in drei verschiedenen Kategorien verliehen. Arman Ali, geschäftsführender Direktor des NCPEDP, sagte zu dem Anlass: "Es wärmt mir das Herz, wenn ich an die Bewerbungen in diesem Jahr denke. Normalerweise stammen die meisten Bewerbungen aus dem IT-Sektor. In diesem Jahr waren Organisationen und Menschen aus dem Einzelhandelssektor am stärksten vertreten. Wir erwarten mit Freude die Ausdehnung dieser Arbeit auf Kleinstädte und sogar Dörfer."

Dr. Satya Pal Singh, Staatsminister für Personalentwicklung, gratulierte den Preisträgern: "Es ist so ermutigend, heute hier zu sein und über die unglaubliche Arbeit zu erfahren, die für Menschen mit Behinderungen geleistet wird. Eigentlich braucht es nur ein bisschen Unterstützung und Chancengleichheit. In meiner Funktion als Minister für höhere Bildung sage ich meine uneingeschränkte Unterstützung zu, um in unserem gesamten Hochschulsystem in jeder Hinsicht Barrierefreiheit sicherzustellen. Die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die als Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Unternehmer an der Gesellschaft teilhaben, soll kontinuierlich steigen."

Shishir Rambhau Gorle, Gründre von SquareMeal Foods Pvt Limited, betonte bei seiner Dankesrede im Namen aller Preisträger: "Die Behinderung an sich ist fast nie das Problem. Menschen sind leistungsgemindert, weil sie vom Umfeld im Stich gelassen werden. Hier wollen wir ansetzen, um einen Wandel herbeizuführen."

N. S. Parthasarthy, Executive Vice Chairman und COO von Mindtree Limited, kommentierte: "Mit diesen Preisen wurde über die Jahre das Bewusstsein geschärft. Die wahren Helden sind die Organisationen, die ihre Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen in ihrer Belegschaft geändert haben. Aber es ist noch viel zu tun. Wir beglückwünschen alle Preisträger und auch das NCPEDP, das mit dieser besonderen Initiative mehr Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen erwirkt."

HELEN KELLER AWARDS

Die Geschichte der Helen Keller Awards beginnt im Jahr 1999, nachdem das National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) eine Umfrage unter den 100 größten Unternehmen in Indien durchgeführt hatte. Die Ergebnisse brachten den folgenden durchschnittlichen Beschäftigungsanteil für Menschen mit Behinderungen zutage:

- 0,54 % im öffentlichen Sektor

- 0,28 % im privaten Sektor

- 0,05 % in multinationalen Konzernen

Daraufhin wurden die Helen Keller Awards mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt ins Bewusstsein zu rücken und die herausragenden Leistungen von Organisationen und Personen zu würdigen, die sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Indien engagieren. Die Preise sind heute die wichtigste Auszeichnung für Personen und Organisationen in Indien, die sich für bessere Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen einsetzen.

In den letzten drei Jahren hat NCPEDP bei den Helen Keller Awards mit Mindtree zusammengearbeitet, ein führender Dienstleister für digitale Transformation und Technologie und ein vorbildlicher Arbeitgeber für Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam werden die NCPEDP-Mindtree Helen Keller Awards verliehen.

Informationen zu NCPEDP:

Das seit 1996 eingetragene National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) ist die wichtigste gemeinnützige Organisation des Landes, die sich für alle Arten von Behinderungen engagiert. Als Schnittstelle zwischen Regierung, Wirtschaft, internationalen Agenturen und dem Ehrenamtssektor setzt sie sich für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Sie hat einen klaren Auftrag: Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, Bewusstseinsbildung zum Thema Behinderung, Stärkung von Menschen mit Behinderungen durch Wissen, Informationen und Perspektiven sowie einfacher und bequemer Zugang zu allen öffentlichen Räumen. Die Eckpfeiler der Arbeit der Organisation NCPEDP lauten: 1) Bildung, 2) Beschäftigung, 3) Barrierefreiheit, 4) Gesetzgebung/Politik, 5) Bewusstseinsbildung/Kommunikation und 6) Jugend. Weitere Informationen finden Sie unter www.ncpedp.org.

Informationen zu Mindtree:

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

Pressekontakt:

erhaltenSie von:

INDIEN

Divya Jain

Value 360

+91-9999704100

divya@value360india.com



USA

Erik Arvidson

Matter

+978-518-4542

mindtree@matternow.com



EUROPA

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com



Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell