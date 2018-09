Mindtree schließt Partnerschaft mit IIT Madras zwecks Einrichtung einer dotierten Lehrkörperposition für Data Science und künstliche Intelligenz

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree, ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel und Technologie, hat sich mit dem Indian Institute of Technology Madras zusammengeschlossen, um eine Lehrkörperposition (Faculty Fellow Position) für die Bereiche Data Science und künstliche Intelligenz (AI) einzurichten. Diese Einrichtung befähigt die renommierte akademische Institution, die in der Entwicklung von Digitaltechnik und Talent eine führende Rolle einnimmt, mit branchenspezifischem Fachwissen und Ressourcen Lösungen zu entwickeln, um das weltweite Wachstum und die Integration von Data Science und künstlicher Intelligenz zu fördern.

Branchenweit streben Organisationen kontinuierlich danach, mit dem rapiden AI-getriebenen technologischen Wandel, Datenanalytik und maschinellem Lernen Schritt zu halten. Diese neue Einrichtung wird Mindtree dabei unterstützen, konstruktiv zu einer beschleunigten Entwicklung technologischer Innovationen in diesen Bereichen beizutragen.

IIT Madras hat einen Prozess entwickelt, der der Identifizierung von Fakultätsmitgliedern dient, die Teil der Mindtree Faculty Fellow Position werden sollen.

"Künstliche Intelligenz und Data Science gelten als Hauptprioritäten für unsere Kunden, da diese Technologien ein immenses Potential für die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten bieten", so Rostow Ravanan, CEO und Managing Director von Mindtree. "IIT Madras zählt zu den globalen Führern auf diesem Gebiet und die Zusammenarbeit zwischen Mindtree und IIT Madras wird dazu beitragen, Innovation voranzutreiben und Wissensgrenzen zu erweitern."

"In Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der Technologie sich weiterentwickelt, sind solche Partnerschaften von wesentlicher Bedeutung für die geschäftliche Ökosphere", betonte IIT Madras Direktor Bhaskar Ramamurthi die Wichtigkeit der Partnerschaften. "Künstliche Intelligenz, Data Sciences und maschinelles Lernen stellen für die Mehrheit der Organisationen Neuland dar. Eine tiefgehende Zusammenarbeit mit Mindtree wird unseren Studenten und Lehrenden zu einem wertvollen Einblick in die Bedürfnisse der Branche verhelfen", fuhr er fort.

Darüber hinaus wird Mindtree die Partnerschaft mit IIT Madras erweitern, um Forschungsprojekte einzubeziehen, die sich auf verwandte Gebiete wie Personalisierung, Conversational Interfaces und Textgenerierung konzentrieren.

