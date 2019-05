LifeScan, Inc.

LifeScan trifft Vereinbarung mit Sanvita Medical über Vermarktung und Vertrieb von Geräten für die kontinuierliche Glukose-Überwachung (Continuous Glucose Monitoring, CGM)

Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Die beiden Hersteller von Geräten im Bereich Diabetesversorgung planen, ab 2020 CGM-Systeme auf den Markt zu bringen

LifeScan, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutzuckermessung, das die Produkte der legendären Marke OneTouch® herstellt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive Vereinbarung mit Sanvita Medical, LLC zur Vermarktung von CGM-Sensoren für die kontinuierliche Glukose-Überwachung (Continuous Glucose Monitoring, CGM) abgeschlossen hat. Sanvita Medical ist eine Tochtergesellschaft der Nova Biomedical Corporation, einem weltweit führenden Unternehmen, das auf Präzision und Zuverlässigkeit in hochmodernen Geräten zur Blutanalyse und Blutzuckermessung fokussiert ist.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit planen die Unternehmen, bereits Mitte nächsten Jahres CGM-Systeme in Nordamerika und ausgewählten Ländern in Europa auf den Markt zu bringen, und dann in weitere Märkte auf der ganzen Welt zu expandieren. Die neuen CGM-Produkte werden in das bestehende digitale OneTouch Reveal® Portfolio von LifeScan integriert, das auch die OneTouch Reveal® App umfasst.

"Im Bereich Diabetesmanagement besteht ein enormer ungedeckter Bedarf. Als weltweit führendes Diabetes Care-Unternehmen freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Sanvita, um Patienten mit CGM-Technologien unterstützen zu können, die speziell auf ihre Bedürfnisse und jeweiligen Umstände zugeschnitten sind", sagt Valerie Asbury, LifeScan President und CEO. "Für LifeScan ist dies eine natürliche Erweiterung der Unternehmensvision, Diabetikern ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen, die unseren konsequenten Einsatz für die Diabetesversorgung weiter untermauert".

Die Ausweitung des LifeScan Produktportfolios auf CGM ist Teil der Expansions- und Wachstumspläne des globalen Marktführers für Blutzuckermessung und Teststreifenherstellung. LifeScan blickt auf eine lange Geschichte in der Fertigung und Vermarktung von Blutzuckermesssystemen zurück, die sich durch einfache Handhabung, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnen, und unter anderem Geräte zur Messung des Blutzuckers, Teststreifen, Lanzetten, Point of Care-Systeme und integrierte digitale Lösungen umfassen. "Wir werden in Kürze ein Spektrum von Diabetes-Monitoring-Lösungen anbieten können, das von unseren Blutzuckermesssystemen über unsere digitalen Produkte bis hin zu den CGM-Technologien mit Sanvita reicht", erklärt Asbury.

Informationen zu LifeScan

LifeScan, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Blutzuckermessung, setzt sich dafür ein, Diabetikern ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Global vertrauen mehr als 20 Millionen Menschen auf die Produkte der Marke OneTouch, um ihre Diabetes-Erkrankung zu kontrollieren. Mit der Entwicklung von Produkten, die sich durch einfache Handhabung, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnen, engagiert LifeScan sich seit über 35 Jahren konsequent für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes. Weitere Informationen finden Sie unter www.LifeScan.com und www.OneTouch.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg

Pressekontakt:

Bridget Doherty

(610) 428-0038

BDoherty@Lifescan.com

Original-Content von: LifeScan, Inc., übermittelt durch news aktuell