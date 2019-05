LifeScan, Inc.

LifeScan ernennt Ty Lee zum Head of Marketing

Malvern, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Ehemals bei J&J tätiger Spitzenmanager kehrt zu seinem alten Wirkungsfeld Diabetes-Care zurück, um patientenorientierte Innovation, Wachstum und Expansion voranzutreiben

LifeScan gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Spitzenmanager für medizinische Geräte im Verbrauchersegment Ty Lee mit sofortiger Wirkung zum Head of Marketing ernannt hat. Lee kehrt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Diabetes-Care-Lösungen und im Aufbau erfolgreicher Geschäfte im Bereich Gesundheitspflege und Life-Science zu LifeScan zurück, einem Weltmarktführer für Blutzuckermessgeräte, der hinter der legendären Marke OneTouch® steht.

Lee war zuletzt Global Vice President of Customer Development bei Johnson & Johnson Vision, Surgical Vision, Inc. und Vision Care, Inc. Den Großteil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er bei Johnson & Johnson Diabetes Care (JJDCC), zuletzt als Vice President of the Americas, wo er für die jährliche Ertragssteigerung im gesamten Diabetes-Produktportfolio verantwortlich war. LifeScan war Teil von JJDCC und wurde im Oktober 2018 zu einem unabhängigen Unternehmen.

"Tys Engagement für eine patientenorientierte Versorgung ist unübertroffen", sagt Val Asbury, President und CEO von LifeScan. "Seine Passion, der Best-in-Class-Anspruch und seine langjährige Erfolgsbilanz, besonders hier bei LifeScan, machen ihn zur Idealbesetzung für die Leitung unseres weltweiten Marketingteams, während wir neue Innovationen für Patienten einbringen, unser Geschäft ausbauen und unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen unterstützen. Wir sind mehr als glücklich, ihn wieder bei uns bei LifeScan zu haben, wo er maßgeblichen Anteil an unserer spannenden Zukunft haben wird".

Als Head of Marketing wird Lee ein globales, durchgängig integriertes Marketingteam leiten, das sich der Umsetzung der Kundenbedürfnisse in eine patientenorientierte Produktpipeline und der erfolgreichen Einführung von neuen Produkten und Dienstleistungen im Bereich Diabetes und chronische Leiden widmet. "Ich weiß, was LifeScan und die Marke OneTouch® für die Millionen von Diabetespatienten und deren Angehörige, Freunde und Helfer bedeutet", erklärt Lee. "Ich freue mich, Teil dieser aufregenden neuen Phase zu sein und dazu beitragen zu können, noch mehr Menschen auf der ganzen Welt neue Lösungen zu bieten".

Informationen zu LifeScan

LifeScan, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Blutzuckermessung, setzt sich dafür ein, Diabetikern ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Global vertrauen mehr als 20 Millionen Menschen auf die Produkte der Marke OneTouch, um ihre Diabetes-Erkrankung zu kontrollieren. Mit der Entwicklung von Produkten, die sich durch einfache Handhabung, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnen, engagiert LifeScan sich seit über 35 Jahren konsequent für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes. Weitere Informationen finden Sie unter www.LifeScan.com und www.OneTouch.com.

