?ÖPNV Lösungen der Zukunft? - Neuer Internetauftritt der TAF mobile GmbH ist online / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/114970 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TAF mobile GmbH" Bild-Infos Download

Jena (ots) - Schlank, modern und informativ - so präsentiert die TAF mobile GmbH ihre neue Internetseite unter www.tafmobile.de. Der klar strukturierte Aufbau führt den Leser schnell zum Ziel. Das Softwareunternehmen aus Jena hat in der Gestaltung der neuen Webseite großen Wert auf schlankes Design und schnelle Lesbarkeit gelegt. "ÖPNV Lösungen der Zukunft" zu gestalten, heißt es im neuen Claim. TAF versteht sich dabei als "Treiber der Digitalisierung im ÖPNV". Das Leistungsspektrum ist auf die zwei Bereiche "Mobile" und "Online" ausgerichtet. Direkt auf der neuen Startseite kann zwischen den zwei Themenfeldern "mobile Ticketing" oder "Online-Vertriebssysteme" ausgewählt werden. Durch die übersichtliche Menüführung gelangen die Besucher der Homepage auf direktem Weg zu den gewünschten Informationen rund um das Unternehmen TAF mobile GmbH, das Leistungsspektrum, die offenen Stellenangebote, Veranstaltungen oder den Pressebereich. Die Rubrik "Aktuelles" zeigt plakativ einen Newsblog zu den wichtigsten Neueinführungen, Trends und Meldungen der TAF. Die neue Internetseite ist in den Versionen "Desktop" und "responsive" verfügbar, d.h. für alle PC's und mobilen Endgeräte im Design angepasst.

Über die TAF mobile GmbH:

TAF ist ein System-Integrator mobiler App- und Ticketing-Lösungen sowie multimodaler Lösungen für öffentliche Personen-Nahverkehrsbetriebe (ÖPNV). Die populäre easy.GO App für Bus, Bahn und Straßenbahn ermöglicht über das mobile Endgerät den Ticket-Kauf inklusive Fahrplan- und Verkehrsauskunft sowie Sehbehinderten-Ansicht. Die TAF mobile GmbH ist Mitglied im IT-Netzwerk Mobile Cluster Mitteldeutschland. Durch solide Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern, Forschungsinstituten, führenden Herstellern von Hardware, ÖPNV-Verbänden und branchengleichen Unternehmen besitzt die TAF mobile GmbH langjährige Erfahrungen und fundiertes Expertenwissen.

Links: www.tafmobile.de ; www.myeasygo.de

Pressekontakt:

TAF mobile GmbH, Grit Klickermann,

Marketing & Communications,

Telefon: 03641/5733482,

E-Mail: marketing@tafmobile.de



Original-Content von: TAF mobile GmbH, übermittelt durch news aktuell