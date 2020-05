Avantgarde Properties - Krisensichere Lebensqualität: Vienna love affair

Avantgarde Properties GmbH

Während die Welt still zu stehen scheint, gibt es eine sichere Anlage: Immobilien. Und gerade Wien bietet rare, krisensichere Realitäten. In einer Stadt, die als perfekte Mischung zwischen imperialer Vergangenheit und moderner Metropole besticht.

Sichere Anlagen

Gerade der hochpreisige Immobiliensektor in Wien hat einiges zu bieten und übersteht – wie die aktuelle Pandemie zeigt – auch die größten Krisen. Denn der Markt für hochwertige Immobilien ist die absolut krisensicherste Asset-Klasse. Sachwerte erfreuen sich steigender Beliebtheit, gerade in Zeiten von signifikanten Einbrüchen am Aktienmarkt.

Zielgenaues Handeln in der Krise

In der vorherrschenden Corona Situation fällt Österreich durch sein präzises, durchdachtes und schnelles Handeln auf. Die geringe Anzahl der zu beklagenden Opfer spricht für sich.

Schutzmaßnahmen, auch bei der Einreise nach Wien, sind mehrschichtig und signifikant erfolgreich. Wien bietet Sicherheit auf allen Ebenen des täglichen Lebens.

Stark, attraktiv und leistungsfähig

Mit diesen drei Worten kann das Wiener Gesundheitswesen präzise erklärt werden. Mit 45 Krankenhäusern und rund 5.300 niedergelassenen Ärzten bietet die Metropole eine Dichte an hochspezialisierten Leistungen an, wie man sie sonst in keinem anderen Bundesland in Österreich findet. Kurze Diagnose- und Therapiewege sind dabei ein subsidiärer Teil der umfassenden, medizinischen Versorgung.

In Wien kann man sich frei bewegen

Auch in Pandemie-Zeiten kann man sich in Wien fast uneingeschränkt bewegen und einkaufen gehen. Die Anreise mit dem Auto ist gestattet. Auch Spaziergänge in Wiens atemberaubend schöner Umgebung sind ohne Einschränkungen möglich und erlauben es, den vorherrschenden Lifestyle zu genießen, fernab jedweder Restriktionen. Ebenso ist die Anreise zu Zweitwohnsitzen möglich und bedarf keiner gesonderten Antragstellung.

Sportliche Aktivitäten können im Freien vorbehaltslos und jederzeit ausgeführt werden.

Stille Schönheit

Schon 2026 soll die Hauptstadt die Zwei-Millionen-Marke knacken. Und hat umso mehr zu bieten - zu jeder Jahreszeit! Wien ist so etwas, wie die stille Schönheit, die man mit der Zeit entdeckt. Über die Hälfte der Metropole, die eine Fläche von 414 km2 bemisst, ist grün. Von zahlreichen Parks, über den Prater, die Donauinsel bis hin zum hügelbedeckten Wienerwald findet man hier alles, was das Herz begehrt. In den Sommermonaten fühlt man sich an der Donau wie im Urlaub und die große Auswahl an Lokalen für jeden Geschmack und jede Stimmung komplettieren das luxuriös eloquente Leben, welches Wien zu bieten vermag.

Wien fällt auf und hat Bestand ...

... durch seine raffinierte Kultur, seine altehrwürdigen Traditionen und seine imperiale Vergangenheit. Schließlich lebten und arbeiteten hier viele der bedeutendsten Komponisten der Geschichte: von Mozart über Strauss bis hin zu Beethoven. So ist es die an Bedeutung zunehmende und stetig wachsende Metropole mehr als wert, zu investieren. In rare, krisensichere Immobilien wie Stadtpalais oder Penthäuser mit 700m2 Wohnfläche und 600m2 Dachgarten. Wien ist ein Juwel in voller Pracht, dass gerade in nervenaufreibenden Zeiten wie diesen sein volles (Immobilien-) Potential zu entfalten vermag.

