Stadtwerke Hamm optimieren Kundenservice mit künstlicher Intelligenz aus Wien

Wien (ots) - Titan Machinery, der auch in Deutschland vertretene weltweit größte Händler von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, freut sich über ein Umsatzplus in der Ukraine von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und jetzt wird weiter expandiert: Mit Sumy und Charkiw hat man zwei zusätzliche Kernvertriebsgebiete erschlossen. Um das große Potential in der Ukraine noch besser ausschöpfen zu können, ...

mehr