Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

«Ein kleines Wunder, dass sie überhaupt hier ist!» - Schiffstaufe der Excellence Countess

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

Weinfelden (ots)

- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/114715/100828537 heruntergeladen werden -

Mit einer spektakulären Show am Basler Rheinhafen wurde am Freitag die Excellence Countess, das neue Flussschiff der Schweizer Familienreederei Swiss Excellence River Cruise, getauft. Dass dies überhaupt möglich war, so Karim Twerenbold, VR-Präsident der Twerenbold Reisen Gruppe, grenze an ein Wunder.

Fast zwei Monate hatte das Schiffskasko im Niedrigwasser der Donau festgesteckt und die Überführung der Stahlhülle in die holländische Werft verhindert. Dort hätte im Oktober 2018 die Motorisierung und der Innenausbau beginnen sollen. Allen Widrigkeiten zum Trotz brachten die niederländischen Schiffbauer es fertig, die Excellence Countess in Rekordzeit fertigzustellen - auf den letzten Drücker, aber pünktlich zur Jungfernfahrt von Nijmegen zum Heimathafen Basel.

«Kurz vor dem ersten Ablegen ist es immer stressig, das sind wir gewöhnt. Aber so einen Zeitdruck, das gab's noch nie!», sagt Excellence-Designchefin Nazly Twerenbold, die erst wenige Stunden vor Eintreffen der ersten Gäste erschöpft und erleichtert die Hände in den Schoss legen konnte. Alle seien noch ein wenig übermüdet, aber die Erleichterung und der Stolz auf das prächtige Schiff überwiege jetzt, so Karim Twerenbold in seiner Rede am Tag der Taufe. Er richtete seinen Dank vor allem an Gerrie van Tiem, Direktor der Teamco-Werft, seit über 20 Jahren Schiffsbauer. «Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Fertigstellung der Countess ein kleines Wunder ist. Sowas schafft man nur, wenn man auf Partner wie Gerrie van Tiem und seine einzigartige Mannschaft zählen kann!» Die Excellence Countess ist Teil der Basler Swiss Excellence River Cruise, Reederei des Aargauer Familienunternehmens Twerenbold Reisen. Damit erweitert sich die Excellence-Flotte auf elf Flussreise-Schiffe, die allesamt in Europa verkehren. Der neue Luxusliner gehört der gleichen Schiffsklasse an, wie das Schwesterschiff Excellence Princess, wurde jedoch um einige Annehmlichkeiten modifiziert.

Mehr als 700 Gäste kamen, um die Taufe der «Gräfin» mitzuerleben. Für sie war bei schönstem Frühlingswetter eine unterhaltsame Show am Basler Schiffsanleger Klybeck vorbereitet. Als am Nachmittag die «Gräfin» am Hafen eintraf, nutzten viele die Gelegenheit, das neue Schiff in Augenschein zu nehmen. Pfarrer Felix Christ gab dem Schiff und seiner Besatzung Glück und Segen auf den Weg. Taufpatin war erneut die Excellence-Botschafterin Christa Rigozzi. Sie wünschte dem Schiff die traditionelle stete Handbreit Wasser unter dem Kiel. Sven Epiney führte gut gelaunt durch die Feier am Hafen. Zu den Höhepunkten der spektakulären Unterhaltungsshow gehörte der Auftritt des Berliner Baritons und Klangraum-Pioniers Burkhard von Puttkamer am Hafenkai, begleitet von Alina Pronina am Flügel. In begeisternder Weise wechselte Puttkamer am Ende ins Pop-Genre und doubelte Grossmeister Elton John. Impressionen von Puttkamers Schleusenkonzerten, die er exklusiv mit den Excellence-Schiffen in Schleusenkammern auf den Flüssen Europas durchführt, waren auf der Grossleinwand zu bestaunen, ebenso wie eine Videoproduktion, die den Bau des Schiffes und den Zeitdruck in der Teamco-Werft dokumentierte. Der Käpt'n legt ab. Am 25. Mai steuert Kapitän Wolfgang Faas die «Gräfin» Richtung Amsterdam und von dort aus durch ihre künftigen Wasserstrassen. Stephan Frei, CEO des Twerenbold-Unternehmens Reisebüro Mittelthurgau, ist verantwortlich für die Entwicklung der Excellence-Flussreisen. Der Zuspruch der Reisegäste für die Routen der «Countess» sei fantastisch, so Frei. Das Luxusschiff kreuzt künftig auf den Wasserwegen in Holland und Belgien, zum Ijsselmeer, nach Friesland und in die Städte Flanderns. «Wenn unsere Gäste auf dem Sonnendeck sitzen, sehen Sie den weiten Horizont und plattes Land. Da wimmelt es von Schafen, Kühen und Kanälen. Es ist die Welt der Windmühlen, Leuchttürme, von Moor und Torf, Shanty-Musik und feinen Spezialitäten aus dem Meer», so der Mittelthurgau-Chef.

Ausserdem hat er Themen-Flussreisen mit der Excellence Countess entwickelt - für Golfer, Velofreunde und Geniesser der Haute Cuisine am Excellence Gourmetfestival.

Pressekontakt:

Stephan Frei, Geschäftsleiter

Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden

T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch

www.mittelthurgau.ch ; www.excellence.ch

Information an die Redaktionen

Weiterführende Informationen, Bildmaterial und Reisearrangements für Medienschaffende:

T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch

Original-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuell