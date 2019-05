Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Das Reisebüro Mittelthurgau ist «Flussveranstalter des Jahres»

Weinfelden (ots)

Die Handelszeitung, grösste Wirtschaftszeitung der Schweiz, bewertete mit der Expertise von Branchenexperten Flussschiffe und Flussreiseanbieter. Im Test ging das Reisebüro Mittelthurgau als «Flussveranstalter des Jahres 2019» hervor. Ausschlaggebend waren die Excellence-Flussschiffe, die sich als Schweizer Nummer 1 platzierten. Deren Reederei ist, wie das Reisebüro Mittelthurgau, Teil des Familienunternehmens Twerenbold.

Das Ranking basiert auf den Bewertungen von 36 Branchenprofis, Reise- und Kreuzfahrtmedien, Testportalen sowie des renommierten Reiseexperten Claus Schweitzer. Die Handelszeitung adelt das Reisebüro Mittelthurgau, operationell verantwortlich für die Excellence-Flussreisen, zum «Flussveranstalter des Jahres 2019». Die Reederei Swiss Excellence River Cruise ist die Schweizer Nummer 1 auf Europas Flüssen. Gleich vier Excellence-Schiffe schafften es im Ranking europaweit operierender Flussschiffe unter die Top 25. Die Reederei ist, wie das Reisebüro Mittelthurgau, Teil des Schweizer Familienunternehmens Twerenbold.

Ein integriertes Schweizer Flussreiseprodukt, innovativ und integer Mit den Schweizer Excellence-Schiffen sei das Reisebüro Mittelthurgau seit 2006 kontinuierlich auf zehn selbst bereederte Schiffe angewachsen und zwar durch organisches Wachstum. Lobend erwähnt die Wirtschaftszeitung, dass alle Leistungen aus einer Hand kommen:

«Das Unternehmen, das zur Twerenbold-Gruppe gehört, ist der einzige heimische Veranstalter, der die meisten seiner Schiffe selbst bauen lässt, besitzt, betreibt und vermarktet. Auch die Busanreise ab den eigenen Terminals zu den Schiffen und sämtliche Landausflüge sind aus einer Hand und werden nicht an beliebige, gerade verfügbare Leistungserbringer delegiert.»

Innovativ sei die Produktentwicklung, beispielsweise mit den optionalen Reiseprogrammen unter dem Label «Echt & Exklusiv». Auch die Unternehmenskultur des 124 Jahre alten Familienunternehmens, eines der ältesten der Schweiz, findet Anerkennung:

«Die integre Unternehmenskultur des Flussspezialisten spiegelt sich im persönlichen Engagement. Auch sind die Kapitäne, Schiffscrews und Reiseleiter keine Marionetten einer Geschäftsleitung, sondern werden mit Respekt behandelt und sind mit Kompetenzen ausgestattet, sodass sie Probleme eigenverantwortlich direkt vor Ort und - wenn immer möglich - zugunsten des Gastes lösen können.»

Diese Wertschätzung seitens der Experten und der Branche habe Freude ausgelöst bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hause Twerenbold und Mittelthurgau, sagt Stephan Frei. «Wenn das was wir tun von aussen so positiv wahrgenommen wird, beflügelt uns das natürlich», so der Mittelthurgau-Chef.

