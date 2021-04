Sherpa

Travel-Tech-Unternehmen sherpa* startet interaktive Karte für Reiseeröffnungen; kündigt American Airlines als ersten Partner an

Toronto (ots/PRNewswire)

Karte mit globalen Einreisebestimmungen und COVID-19-Tests und Quarantänevorschriften für stressfreies Reisen

Das führende Travel-Tech-Unternehmen sherpa* unterstützt die Rückkehr zum Reisen durch die Erweiterung seines Produktangebots mit seiner Reiseeröffnungs-Karte. Reiseanbieter und Kunden sind begierig darauf, wieder zu verreisen - doch was einst vertraut war, ist aufgrund der rasanten Veränderungen der Reisebestimmungen nun komplex. Durch die kartenbasierte Benutzeroberfläche von sherpa* können Partner wie Fluggesellschaften, Online-Reisebüros und Kreuzfahrtgesellschaften ihren Kunden die Scheu vor der Buchung nehmen, indem sie ihnen die Suche nach Reisezielen, die für Reisen offen sind, sowie COVID-19-Tests und Quarantänebestimmungen für Hin- und Rückreise ermöglichen.

American Airlines war der erste Partner, der die Karte einführte und sie damit Millionen von AA-Kunden zugänglich machte.

"Internationale Reisen sind ein wichtiger Teil unserer globalen Wirtschaft und der menschlichen Erfahrung; dennoch ist die Planung von Reisen in einer globalen Pandemie eine Herausforderung", sagte sherpa° CEO, Max Tremaine. "Die Mission unseres Teams war es, eine digitale Lösung zu liefern, die die Informationslücke mit der Echtzeitgenauigkeit schließt, die Reisende benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und sicher zu reisen. Diese Lösung ist nur ein Teil unserer größeren Vision, die Komplexität des Grenzübertritts zu verringern, indem wir es den Reisenden ermöglichen, Anforderungen, Dokumente und Visa in einem einzigen Schritt zu erhalten, während sie ihre Reise buchen."

Einzigartig an der Karte ist die Breite der Daten. sherpa* verarbeitet Millionen von Datenpunkten aus Tausenden von Quellen, darunter Regierungen, Fluggesellschaften, Flughäfen, Tourismusverbände, öffentliche Foren und Medien. Weitere wichtige Funktionen sind In-Destination-COVID-19-Testseiten und die Möglichkeit für Partner, die Buchungskonversionen zu erhöhen, indem Kunden von der Karte zurück auf die Flugzielseiten geleitet werden.

Die kartenbasierte Benutzeroberfläche ist anpassbar und lässt sich über einbettbare Widgets, API oder White-Label-Web-Apps leicht in die Websites und Apps von Partnern integrieren. Mehrere Sprachen werden unterstützt, darunter Englisch, Spanisch (Südamerika), Französisch (Kanada), Deutsch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Türkisch und Lettisch, weitere Sprachen sind in Vorbereitung.

Informationen zu sherpa°

2015 von Max Tremaine und Ivan Sharko gegründet, ist sherpa* der führende Anbieter von Reiseausweisen für die Reiseindustrie. sherpa*s Vision ist es, jedem Reisenden die Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen, die er benötigt, um sich vertrauensvoll und sicher über Grenzen hinweg zu bewegen. Mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, vertrauen die weltweit größten und bekanntesten Reisemarken in über 50 Ländern wie American Airlines, TripActions, Icelandair, LATAM, Flynas und CWT auf sherpa°. sherpa° wird von True Ventures, Narrative Fund, Relay Ventures, Globalive Capital, N49P, TSVC, Golden Ventures, Plug and Play Ventures, Stuart MacDonald und LP Maurice unterstützt. Besuchen Sie https://www.joinsherpa.com/

