Michter's veröffentlicht US*1 Barrel Strength Rye

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire)

Zum ersten Mal seit April 2019 bringt die in Louisville ansässige Destillerie ihren Michter's Barrel Strength Kentucky Straight Rye Whiskey national und international auf den Markt.

Der Präsident von Michter's, Joseph J. Magliocco, kommentierte: "Unser Team hat über die Jahre einige wunderbare Ryes im Kentucky-Stil hergestellt, und diese Veröffentlichung aus dem Jahr 2021 setzt diesen Trend fort." Master Distiller Dan McKee bemerkte: "Ich war wirklich glücklich, als wir diese Fässer verkosteten. Diese Version hat so viel von dem, was ich in einem Roggen suche."

Michter's US*1 Barrel Strength Rye ist ein Einzelfassprodukt, und die durchschnittliche Proof der Fässer in dieser Veröffentlichung vom März 2021 beträgt 110,3 Proof. Der empfohlene Verkaufspreis in den Vereinigten Staaten beträgt $100 für eine 750ml-Flasche. Michter's Master of Maturation Andrea Wilson sagte: "Diese Fässer sind genau am richtigen Punkt, um die schönen Nuancen eines großartigen Roggenwhiskeys hervorzuheben. Dieses Release ist ein Kraftpaket."

Michter's hat ein reiches und langes Erbe, traditionelle amerikanische Whiskeys von kompromissloser Qualität anzubieten. Das hochgelobte Portfolio von Michter's umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und American Whiskey, wobei jedes der limitiert produzierten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist. Derzeit werden alle Typen von Michter's vergeben, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Im Juli 2020 stellte ein Fass Michter's 10 Year Bourbon den Rekord für den höchsten bei einer Auktion gezahlten Preis für ein Fass Bourbon auf, als es für 166.000 GBP (209.462 US$) verkauft wurde. Im Januar 2021 wurde Michter's von Drinks International in ihrem jährlichen Markenbericht zur Nr. 1 der Top Trending American Whiskey-Marken ernannt.

Zusätzlich zu Michter's Fort Nelson Distillery und Michter's Shively Distillery, die beide in Louisville angesiedelt sind, hat das Unternehmen seine 145 Morgen große Farm und den Betrieb in Springfield, Kentucky. Für weitere Informationen bitte besuchen Sie www.michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und Twitter.

