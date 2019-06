Michter's Distillery

Michters Brennmeister Dan McKee gibt zehnjährigem Single Barrel Rye frei

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire)

Im Juli wird die in Louisville ansässige Michter's Distillery mit dem Versand ihres zehnjährigem Single Barrel Rye für 2019 beginnen. Da der Lieferengpass bei Michter's fortbesteht, wird erwartet, dass dies die einzige Abfüllung des 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye der Brennerei in diesem Jahr sein wird.

Diese Juli-Abfüllung ist der erste Whiskey von Dan McKee, der kürzlich zum Master Distiller ernannt wurde. "In meinen Jahren bei Michter's habe ich gesehen, wie unglaublich geduldig unsere früheren Brennmeister Pam Heilmann und Willie Pratt darauf gewartet haben, Whiskey so lange reifen zu lassen, bis er vollendet ist", sagte McKee. "In Zusammenarbeit mit unserem Master of Maturation Andrea Wilson werde ich diese Tradition fortsetzen, nur Whiskey herzustellen, der uns stolz macht."

Joseph J. Magliocco, President von Michter, kommentierte: "Bevor er in die Position des Brennmeisters aufstieg, leistete Dan eine fantastische Arbeit als Brenner bei Michter's und war ein wichtiges Mitglied unseres Verkostungspanels. Da ich schon seit einiger Zeit mit Dan zusammenarbeite, weiß ich, dass unsere Destillerie in guten Händen ist."

Die Freigabe des 10-jährigen Single Barrel Kentucky Straight Rye 2019 veranschaulicht den Stil des Michter's Kentucky Rye. "Natürlich enthalten die Maischepäne für unsere Rye Whiskeys per Definition das charakteristische Roggenkorn, aber sie enthalten auch reichlich Mais und Gerstenmalz, was zu einem vollmundigen Whiskey mit Schichten von köstlichem Aroma führt, die die Gewürznoten im Whiskey ergänzen", sagt Andrea Wilson.

Der empfohlene US-Verkaufspreis für eine 750-ml-Flasche von Michter's zehnjährigem Rye liegt bei 160 US-Dollar.

Neben der Hauptbrennerei im Shively-Abschnitt von Louisville erstreckt sich Michters Tätigkeit auf zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 145 Hektar großen Grundstück Getreide an. In der Innenstadt von Louisville hat Michter's seine zweite Destillerie im historischen Fort Nelson Gebäude, das im Februar dieses Jahres eröffnet wurde. Michter's Fort Nelson Distillery verfügt über eine erstklassige Lage auf der West Main Street gegenüber dem Louisville Slugger Bat Factory Museum und auf derselben Straße wie das Frazier Museum und verfügt über das legendäre Pot Still-System aus Michter's Pennsylvania. Bei Führungen mit Whiskeyverkostungen werden an The Bar at Fort Nelson vom Spirituosen- und Cocktailhistoriker David Wondrich klassische Cocktails angeboten.

Michter's stellt vielgepriesene Whiskeys in limitierter Produktion her, die alloziert werden, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Michter's ist berühmt für seinen Single Barrel Rye, Bourbon in Kleinserie, Single Barrel Bourbon und American Whiskey in Kleinserie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.michters.com und folgen uns auf Instagram, Facebook und Twitter.

