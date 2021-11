FUJIFILM Imaging Germany

Das ideale Geschenk: FUJIFILM instax startet mit großer Winterkampagne in den Jahresendspurt

Düsseldorf (ots)

Mit großen Schritten rückt die diesjährige Weihnachtszeit näher und FUJIFILM instax ist mittendrin. Vor einer Woche startete eine groß angelegte Onlinekampagne, mit der der Abverkauf zum Jahresende noch einmal nachdrücklich angekurbelt wird und vier Produkte in den Fokus stellt. Die Maßnahmen laufen bis Anfang des neuen Jahres 2022.

Dass die Weihnachtssaison für viele Unternehmen die wichtigste Zeit des Jahres darstellt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Auch FUJIFILM instax bringt sich entsprechend in Stellung und platziert seine vier Fokusprodukte in einer großen Winterkampagne für das angelaufene Weihnachtsgeschäft. Unter dem Motto "Don't just take, give" stehen die drei Sofortbildkameras instax mini 11, die instax mini 40 und instax SQUARE SQ1 sowie der neue instax Link WIDE Printer seit dem 3. November im Mittelpunkt.

Letzterer wurde im Oktober gelauncht und dürfte vor allem für besondere Anlässe wie das Weihnachtsfest große Nachfrage genießen. Schließlich können dank der instax Link WIDE App persönliche Botschaften, Sounds, Nachrichten, Standorte oder Links zu Webseiten auf das instax Sofortbild im WIDE Format gedruckt werden. Somit erhalten instax Fans die Möglichkeit, schöne Erinnerungsstücke auf einzigartige Weise festzuhalten und mit ihren Liebsten zu teilen.

Um möglichst vielen Menschen den Weg zum idealen Geschenk zu ermöglichen, werden die Werbemittel mittels einer Multichannel-Strategie über verschiedene Kanäle ausgespielt. Somit sollen die digitalen Touchpoints optimal bedient und das Thema Sofortbildfotografie in den jeweiligen Zielgruppen weiter verankert werden.

"Die Vorweihnachtszeit stellt für uns die wichtigste Phase der Vermarktung dar", erklärt Stephan Althoff, Product Manager von FUJIFILM Imaging Systems. "Ganz bewusst haben wir uns für vier Fokusprodukte entschieden und setzen wie schon im vergangenen Jahr auf den globalen Slogan 'don't just take, give'. So wollen wir mit der bekannten und weiterentwickelten "giving-Story" zielgruppengerecht unser Produktversprechen kommunizieren und als ideale Geschenkidee zum Weihnachtsgeschäft platzieren."

Die von FUJIFILM instax ausgesteuerte Winterkampagne wird vom 3. November 2021 bis zum 8. Januar 2022 laufen. Informationen zu den vier Fokusprodukten finden Sie unter: www.fujifilm-instax.de.

