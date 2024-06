Huawei Technologies Co., Ltd.

Huawei und China Unicom Guangdong führen den ersten 5.5G-Test eines Live-Streams in ländlicher Gegend in China durch

Huawei, China Unicom Guangdong und das Büro für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten in Zengcheng haben heute gemeinsam das Lychee Live Streaming Festival unter dem Motto „A 5G Boost for Lychees" (Ein 5G-Boost für Litschis) im Bezirk Zengcheng in Guangzhou veranstaltet. Bei der Veranstaltung nutzten Influencer und Livestreamer einen 5G-Livestreaming-Dienst, um auf mehreren Obstplantagen für Litschis zu werben und sie zu verkaufen. Während des Festivals wurde auch ein 5.5G-Netzversuch vor Ort durchgeführt, bei dem eine maximale Uplink-Geschwindigkeit von über 500 Mbps erreicht wurde. Dies ist der erste 5.5G-Test während eines Live-Streams auf dem Lande in China.

Während des Festivals stellte China Unicom Guangdong seinen 5G-Live-Streaming-Serviceplan zur Verfügung. Dieser innovative Dienst ist der erste seiner Art in China. Der Dienst erfüllt die Anforderungen von Live-Streamern an eine extrem hohe Uplink-Bandbreite, eine große Netzwerkkapazität und hochauflösende Videos und garantiert eine kontinuierliche, stabile und reibungslose Benutzererfahrung. Durch den Einsatz intelligenter Netzelemente und 5G-Slicing-Technologien haben China Unicom Guangdong und Huawei 5G-Netze aufgebaut, die eine bessere Dienstqualität (QoS) für Live-Streaming-Dienstpläne bieten und 50 % mehr Datenverkehr und viermal schnellere Uplink-Geschwindigkeiten (von 30–50 Mbit/s auf 150–200 Mbit/s) für Standardnutzer unterstützen. Darüber hinaus basieren die Netze auf der integrierten Datenplattform SmartCare von Huawei, die eine schnelle Fehleranalyse und -eingrenzung ermöglicht, um das Erlebnis der Live-Streaming-Nutzer weiter zu verbessern.

Auf dem diesjährigen MWC in Barcelona wurde der 5G-Live-Streaming-Dienst bei den Global Mobile Awards (GLOMO) der GSMA als „Best Mobile Operator Service for Connected Consumers" (Bester Mobilfunkanbieter-Service für vernetzte Verbraucher) ausgezeichnet und hat damit bewiesen, dass er in der Branche hohe Anerkennung genießt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2022 wurde der Dienst von über 300.000 Nutzern in Anspruch genommen und unterstützte den Verkauf von Live-Streams in einer Vielzahl von Sektoren wie Landwirtschaft, Tourismus, Bekleidung und E-Sport.

Am Nachmittag fand im Rahmen der Veranstaltung ein Roundtable-Gespräch mit den Medien statt. Wang Liang, stellvertretender Generaldirektor des Produktinnovationszentrums von China Unicom Guangdong, sagte: „Wir brauchen neue Werkzeuge, wenn wir uns bei neuen landwirtschaftlichen Aufgaben auszeichnen wollen. China Unicom Guangdong nutzt 5G-Netzwerk-Slicing und Doppelkanal-Technologien, um schnelle und stabile Netzwerkdienste für Live-Streaming anzubieten."

Wang fügte hinzu: „In Zukunft wird China Unicom Technologien wie 5.5G nutzen, um Netzinnovationen und die Entwicklung neuer Produkte voranzutreiben. Wir werden auch eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen per Live-Streaming zu unterstützen und Innovationen in der gesamten Landwirtschaft zu fördern.

5.5G stellt in vielerlei Hinsicht eine enorme Verbesserung gegenüber 5G dar. Mit 5.5G steigen die Spitzengeschwindigkeiten im Downlink von 1 Gbit/s auf 10 Gbit/s und im Uplink von 100 Mbit/s auf 1 Gbit/s. Das ist eine 10-fache Steigerung der Bandbreite. Mit 5.5G können Nutzer problemlos höher auflösende Inhalte in 3D und interaktiven Formen streamen. 5.5G ermöglicht auch die Bereitstellung differenzierter Erlebnisgarantien, die für verschiedene Live-Streaming-Nutzer auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse dynamisch angepasst werden. Darüber hinaus legt 5.5G den Grundstein für neue Verbraucherdienste wie Cloud-Telefone, New Calling und brillenloses 3D.

Hou Yingzhen, Präsident der Abteilung 5G Marketing & Solution Sales von Huawei, war ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend. Er sagte: „Huawei wird seine Produkte und Technologien ständig weiterentwickeln, um die Vorteile von 5G mehr Menschen zugänglich zu machen und die kommerzielle Einführung von 5.5G zu unterstützen. 5.5G wird für die Netzinfrastruktur in einer intelligenten Welt von entscheidender Bedeutung sein. 5.5G wird die Live-Streaming-Wirtschaft in China vorantreiben und in ländlichen Gebieten und in der Landwirtschaft im Allgemeinen zu einem Qualitätswachstum beitragen. Es hat auch das Potenzial, die Digitalisierung vieler weiterer Branchen zu beschleunigen."

