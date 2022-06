Huawei Technologies Co., Ltd.

5G New Calling: Huawei, China Mobile und iFLYTEK realisieren barrierefreies Telefonieren

Shijiazhuang, China (ots/PRNewswire)

Kürzlich hat die Hebei-Niederlassung von China Mobile (im Folgenden Hebei Mobile genannt) zusammen mit Huawei und iFLYTEK die von iFLYTEK bereitgestellte intelligente Übersetzungsfunktion in 5G New Calling integriert und damit Sprachbarrieren bei Videoanrufen überwunden. Durch den Einsatz von Intelligenztechnologien macht 5G New Calling die Kommunikation sichtbar und zugänglich. Der Vorsitzende von China Mobile, Yang Jie, hofft, ein 5G-basiertes Informationsdienstsystem aufzubauen, das Verbindungen, Rechenleistung und Servicefunktionen bietet. 5G New Calling erfüllt perfekt die Anforderungen für den Aufbau eines solchen Systems. 5G New Calling ist ein erfolgreiches Beispiel für den "5G+"-Plan von China Mobile.

Die barrierefreie Kommunikationsfunktion basiert auf den Unternehmensstandards von China Mobile für 5G New Calling und ist eine wesentliche Verbesserung der nativen Videoanruffunktion von Mobiltelefonen. Die Funktion nutzt bei Videoanrufen intelligente Technologien, um Sprache zu erkennen und in Echtzeit in Text umzuwandeln. Auf diese Weise können die Nutzer eine Transkription dessen, was der andere Nutzer sagt, in Echtzeit lesen. Wenn die Nutzer unterschiedliche Sprachen sprechen, kann es in Echtzeit übersetzen, was der andere Nutzer sagt, und so Sprachbarrieren überwinden.

Bei herkömmlichen Anrufen müssen die Nutzer die Sprache des anderen verstehen. 5G New Calling, das mit fortschrittlichen Intelligenztechnologien integriert ist, durchbricht diese Barriere jedoch, so dass die Nutzer problemlos miteinander kommunizieren können, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Diese Funktion ist auch für hörgeschädigte Nutzer hilfreich.

Die barrierefreie Kommunikationsfunktion ist eine weitere erfolgreiche Erprobung von Hebei Mobile nach der Anwendung von 5G New Calling in vertikalen Sektoren. Hebei Mobile wird weiterhin mit Partnern aus der Branche zusammenarbeiten, um weitere wertvolle Dienste mit 5G New Calling zu entwickeln und eine solide Grundlage für die kommerzielle Nutzung von 5G New Calling zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1843035/Barrier_free_Communication.jpg

Original-Content von: Huawei Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell