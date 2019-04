Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Wer bekommt den Eltern-Sonderpreis?

Jetzt für die Favoriten-Kita stimmen und Reise nach Berlin gewinnen!

Gegen rund 1.600 Kitas und Bündnisse haben sie sich bereits durchgesetzt - jetzt stehen zehn Kitas im Finale des Deutschen Kita-Preises. Was die Arbeit dieser Einrichtungen so besonders macht, erfahren Interessierte ab sofort auf www.eltern.de/kita-voting. In zehn Kurzfilmen werden hier alle Finalisten in der Preiskategorie "Kita des Jahres" vorgestellt. Im Rahmen eines bundesweiten Online-Votings kann jeder Internetnutzer hier auch für seine Favoriten-Kita abstimmen. Die Einrichtung, die bis zum 6. Mai die meisten Stimmen sammeln kann, wird eine Woche später auf der Preisverleihung im Berliner Tempodrom mit dem Eltern-Sonderpreis geehrt: Ein Jahr lang erhält die betreffende Kita ein von der Redaktion des Eltern-Magazins zusammengestelltes Überraschungspaket mit Kinderbüchern. Im Laufe des Jahres entsteht so eine ansehnliche Bibliothek, mit Klassikern und Neuerscheinungen zum Vorlesen, Blättern, Bilder anschauen und für allererste Leseübungen. Und auch die Teilnehmenden des Online-Votings können gewinnen: Unter allen Abstimmenden verlosen die Verantwortlichen eine viertägige Reise für zwei Personen zur Preisverleihung in die Bundeshauptstadt.

Unabhängig vom Ausgang des Online-Votings hoffen alle Finalisten-Kitas auch auf eine der fünf Auszeichnungen in der Preiskategorie "Kita des Jahres". Die erstplatzierte Einrichtung kann sich über 25.000 Euro freuen, vier Zweitplatzierte erhalten jeweils 10.000 Euro. Welche der vorgestellten Kitas hier erfolgreich sein werden, entscheidet eine unabhängige 18-köpfige Jury. Alle Auszeichnungen werden am Abend des 13. Mai vergeben.

Der Deutsche Kita-Preis wird auf Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben. Die Heinz und Heide Dürr Stiftung, die Karg-Stiftung, das Magazin ELTERN, der Didacta-Verband und die Deutsche Weihnachtslotterie sind als Partner mit an Bord. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Über den Deutschen Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-Verband und der Deutschen Weihnachtslotterie. Ziel ist es, gemeinsames Engagement für gute Qualität in Kitas und für Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.

