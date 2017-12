OPENION startet zusammen mit Vertretern und Vertreterinnen der Landesministerien aus Brandenburg, Bremen, Hamburg und Sachsen, dem BMFSFJ sowie DeGeDe und "Demokratisch Handeln" und jungen Engagierten im F.A.Z. Atrium in Berlin am 08.12.2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/114440 / Die... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Wie sieht zeitgemäße Demokratiebildung aus, die nicht über Jugendliche hinweg, sondern mit ihnen zusammen entwickelt wird? Wie kann Demokratie von Jugendlichen erlebt und erlernt werden? Wie können Schulen und außerschulische Partner gemeinsam Räume schaffen, in denen Demokratie greifbar wird? Heute hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemeinsam mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) das neue bundesweite Projekt "OPENION - Bildung für eine starke Demokratie" vorgestellt. Ziel von OPENION ist es, dass junge Menschen Demokratie als wertvolles Gesellschaftsmodell erleben, in dem sie mitreden, mitgestalten und teilhaben. Partizipation, Begegnung und die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Digitalisierung oder Migration stehen bei OPENION im Vordergrund.

Das Projekt bündelt die Kompetenzen und das Engagement von unterschiedlichen Partnern der Demokratiebildung. In über 200 Projektverbünden deutschlandweit erproben Schulen und außerschulische Akteure mit Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren gemeinsam, wie Demokratie heute und in Zukunft im Alltag erlernt und gelebt werden kann und wie junge Menschen eine aktive Rolle übernehmen.

Bundesjugendministerin Dr. Katarina Barley sagt: "Jugendliche wollen mitmischen und mitreden, gerade wenn es um ihre Zukunft geht. Bei OPENION lernen sie, wie sie sich in unserer Demokratie einbringen können und dass Toleranz für unsere vielfältige Gesellschaft unverzichtbar ist. Die digitalen Medien sind da ein wichtiger Anknüpfungspunkt in diesem Projekt. OPENION ist Arbeit an der Demokratie von morgen. Wir brauchen solche Projekte, um unter jungen Menschen Vertrauen in die Demokratie zurückzugewinnen. Wir müssen sie stärker politisch beteiligen und ihnen zeigen, dass auch ihre Meinung gefragt ist."

OPENION setzt auf eine landesspezifische Umsetzung durch enge Kooperationen mit den Ministerien und Akteuren der Demokratieförderung im jeweiligen Bundesland. In Kooperationsdialogen entsteht die konkrete Ausgestaltung von OPENION. Landesbeiräte begleiten kontinuierlich die Projektumsetzung.

Die Geschäftsführerin der DKJS, Dr. Heike Kahl, hebt hervor: "Zeitgemäße Demokratiebildung hört nicht am Schulhof auf, sondern bringt Jugendliche, Lehrkräfte und Engagierte in Vereinen und Initiativen auch jenseits der Schule zusammen und setzt auf Kooperationen. Sie greift thematisch aktuelle gesellschaftliche Veränderungen auf und orientiert sich methodisch an digitalen, selbstbestimmten und dialogischen Wegen. Zeitgemäße Demokratiebildung scheut sich nicht, Neues auszuprobieren und steht Innovationen - beispielsweise im digitalen Bereich - offen gegenüber."

Die DKJS begleitet die Projektverbünde mit Qualifizierungsangeboten, Projektmitteln und fördert den Wissensaustausch in den Verbünden durch Inspirationswerkstätten, Netzwerktreffen und Hospitations-reisen.

Demokratie als gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungsprozess erfahrbar zu machen - und zwar zusammen mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt - darum geht es in "OPENION - Bildung für eine starke Demokratie". Partizipation, Begegnung und die Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen stehen im Vordergrund. In über 200 Projektverbünden, bestehend aus einer Kooperation zwischen Schule und außerschulischem Partner, erproben Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren zusammen mit ihren erwachsenen Begleiterinnen und Begleitern zeitgemäße Formen der Demokratiebildung. Durch kreatives Ausprobieren und mutiges Selbermachen entstehen so neue Impulse für die Demokratieförderung in ganz Deutschland.

"OPENION - Bildung für eine starke Demokratie" ist ein bundesweites Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!".

