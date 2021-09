Zalando SE

Ein Jahr Pre-owned: Zalando lanciert "Drama-free"-Kampagne mit exklusiven Celebrity-Styles

Zalando startet "Drama-free"-Kampagne zum ersten Jahrestag der zusätzlichen Shop-Kategorie Pre-owned

Das Angebot von Zalando Pre-owned vereint nachhaltigeres Shoppen mit Fashion-Expertise und gewohntem Zalando Service

An der Kampagne beteiligen sich internationale Talente wie die TikTok-Sensation Lubalin, die preisgekrönte Sängerin Camille Lellouche und die italienische Tänzerin Valentina Vernia.

Die Schauspieler Omar Rudberg, Julia Wieniawa-Narkiewicz, Lola Rodriguez und Pietro Turano tragen anlässlich des Jubiläums ihre eigenen Lieblingsstücke zum Pre-owned Sortiment bei

Zalando, Europas führende Plattform für Mode und Lifestyle, lanciert zum einjährigen Bestehen von Zalandos Pre-owned Kategorie die neue Kampagne "Drama-free". Die zusätzliche Kategorie des Onlineshops ermöglicht es Kund*innen, einmalige Kleiderschrankperlen zu entdeck en und eigene Styles für Shopping-Guthaben einzutauschen - natürlich mit gewohntem Zalando Service.

Die Kampagne besteht aus drei Videoclips (HIER ansehen), bei denen Alice Moitié Regie führt und die TikTok-Sensation Lubalin, die preisgekrönte Sängerin Camille Lellouche und die italienische Tänzerin Valentina Vernia die Hauptrollen spielen.

Unter dem Titel "Drama-free" geht am 13. September eine 360°-Kampagne, inklusive PR, Influencer-Marketing, Social Media, Print und TV, in insgesamt 12 Märkten live, darunter Österreich, Frankreich und Italien. Der eigens für die Marketing-Initiative produzierte TVC stellt dabei die klassischen Unannehmlichkeiten von Second-Hand-Fashion im Onlinehandel auf unterhaltsame Weise in den direkten Vergleich mit der unkomplizierten Experience von Zalando Pre-owned. Kund*innen profitieren auch in der zusätzlichen Shop-Kategorie von kostenlosem Rückversand, sicherer und transparenter Bezahlung sowie einer intuitiven Anwendung in App und Web. Die garantierte zweifache Qualitätsprüfung der angebotenen Artikel bringt den Onlinehandel mit Pre-owned Fashion somit auf einen neuen, kund*innenfreundlicheren Standard.

Als besondere Jubiläumsaktion trägt ein ausgewähltes Kollektiv von Künstler*innen mit exklusiven Outfits zum außergewöhnlichen Sortiment von Zalando Pre-owned bei. Fans können die limitierten Looks direkt im Fashion Store oder in der App bestellen. Die Darsteller*innen, wie Serienstar Omar Rudberg, Schauspielerin und Sängerin Julia Wieniawa, LGBTQ+-Aktivistin und Schauspielerin Lola Rodrígueze oder der italienische Schauspieler Pietro Turano, sind selbst mit dem ursprünglichen Drama um Pre-owned Fashion vertraut und bereichern die Kampagne so um persönliche Eindrücke und Inspirationen. Die exklusive Celebrity-Kollektion ist ab 27. September auf Zalando erhältlich. Fans und Follower*innen finden die Links zu den Kampagnen-Outfits auf dem Instagram-Kanal von Zalando.

"Pre-owned spielt eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zum Starting Point for Fashion, der ersten Anlaufstelle für Mode", sagt Torben Hansen, VP Recommerce bei Zalando: "Im vergangenen Jahr haben wir viel positives Feedback für unsere Pre-owned-Kategorie erhalten. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die schnelle Lieferung, den hohen Komfort durch verschiedene Zahlungsmethoden und einfache Retouren sowie die plastikfreie Verpackung. Aus diesem Grund haben wir unser hohes Service-Level in den Mittelpunkt der neuen Pre-owned-Marketingkampagne gestellt. 'Drama-free' beschreibt, worum es uns bei Pre-owned geht: Den Spaß, Mode zu entdecken und sich damit auszudrücken - verbunden mit nachhaltigerem Konsum und unschlagbarem Komfort."

Natalie Wills, Director of Marketing bei Zalando, erklärt: 'Pre-Owned Drama-free' markiert den nächsten Schritt des Pre-Owned-Angebots von Zalando. Mit der Kampagne wollen wir zeigen, wie Zalando Pre-Owned die Neugierde und den Spaß am Mode-Shopping mit nachhaltigeren Prozessen verbindet. Mit all dem Wissen war es noch nie so einfach, neuwertige gebrauchte Mode zu kaufen oder einzutauschen. Wir hoffen, dass unsere Kampagne zeigt, wie Zalando Pre-Owned unseren Kund*innen helfen kann, Kleidung auszusortieren, neue pre-owned Styles zu finden und gleichzeitig das Ansehen von gebrauchter Kleidung in der Modeindustrie erhöht."

Über Zalando:

Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute rund 45 Millionen aktiven Kund*innen in 23 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund:innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.

