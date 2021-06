Zalando SE

Zalando bringt Mode auf die Straße als Teil der europäischen Expansion, die die lokale Kultur feiert.

Berlin

- Zalando verwandelt europäische Wahrzeichen mit einem Display, um seine Ankunft in Litauen, der Slowakei und Slowenien zu feiern - Die Shows sind von der lokalen Kultur inspiriert und zeigen ein Kollektiv von Kreativen, Models und Künstlern, um das einzigartige Sortiment von Zalando zu präsentieren - Zalando stellt lokale Modeliebhaber an die Spitze des Starts einer europaweiten Feier der Selbstdarstellung

Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, feierte seine Ankunft in Litauen, der Slowakei und Slowenien, indem es die Mode auf die Straße brachte, und zwar mit spektakulären Displays an berühmten Wahrzeichen. Als Tribut an die lokale Kultur und die Freude an der Selbstdarstellung rief Zalando lokale Talente an der Spitze der lokalen Mode-Communities auf, ihren Stil als Teil der auffälligen Displays zu zeigen, um die Ankunft der Marke zu markieren.

Die inspirierende Veranstaltung präsentierte eine vielfältige und umfassende Schau lokaler Talente, darunter die slowenische Ex-Profi-Tennisspielerin Nina Kolar, der professionelle litauische Tänzer Raidas Petrauskas und der berühmte slowakische Regisseur und Filmproduzent Peter Altof, die allesamt die Essenz der lokalen Modekultur einfangen. Die Enthüllung bildete eine visuell eindrucksvolle Darstellung der Absicht von Zalando, die beliebteste Mode der Welt in seine neuen Märkte zu bringen

Peter Altof: "Es ist ein besonderes Gefühl, Teil des Zalando-Start in meiner eigenen Stadt zu sein, mit einer so vielfältigen Gruppe von Kreativen, die alle in einem einzigen Moment ausdrücken, wer wir sind. Zalando hat uns die Möglichkeit gegeben, unsere Individualität auf die beste Art und Weise zu zeigen, die wir kennen: durch Selbstdarstellung."

Zalando präsentiert alles von kultigen Designern bis hin zu Streetwear-Drops, von Kindermode bis hin zu nachhaltiger Kleidung und landet in neuen europäischen Märkten, um die lokale Modekultur zu beleuchten. Mit dem umfangreichsten Modesortiment in jedem Markt, darunter Marken wie Weekday und Vivienne Westwood, Diane von Fürstenburg und Victoria Beckham, hat sich Zalando zum Ziel gesetzt, Europas Startpunkt für Mode zu werden und die Individualität der lokalen Modeliebhaber zu nutzen.

Natalie Wills, VP Marketing, sagt: "Zalando beginnt seine Modegeschichten in diesen neuen europäischen Märkten als Teil einer langfristigen Expansion, die uns bis Ende 2021 in weitere Märkte bringen wird. Indem wir von der Mode inspirierte Momente schaffen, die durch die Freude am Selbstausdruck zum Leben erweckt werden, zelebrieren wir die Individualität und erlauben jedem, sich auf die Art und Weise auszudrücken, die er möchte. Deshalb wollten wir in jedem Markt ein vielfältiges und inklusives Programm zeigen und die lokale Kultur in den Mittelpunkt unserer Botschaft stellen. Wir heißen unsere neuen Kunden herzlich willkommen, um ihren neuen Lieblingskleiderschrank zu begrüßen!"

Die Launch-Kampagne feiert den Beginn der ehrgeizigen Expansion von Zalando in neue europäische Länder: Im Frühsommer startet die Modeplattform in Litauen, der Slowakei und Slowenien, im Spätsommer 2021 in Kroatien, Lettland und Estland und 2022 in Ungarn und Rumänien. Der Schritt ist Teil des kontinuierlichen Wachstums der Marke, die derzeit rund 42 Millionen aktive Kunden in 20 Märkten bedient. Die App von Zalando ermöglicht den Zugriff auf Europas umfangreichstes Modesortiment (erhältlich über den App Store und Google Play Store) und bietet zudem kostenlosen Versand und kostenlose Rücksendungen. In dem Monat seit dem Start der App ist Zalando laut App Annie die Nr. 1 App für Android-Geräte in der Slowakei.

Zalando (https://corporate.zalando.com) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. 2008 in Berlin gegründet, bieten wir rund 42 Millionen aktiven Kunden in 20 Märkten Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Beauty von Kopf bis Fuß an. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unsere Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Mode, Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kundschaft, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist, zur Hauptanlaufstelle für Mode zu werden und eine nachhaltige Plattform mit netto-positivem Einfluss für die Menschen und den Planeten zu sein.

COVID 19:

Alle Bilder und Videoinhalte wurden gemäß den COVID-19-Richtlinien der lokalen Regierung aufgenommen, die für jedes Land zum Zeitpunkt der Aufnahme gelten. An allen Drehorten weltweit wurden alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten die COVID-Sicherheitsmaßnahmen einhalten.

