Zippo

Brandheißer Merch Drop: Zippo x NRG Chicago Huntsmen HeatBank(TM) 9s

Düsseldorf (ots/PRNewswire)

Ein Gameplay auf Höchstlevel - das ist die Zusammenarbeit vom NRG-Team Chicago Huntsmen und der Kultmarke Zippo. Das Profi-eSports-Team der Call of Duty-League lanciert gemeinsam mit Zippo drei neue Designs des wiederaufladbaren Handwärmers HeatBank(TM) 9s. Ab heute können die Modelle exklusiv über die Twitch-Kanäle der Spieler vorbestellt werden.

Das Chicago-Huntsmen-Team hat in Zusammenarbeit mit Zippo eine Auswahl an drei HeatBank(TM)-Designs in limitierter Auflage kreiert, die einige ihrer besten Spieler würdigt. Das Design Be The Hunter - auf der schwarzen HeatBank(TM) 9s - präsentiert die Namen aller fünf Chicago Huntsmen, sowie das NRG-Globuslogo, welches aus der Bekleidungskollektion des Teams bekannt ist. Das zweite Design verfügt über die Namen aller Spieler und dem klassischen NRG-Logo darunter - erhältlich ist es in Schwarz und Silber.

Mit kalten Händen zu spielen, ist nicht einfach! Die Temperatur der Hände kann der entscheidende Unterschied zwischen einem Team-Kill und einem totalen Wipeout sein. Kalte Hände verkürzen die Reaktionzeit und verringern die Geschicklichkeit, da sie oftmals einfach starr sind. In der Regel nutzen professionelle eSports-Spieler Dutzende Einweg-Handwärmer pro Spiel. Die wiederaufladbare HeatBank(TM) 9s bietet eine wiederverwendbare und zuverlässige Möglichkeit, Leistung und Energie bis zu neun Stunden lang optimiert zu halten.

Die HeatBank(TM) 9s dient zudem gleichzeitig als Powerbank zum Aufladen von Handheld-Geräten wie Headsets, Gaming-Controllern, Smartphones oder tragbaren Spielgeräten. So können sich Gamer voll und ganz auf ihre Leistung konzentrieren, ohne sich um ihre Akkulaufzeit sorgen zu müssen. Mit sechs Wärmestufen, doppelseitiger Wärme und einem ergonomischen Design ist die HeatBank(TM) 9s das perfekte Gaming-Power-Produkt, um Ihre Hände und Geräte, für den ultimativen Sieg vorzubereiten.

Das Team aus Illinois - bestehend aus den eSports-Stars Seth "Scump" Abner, Matthew "FormaL" Piper, Preston "Prestinni" Sanderson, Dylan "Envoy" Hannon und Alec "Arcitys" Sanderson -steht nur wenige Wochen vor dem großen Finale der Call of Duty League 2020. Für warme und agile Hände wird Zippos Handwärmermodell HeatBank(TM) 9s der offizielle Spielbegleiter der Profi-Gamer.

Die Kollektion kann ab sofort exklusiv über die Twitch- Kanäle der Spieler vorbestellt werden. Die Zippo x NRG Chicago Huntsmen HeatBank(TM) 9s liegt preislich bei 59,95 Euro und wird bis Ende Januar 2021 ausschließlich über die Spielerseiten erhältlich sein. Weitere Informationen und das weitere HeatBank(TM)- Sortiment von Zippo können ab sofort unter http://www.zippo.de/gaming erworben werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230190/Zippo_HeatBank.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165481/Zippo_Logo.jpg

Pressekontakt:

Gina Laing

Gina@devriesglobal.com

+49 0176 211 46266

Original-Content von: Zippo, übermittelt durch news aktuell