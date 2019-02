Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

Suntech erhält von EuPD Research das Siegel "Top Brand PV" für Europa

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

EuPD Research gab vor Kurzem bekannt, dass Suntech mit dem Siegel "Top Brand PV" für Europa ausgezeichnet wurde.

Seit dem Auslaufen der Mindestimportpreise (MIP) in der EU hat sich der Wettbewerb in der Photovoltaik-Branche in Europa intensiviert. Suntech wurde mit dem Siegel "Top Brand PV" ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt nicht nur Suntechs hervorragendes Abschneiden im Markt im Jahr 2018. Sie drückt auch die Zufriedenheit mit der Marke und die Loyalität der Kunden ihr gegenüber in Europa aus.

EuPD Research spielt in der Photovoltaik-Branche eine wichtige Rolle; die Firma ist dafür bekannt, dass sie für die Branche neuer Energien maßgebende Marktinformationen bereitstellt. Für viele Unternehmen aus dem Segment neuer Energien sind EuPD Researchs Analysen eine "Wetterfahne" für die Geschäftsentwicklung. Die Empfänger der "Top Brand PV"-Auszeichnung werden in zwei Schritten ermittelt: Zuerst wird ein mehrstufiges Verfahren mit Umfragen und wissenschaftlichen Analysen unter regulären Installateuren und Intermediären im Bereich Photovoltaik-Kraftwerke durchgeführt. Danach werden Hersteller mit herausragenden Leistungen in mehreren Bereichen ausgewählt, darunter in den Bereichen Markenzufriedenheit, Markenloyalität, Produktqualität und Produktvertrieb.

In den letzten Jahren hat Suntech das "Top Brand PV"-Siegel für Großbritannien/Nordirland, Deutschland und die Niederlande erhalten. Anfang 2019 erhielt das Unternehmen das "Top Brand PV"-Siegel erneut für die Schweiz, Italien, die Niederlande, Frankreich und Australien. Alle Auskunftsgebenden der Umfrage sind Installateure und Vertreiber aus reifen Märkten - ein Beweis für Suntechs verlässliche Produktqualität und starken Ruf im Markt.

2018 konnte Suntech auf weltweiten Märkten, darunter Indien, Australien und Mexiko, gute Ergebnisse verzeichnen. In Osteuropa und Westasien arbeitete Suntech - in Umsetzung seiner Marktentwicklungsstrategie "Global & Local" - auch eng mit lokalen Partnern zusammen, etablierte Schritt für Schritt lokale Vertriebssysteme und erzielte hier gute Ergebnisse. Suntechs Lieferungen ins Ausland lagen 2018 um 100 Prozent höher als 2017. Aufbauend auf seinen guten Ergebnissen auf ausländischen Märkten 2018 wird Suntech 2019 seinen Auslandsvertrieb weiter optimieren und seine ausländischen Märkte ausbauen.

Die Auszeichnung "Top Brand PV" hat für Suntech große Bedeutung. Nicht nur bestätigt sie Suntechs fortlaufende Anstrengungen auf ausländischen Märkten über die letzten 18 Jahre. Sie legt auch den Grundstein für Suntechs künftige Entwicklung auf diesen.

