Agile Alliance

Agile Alliance gibt Programm der AGILE2019 bekannt

Portland, Oregon (ots/PRNewswire)

Global Agile Conference in Washington als wichtigste Veranstaltung der Branche

Die Agile Alliance ist erfreut, heute das Programm der AGILE2019 bekannt geben zu können, der größten jährlichen internationalen Zusammenkunft der Agilisten. Die Konferenz ist weltweit die wichtigste Veranstaltung, um die Agile-Praxis voranzubringen.

"In diesem Jahr verzeichnen wir nahezu 2.000 Einreichungen für die 286 begehrten Redeplätze", sagte Christina Hartikainen, Vorsitzende der Konferenz AGILE2019. "Eine Auswahl zu treffen, war ein sehr schwieriges Verfahren, da es so viele exzellente Vorschläge gab. In diesem Jahr ist unser Programm voll mit anregenden Veranstaltungen von führenden Köpfen der Agile-Community, die das Wissen der Teilnehmer über Agile vertiefen, für umwälzende Ideen sorgen und die Nutzung modernster Agile-Praxis vom Team bis zum gesamten Unternehmen voranbringen werden."

Diese mit Spannung erwartete Veranstaltung wird programmatische Ansprachen von Chris Bailey sehen, dem Autor des Bestsellers 'Hyperfocus: Höhere Produktivität in einer Welt der Ablenkung'; von Lynne Cazaly, Autorin des kommenden Buchs 'ish: Das Problem unsere Suche nach Perfektion und die umwälzende Praxis des gut genug'; und Portia Tung, Führungskraft und Business Coach der School of Play.

Im letzten Jahr zog die Konferenz nahezu 2.400 Agilisten aus 53 Ländern an, die von anerkannten Experten, Autoren und Innovatoren des Agile-Bereiches lernten und mit ihnen zusammenarbeiteten. Die AGILE2019 findet vom 5. bis zum 9. August in Washington statt und es wird damit gerechnet, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr noch höher liegt.

Die Agile Alliance organisiert die jährliche North American Agile Conference, jetzt im 18. Jahr ihres Bestehens. Sie zieht Praktiker, Firmen, Anbieter und Forscher des Agile-Bereiches aus der ganzen Welt an.

Melden Sie sich noch heute an: https://www.agilealliance.org/agile2019/register/

Folgen Sie der @AgileAlliance und #Agile2019 auf Twitter

Informationen zur Agile Alliance

Die Agile Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, die die Konzepte der Agile-Softwareentwicklung fördern will, wie sie im Agile Manifesto dargelegt sind. Mit mehr als 60.000 Mitgliedern und Abonnenten weltweit orientiert sich die Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methoden und dem Wert für Entwickler, Organisatoren und Endbenutzer. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die Agile-Community weltweit zusammenzubringen.

Pressekontakt:



Pam Hughes

Marketing Chief, Agile Alliance

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg

Original-Content von: Agile Alliance, übermittelt durch news aktuell