Dr. Niedermaier Pharma GmbH

Dr. Niedermaier Pharma präsentiert die 4-fach-Immun-Therapie für optimale Abwehrkräfte: Regulatpro® Immune

Bild-Infos

Download

Hohenbrunn bei München (ots)

Im Oktober, pünktlich zu Beginn der neuen Grippesaison, bringt Dr. Niedermaier Pharma aus Hohenbrunn bei München ein Produkt auf den Markt, das zu einer nie dagewesenen immunologischen Wirkung führt: Regulatpro® Immune.

Dieses biologische Präparat optimiert die Funktionalität der körpereigenen Abwehrkräfte sowie die individuelle Immunbalance in Form einer 4-fach-Immun-Therapie. Diese sind gerade in Zeiten der Bedrohung durch COVID-19, aber auch bei vielen anderen Infektionen oder Stress enorm wichtig. Regulatpro® Immune vereint alle aus der Wissenschaft bekannten Parameter, die unser Immunsystem stabilisieren und schützen! Noch dazu auf natürlicher Basis!

Grundlage dafür ist die patentierte Kaskadenfermentation 2.0, eine Spezialfermentation von Obst, Gemüse und Nüssen, die über Teilfermentationen in direkt bioverfügbare Metabolite zerlegt werden. Diese hochdosierten sekundären Pflanzenstoffe gelangen sofort in unsere Zellen, besonders in die der Darmschleimhaut, die 70 % unseres Immunsystems enthält.

Mittlerweile gibt es sogar Hinweise, dass der Verzehr von fermentiertem Gemüse Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona Virus hat. In einer kürzlich publizierten Studie haben europäische Forscher eine Korrelation zwischen einem verbreiteten Verzehr von fermentiertem Gemüse und einer geringeren Sterblichkeitsrate durch COVID-19 aufgezeigt.

Möglich wird die hohe Wirksamkeit von Regulatpro® Immune durch die spezielle Kaskadenfermentation der Generation 2.0 nach dem neuen Patent Nr. EP 2 560 506 B1, die erstmals bei der Herstellung von Regulatpro® Immune angewandt wurde. Dabei wird die bereits seit 2001 von Dr. Niedermaier Pharma patentierte, dreistufige Fermentation durch ein Bakterienlysat aus Milchsäurebakterien ergänzt. Daraus ergibt sich eine weiter verbesserte immunologische Wirksamkeit des Darmmilieus.

Darüber hinaus wurde die Zutatenliste für den Ansatz der Fermentation um Granatäpfel, Himbeeren, Ingwer und Karotten aus biologischem Anbau erweitert. Dies führt zu einer höheren Anreicherung der wertvollen sekundären Pflanzenstoffe und deren Metabolite sowie einer insgesamt höheren Konzentration. Perfekt wird die neue Formel durch die gezielte Zugabe von immunologisch wirksamen Mikronährstoffen wie Vitaminen (A, C, D, K1, B6 und B12) und Mineralien (Zink und Selen).

Durch das komplexe Herstellungsverfahren und die nach intensiver Forschung optimierte Zusammensetzung effektiver und direkt bioverfügbarer Inhaltsstoffe stärkt Regulatpro® Immune das Immunsystem nachhaltig. Akut angewendet erhöht es durch eine Steigerung der Aktivität unserer NK-Zellfunktion die Bereitschaft des Körpers, Bakterien und Viren zu bekämpfen. Menschen mit einer generellen Abwehrschwäche oder Autoimmunkrankheiten wie Hashimoto, Diabetes, Bluthochdruck, rheumatoider Arthritis oder Multipler Sklerose können ebenfalls davon profitieren. Auch bei Erkältungskrankheiten und Grippe, Infektionen (auch mit dem Corona Virus), Stress sowie begleitend zur Regeneration nach Krankheiten, bei Impfungen sowie einer Strahlentherapie und Zytostatika Einnahme wirkt sich das gestärkte und ausbalancierte Immunsystem positiv auf den Heilungsprozess aus.

Regulatpro® Immune ist als 20 x 20 ml Kur für 69,90 Euro ab dem 1. Oktober in Apotheken, bei Ärzten, Therapeuten und über Dr. Niedermaier Pharma GmbH erhältlich.

Die 350 ml Flasche ist für 54,90 Euro ab Anfang November in allen Reformhäusern und über Dr. Niedermaier Pharma GmbH erhältlich.

KASKADENFERMENTATION: DIE INNOVATION, DIE DEN UNTERSCHIED MACHT

Unter Fermentation versteht man die Umwandlung organischer Stoffe durch Bakterien, Pilz- oder Zellkulturen. Die Kaskadenfermentation ist ein von Dr. Niedermaier Pharma patentiertes, 3-stufiges Aufschlussverfahren. Die Teilfermentationen, je gestartet mit diversen Milchsäurebakterien, imitieren den natürlichen Nahrungsaufschluss unseres Verdauungssystems (Mund, Magen, Darm). So werden Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Durch die Kaskadenfermentation werden die wertvollen sekundären Pflanzenstoffe aus der Pflanzenmatrix herausgelöst und in direkt resorbierbare Metabolite zerlegt und hochkonzentriert. Die Kaskadenfermentation ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft das Optimum im Bereich Nahrungsaufschluss und sorgt für höchste Bio-Verfügbarkeit.

REGULATESSENZ®: DER NATÜRLICHE WIRKSTOFF TRANSPORTER

Das Ergebnis dieses über Jahrzehnte entwickelten Verfahrens ist die Regulatessenz®, die Basis aller Regulat Produkte. Diese flüssige Komposition fermentierter Enzyme, sogenannter Stammenzyme®, dient mit über 50.000 sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien und Bestandteilen von Fermentkulturen als Nährstoff Carrier. Alle darin gelösten Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralien, werden wie in einem Wirkstoff-Taxi unverzüglich mit erhöhter Bioverfügbarkeit direkt in unsere Zellen transportiert. Die Basis-Regulierung des gesamten Organismus wird so massiv unterstützt!

ÜBER DR. NIEDERMAIER PHARMA UND DIE REGULAT PRODUKTE

Vor 80 Jahren gründete Dr. Hans Niedermaier (1913-2003), Apotheker und Lebensmittel-Chemiker, sein Pharmazie Unternehmen, um Menschen mit der Vision "Heilung durch Selbstheilung" und seiner Philosophie "Gesundheit auf natürliche Weise" zu helfen. Der Forschungsfokus lag auf der regulierenden Wirkung verschiedener Heilpflanzen auf die Gesundheit. Basierend auf Untersuchungen zur Wirkung von Fermenten und der Funktionalität körpereigener Enzyme entwickelte er eine neue Herstellungstechnologie: die patentierte Kaskadenfermentation.

Pressekontakt:

Schoeller & von Rehlingen PR

Claudia Heiss

E-Mail: c.heiss@svr-pr.de

Tel.: +49 (0) 89 99 84 27 12

Original-Content von: Dr. Niedermaier Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell