Energy Drink 28 BLACK auf der INTERGASTRA 2018

Luxembourg/Berlin (ots) - 28 BLACK ist mit dabei, wenn die INTERGASTRA, eine der wichtigsten Fachmessen für die Gastronomie und Hotellerie, in Stuttgart vom 03.-07. Februar 2018 ihre Tore öffnet.

"Die Intergastra ist die optimale Kommunikationsplattform für uns und unsere Kunden. Die Messe ist nicht nur eine gute Gelegenheit, um den Händlern und Gastronomen unsere Produktneuheiten vorzustellen, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, sich direkt mit ihnen auszutauschen", so Nicole Rezgui, Geschäftsführerin der CALIDRIS 28 Deutschland GmbH sowie der CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH. "28 BLACK hat jede Menge Potenzial und die Vielseitigkeit für innovatives Gastro-Business."

Im Focus stehen vor allem die drei fruchtigen Sorten Sour Mango-Kiwi, Baobab und Pink Grapefruit-Mint, die im letzten Jahr den Handel erobert haben. Alle drei haben auch dem Gastro-Business einiges zu bieten und eignen sich bestens für kreative Longdrinks und Cocktails: Sour Mango-Kiwi als Basis für Drinks mit exotischem Flair, Baobab, um ein geheimnisvolles grünes Leuchten ins Glas zu zaubern. Eine einmalige Stellung nimmt die chininhaltige Pink Grapefruit-Mint ein, da hier die Eigenschaften eines Energy Drinks mit dem Bitter-Geschmack der klassischen Filler kombiniert werden. Ob pur, auf Eis oder im bewährten Longdrink, der Konsument braucht weder auf Geschmack noch auf die Wirkung zu verzichten. Neben diesen Highlights können am 28 BLACK Messestand auch die 28 BLACK Klassiker, 28 BLACK Açaí und 28 BLACK Classic, ebenso wie die neueste Sorte 28 BLACK Absolute Zero Guava-Passion Fruit probiert werden. Alle, die auf der Suche nach einem zucker-und kalorienfreien Energy Drink mit Gastro-Potenzial sind, liegen mit Absolute Zero Guava-Passion Fruit genau richtig. Dass 28 BLACK ein idealer Partner für die Gastro ist, zeigt sich daran, dass der Energy Drink auch in 2017 wieder von den Fachmagazinen fizzz und disco magazin als Getränke-Highlight und Top-Seller ausgezeichnet wurde. Der 28 BLACK Messestand, der auf der Intergastra ganz im Zeichen der "Dose" steht, findet sich in Halle 9 an Stand B64. Unter allen Besuchern wird ein Original 28 BLACK Strandkorb verlost.

Über CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH

Die CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH mit Sitz in Berlin ist der verlässliche Partner für den Getränkefachgroßhandel und die Gastronomie. Sie vertreibt deutschlandweit den beliebten Energy Drink 28 BLACK sowie ein ausgewähltes Portfolio an Spirituosen und Filler. Die CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com). Weitere Informationen zur CALIDRIS 28 Gastronomievertrieb GmbH gibt es unter www.calidris28-gastro.de.

Über 28 BLACK

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.

