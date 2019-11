Wuzhen Tourism Co., Ltd.

Wettbewerb für aufstrebende Theaterkünstler im Rahmen des Wuzhen Theaterfestivals bietet ein ideales Sprungbrett für junge Regisseure, die sich weltweit einen Namen machen wollen

Zum Abschluss des 7. Wuzhen Theaterfestivals ging auch der Wettbewerb für aufstrebende Theaterkünstler (Emerging Theatre Artists Competition), ein wichtiger Teil der Veranstaltung, zu Ende. Nachdem jedes Stück dreimal aufgeführt wurde, kamen sechs Gruppen von Werken ins Finale des Wettbewerbs. Schließlich gewann das Stück "A STORY ABOUT A THEATRE" den Special Attention Award als ersten Preis des Wettbewerbs. Jin Shifei, Regisseur von "FINDING LI JIAMING", und Liu Yijun, der Protagonist, erhielten die Auszeichnung für die beste individuelle Performance, während "THE CHICKENS AND RABBITS PROBLEM" den Preis für das beste Stück gewann.

18 Theaterstücke, 60 öffentliche Aufführungen

Die Stücke, die im diesjährigen Wettbewerb aufgeführt wurden, mussten eine Anforderung erfüllen: Jedes Stück musste drei Elemente in die Handlung einbauen: eine unsichtbare Person, einen Schlüssel und ein Flugticket. Nach einem intensiven Auswahlverfahren der Jury spielten 83 Schauspieler der 18 in die engere Wahl gekommenen Truppen 18 Stücke in 60 öffentlichen Aufführungen und konkurrierten um den Small Town Award des diesjährigen Festivals. Bei dem Wettbewerb für aufstrebende Theaterkünstler gingen in diesem Jahr 538 Teilnahmen von 1.327 Bewerbern ein. Als der Online-Reservierungskanal eröffnete, waren 6.480 Tickets, die 60 % des gesamten Angebots ausmachten, sofort ausverkauft, was die Beliebtheit der Veranstaltung bei jungen Regisseuren und Theaterfans beweist.

So stellten sich am 31. Oktober viele junge, nach der neuesten Mode gekleidete Theaterliebhaber in die Schlange vor dem East Warehouse Theatre, um freudig auf den Beginn des Wettbewerbs für aufstrebende Theaterkünstler zu warten. Sie kamen mit einem gemeinsamen Traum aus allen Teilen der Welt in diese kleine Wasserstadt. Dabei ging es ihnen nicht darum, Superstars hinterherzulaufen, sondern ihre Träume auf der Bühne verwirklicht zu sehen. An diesem Tag wurden im Rahmen des Wettbewerbs für aufstrebende Theaterkünstler erstmals 18 Stücke am selben Ort aufgeführt, was zu einem faszinierenden Konkurrenzkampf führte, der engagierter als jemals zuvor war.

Shi Hang, ein renommierter Drehbuchautor und Jurymitglied sagte, dass viele der Stücke, die die jungen Regisseure aufboten, neuartig und voller Vitalität seien. "Sie sind so neu, dass sie nur schwer zu vergleichen sind. Mehrere der Werke wurden auf Kantonesisch und Hakka aufgeführt, was die sprachliche Vielfalt unterstreicht. Dieses Jahr sah das Publikum in dem kleinen Raum des East Warehouse Theatre mehr Wechselfälle des Lebens und dramatischere Darbietungen voller Spannung." Auch weil die Werke der herausragenden jungen Künstler, die beim Wuzhen Theaterfestival gezeigt werden, immer besser werden und beim jungen Publikum immer mehr Anklang finden, gewinnt die Veranstaltung bei einer zunehmenden Zahl von Theaterliebhabern in ganz China und auch weltweit an Beachtung.

Chance für junge Theaterkünstler, größere Bühnen zu erobern

Wuzhen in China ist eine Kleinstadt an der Südseite des Jangtse, wobei das East Warehouse Theatre in Wuzhen eine wahrhaft winzige Kunststätte ist. Dennoch hat sich diese kleine Bühne als Magnet für zahlreiche junge Schauspieler erwiesen, die immer wieder hierher zurückkehren, um ihre Träume mit Begeisterung zu verfolgen. Einigen von ihnen gelang von diesem bescheidenen Podium aus sogar der Sprung auf die Weltbühne.

"Alles Originelle bei dem diesjährigen Wuzhen Theaterfestival kam vom Wettbewerb für aufstrebende Theaterkünstler", meinte Huang Lei. Die ursprüngliche Absicht bei der Gründung des Wuzhen Theaterfestivals war, es "zu einem Theaterfestival für die Jugend zu machen". Heute treffen sich immer mehr junge Künstler in Wuzhen, wo sie weinen, feiern und erwachsen werden.

Junge Künstler brauchen eine Bühne, und die Bühne braucht junge Künstler. Die neue Generation der am Festival teilnehmenden Künstler wird irgendwann ihre eigene Theaterära einläuten, aber bis dahin ist Lernen und Wachsen der einzige Weg zum Erfolg. In diesem Sinne fand im Anschluss an den Wettbewerb ein Seminar statt, bei dem Lai Shengchuan, der Gründer und ständige Leiter des Theaterfestivals, jungen Künstlern seinen Wissens- und Erfahrungsschatz durch die Beantwortung ihrer Fragen vermittelte. Er sagte, dass das Theater jedem Menschen im Publikum die Möglichkeit gibt, zu dem zurückzukehren, was er als "seinen Ursprungszustand" bezeichnete, zu genießen, wie die Schauspieler Herz und Seele in jede Aufführung stecken, und über das Verhältnis zwischen Aufführung und Expression nachzudenken.

Durch die Vermittlung von Erfahrung von Generation zu Generation werden sich schon bald weitere Theaterkünstler anschicken, die Bühnen der Welt zu erobern.

