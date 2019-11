Wuzhen Tourism Co., Ltd.

Das 7. Wuzhen Theaterfestival - eine Welt der Kulturen verbindet sich zu einem unvergesslichen Erlebnis

Wuzhen, China (ots/PRNewswire)

Das zehntägige Theaterfestival, das vom 15. Oktober bis 3. November stattfand, umfasste 141 Vorstellungen, darunter 28 Inszenierungen der bekanntesten Werke der Welt und 60 Aufführungen von 18 Truppen, die am Wettbewerb für junge Theaterkünstler teilnahmen.

Theaterliebhaber aus der ganzen Welt versammelten sich in der alten Wasserstadt am Jangtse, um die Magie der Theaterkunst zu erleben. Neben 14 Wuzhen-Dialogen, fünf Theaterworkshops, fünf IATC-Jugendtheater-Kritik-Workshops und zehn Lesungen wurde eine Brücke zwischen Bühne und Publikum geschlagen, die der Welt die Reife und das erstaunliche Wachstum der Marke Wuzhen Theatre Festival zeigt.

Künstler aus 13 Ländern demonstrieren den magischen Reiz des Theaters

Ein Höhepunkt des Festivals waren die Aufführungen einiger der bekanntesten Stücke der Welt mit 141 Vorstellungen, die 28 Stücke aus 13 Ländern abdeckten. The Master Surge, Classical Vortex, Avantgarde Tsunami, Innovation Undertow und Academic Ripple sind nur einige Beispiele für die vielen Stücke, die von modernen Meistern des Theaters vorgeführt wurden, um einem globalen Publikum zu zeigen, wie großartig die Theaterkunst aus den verschiedensten Teilen der Welt ist.

Am 25. Oktober um 19 Uhr eröffnete Juri Butusow das Festival mit Anton Tschechows Klassiker Drei Schwestern. Dann folgten Aufführungen mehrerer Meister des Theaters, darunter Michael Thalheimer, Theodoros Terzopoulos, Konstantin Bogomolov und Philippe Genty. Die anschließenden Auftritte chinesischer und internationaler Künstler erweiterten nicht nur den Horizont des Publikums, sondern schlugen auch eine Brücke, die dieses ländliche Paradies mit der Welt verbindet.

Durch die wechselseitige kulturelle Verständigung in Form von "Einbringen" (Zusammenbringen verschiedener Theaterkulturen) und "Herausgehen" (Unterstützung des Wachstums von Kunstschaffenden), möchte das Wuzhen Theaterfestival die Barrieren von Sprache, Raum und Zeit überwinden. Mit diesem erfolgreichen Konzept hat es sich bei Theaterliebhabern weltweit einen Namen gemacht.

So inspiriert das Wuzhen Theaterfestival mehr Menschen dazu, Kunst zu lieben und sich der schöpferischen Kreativität zu widmen, indem es die Kulturen der Welt frei miteinander verschmelzen lässt und den dramatischen Künsten die Möglichkeit bietet, in das Leben der normalen Menschen einzudringen.

Wuzhen wird zu einer kulturellen Oase

Das Wuzhen Theaterfestival ist sprichwörtlich für die kleine Stadt geworden. Doch Wuzhen ist nicht nur auf das Theater beschränkt. Vielmehr begrüßt sie alle Formen und Elemente von Kunst, die Vorreiter für neue Kulturen darstellen.

Während des Festivals wurde jeder Zentimeter Raum unter Einbeziehung von Land, Wasser und Luft zu einem dreidimensionalen Kunstraum. Die Performancekunst ist weltweit so stark verwurzelt, dass sie heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Weltkultur ist, die aus jahrhundertealten verschiedenen Facetten lokaler Bräuche und Traditionen entstanden ist. Diese neue Weltkultur manifestierte sich allen durch "grenzüberschreitende" Initiativen, die in ganz Wuzhen zu sehen waren, sodass Besucher zahlreiche Gelegenheiten erhielten, in die globale kulturelle Atmosphäre der Stadt einzutauchen. Tatsächlich ist Wuzhen selbst ein Theaterstück aus allen Kunstformen, in dem jeder seine eigene einzigartige Geschichte spielt - denn hier gibt es genug Raum für jeden und jede Kunstform, sich frei zu entfalten.

So wird das Wuzhen Theaterfestival immer offener und lebendiger. Vom traditionellen immateriellen Kulturerbe bis hin zu großen zeitgenössischen öffentlichen Installationen bietet das Festival eine breite Palette von schillernden und aufregenden Vorführungen.

Das Hegen, Pflegen und Fördern der Kunst ist ebenfalls ein wesentliches Merkmal des Festivals. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Besucher hauptsächlich hierher kamen, um die alten Kanäle, Brücken und Häuser zu besichtigen, die für ein Dorf in dieser Region typisch sind. Heute können die Besucher neben der vertrauten Kulisse der guten alten Zeit auch moderne Kunst erleben.

"Das Wuzhen Theaterfestival soll ein Fenster für die Welt öffnen, damit sie hineinschauen und die Schönheit Chinas sehen kann, und ein weiteres Fenster für China öffnen, damit es herausschauen kann, um die Schönheit der Welt zu sehen. Das ist die ursprüngliche Absicht der Gründer des Festivals", so Stan Lai, Mitbegründer und Festivaldirektor des Wuzhen Theaterfestivals.

Das 8. Wuzhen Theaterfestival unter dem Motto "Flourish" soll vom 5. bis 15. November 2020 stattfinden. Für das nächste Jahr versprechen die Organisatoren ein noch atemberaubenderes Event.

Pressekontakt:

Herr Pan

86 573 88732588

media@wuzhenfestival.com

Original-Content von: Wuzhen Tourism Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell