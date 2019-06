delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

Dr. Beckmann Kurzwasch-Booster: Mehr Waschkraft, weniger Zeitaufwand

Bild-Infos

Download

Egelsbach (ots)

Der neue Dr. Beckmann Kurzwasch-Booster verstärkt die Leistung jedes Waschmittels für eine gründliche Reinigung im Kurz- und Kaltwaschgang - ein Produkt, das den Alltag von Familien spürbar erleichtert.

Jeder zweite Verbraucher nutzt ihn bereits regelmäßig: den Kurzwaschgang. Er spart wertvolle Zeit und ist gerade deshalb bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Ob nach dem Joggen oder Handballtraining, Spielplatz oder Zoo, Babykrabbeln oder Kindergarten - sind Textilien nur leicht verschmutzt oder wenig getragen, wandern sie mit gutem Gefühl in den Kurzwaschgang. Anders sieht es bei Wäsche mit normalen Verschmutzungen, sichtbaren Flecken und unangenehmen Gerüchen aus. Hier zweifeln Verbraucher, ob auch sie im Kurzwaschgang wirklich sauber wird. Für diese Fälle wurde der neue Dr. Beckmann Kurzwasch-Booster entwickelt. Er verstärkt die Waschmittelleistung und wäscht auch normal verschmutzte Textilien im Kurz- und Kaltwaschgang sauber und rein.

Kurzer Prozess mit Flecken und Gerüchen

Mit dem Kurzwasch-Booster bringt Dr. Beckmann eine echte Neuheit auf den Markt. Speziell für den Kurz- und Kaltwaschgang entwickelt, wirkt er bereits ab 15 Minuten und entfernt unangenehme Gerüche und Flecken sogar bei niedrigen Waschtemperaturen. Seine innovative Formel überzeugt mit einer Express-Zweifach-Wirkung: Waschaktive Substanzen schieben sich sofort zwischen Fleck und Textilie und lösen so Verschmutzungen wie Make-up, Gras, Johannisbeersaft oder Fett auf farb- und gewebeschonende Weise. Gleichzeitig neutralisieren Geruchsabsorber die Moleküle, die für den unangenehmen Geruch der Textilien verantwortlich sind. Der Kurzwasch-Booster wird einfach zusätzlich zum gewohnten Flüssigwaschmittel in die Einspülkammer des Hauptwaschgangs bzw. in Kombination mit einem Pulverwaschmittel direkt in die Trommel gegeben.

Seine zuverlässige Waschkraft, schnelle Wirkung und einfache Anwendung machen den Dr. Beckmann Kurzwasch-Booster zu einem wahren Wäschehelden, gerade für Familien mit Kindern. Spätestens, wenn sich nach den Ferien mal wieder die Berge vor der Maschine türmen, wird er unentbehrlich. Denn wer will nach dem Urlaub schon tagelang Wäsche waschen, anstatt entspannt in den Alltag zu starten.

Der neue Dr. Beckmann Kurzwasch-Booster (500 ml / 14 Anwendungen / UVP 2,95 Euro) ist ab Juli 2019 erhältlich. Seine waschaktiven Substanzen sind vollständig biologisch abbaubar und er ist nach der EU-Charter-Initiative für nachhaltiges Waschen und Reinigen zertifiziert.

Über Dr. Beckmann

Hinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex, Bi-Oil und die im letzten Jahr eingeführte vegane Reinigungsmarke Dr. Theo Krauss zum Unternehmen.

Pressekontakt:

Sabina May

Pressearbeit

Tel.: +49 (0)6103 4045 355

Fax: +49 (0)6103 4045 4355

E-mail: smay@delta-pronatura.de



Website: www.dr-beckmann.com

Facebook: www.facebook.com/Dr.BeckmannDE

Original-Content von: delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, übermittelt durch news aktuell