Dr. Beckmann im neuen Look und mit neuen Helfern

Aktivkohle erobert das Sortiment

Fleckenteufel & Co präsentieren sich frisch und verjüngt. Der Inhaltsstoff Aktivkohle erobert das Spezialistensortiment für Wäsche und Haushalt.

Mit Spezialreinigern für Wäsche und Haushalt steht die Marke Dr. Beckmann in über 80 Ländern für kompromisslose Sauberkeit. Zu den bekanntesten Produkten zählen seit den 70er Jahren die bis dato "grünen Fleckenteufel", deren acht maßgeschneiderte Formulierungen Flecken von A wie Abdeckfarbe bis Z wie Zahnpasta zu Leibe rücken.

Doch das gesamte Dr. Beckmann Sortiment umfasst mehr als 50 Produkte, jedes mit dem Fokus auf besondere Herausforderungen beim Wäschewaschen oder in der Haushaltsreinigung. Jetzt haben sich die bewährten Helfer einem Makeover unterzogen und präsentieren sich ab sofort in einem cleanen und zeitgemäßen Look. Die stringente Gestaltungssystematik erleichtert den Verbrauchern das Finden im Verkaufsregal. Beibehalten wurde die typische Flaschenform der Fleckenteufel als Charakteristikum auch für weitere Produkte im Sortiment des Wäsche- und Haushaltsspezialisten. Unverändert bleibt auch die kontinuierliche Suche des hauseigenen Dr. Beckmann Labors nach neuen Inhaltsstoffen, die die hohe Qualität und Wirksamkeit der Spezialisten untermauern.

Traditioneller Wirkstoff aus Medizin und Technik: Aktivkohle erobert das Dr. Beckmann Sortiment

Aktivkohle gilt dank seiner adsorbierenden Eigenschaften als Multitalent, denn kaum eine andere Substanz vermag so effektiv Gifte, Schadstoffe und Rückstände an sich zu binden und zu neutralisieren. Ihre feinporige Struktur verfügt über eine extrem große innere Oberfläche und wirkt daher wie ein Schmutz-Magnet: die verschiedensten Moleküle binden sich an ihre große Oberfläche, adsorbieren sich also.

Gleich mehrere Produkte im Dr. Beckmann Sortiment haben den Allrounder deswegen als Inhaltsstoff integriert. Hier die zwei wichtigsten und der Newcomer des Frühjahrs:

Waschmaschinen Pflege-Reiniger:

Nicht nur Wäsche, sondern auch die Waschmaschine benötigt regelmäßige Pflege für ein sauberes Ergebnis. Kalk, Schmutz oder Waschmittelreste lagern sich in schwer erreichbaren Teilen wie Trommel, Leitungen und Heizstäben ab. Der Waschmaschinen Pflege-Reiniger mit seiner speziellen Formulierung mit Aktivkohle löst und bindet Schmutzrückstände und wäscht sie effektiv aus. Sanfte Pflegekomponenten schützen Gummi- und Metallteile. Bei einer regelmäßigen Anwendung bleiben Trommel, Schläuche, Dichtungen und Heizstäbe sauber, Funktionsstörungen werden vorgebeugt und die Lebensdauer des Geräts verlängert. So kann die Waschmaschine auch die Wäsche wieder richtig gut pflegen.

Kochfeld Kraft-Reiniger:

Frei von umweltbelastendem Mikroplastik bilden materialschonende Polierperlen aus natürlichen Aprikosenkernen und Poliertonerde sowie mikrofeine Aktivkohle die Basis für den Kochfeld Kraft-Reiniger. Die Emulsion entfernt mühelos hartnäckige Reste von übergekochten Speisen und Fett von Glaskeramik- und Induktionsflächen. Nach jeder Anwendung hinterlässt er einen pflegenden Schutzfilm für seidigen Glanz. Geprüft und geeignet für Schott Ceran.

250ml UVP: 2,95 Euro

NEU! Ab April 2019:

Edelstahl & Chrom Kraft-Reiniger:

Profiköche wissen, die Küche muss stets blitzeblank geputzt sein. Oberflächen aus Edelstahl stellen jedoch besondere Anforderungen, um streifenfrei sauber zu werden. Denn Fett, Wasser und Fingerabdrücke hinterlassen Flecken und Schlieren. Dr. Beckmann Edelstahl & Chrom Kraft-Reiniger besteht aus einer Kombination mit drei natürlichen Polierkörpern aus weißer Tonerde, Quarzmehl und Aktivkohle, die Schmutz mühelos entfernen. Der Edelstahl-Reiniger wirkt wasserabweisend und verhindert das Wiederanlaufen der Oberflächen. Zurück bleibt ein strahlender Glanz, der jeden Sternekoch neidisch machen würde.

250ml UVP: 2,95 Euro

Über Dr. Beckmann:

Hinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex, Bi-Oil und die im letzten Jahr eingeführte vegane Reinigungsmarke Dr. Theo Krauss zum Unternehmen.

