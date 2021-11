Tableau Software

Tableau skizziert Produktvision und die Zukunft der Analytik auf der Tableau Conference 2021

Seattle (ots/PRNewswire)

Produktinnovationen zur Demokratisierung von Analysen und zur Freisetzung der Macht von Daten für alle

Neue Möglichkeiten für Partner und die Daten-Community ermöglichen es der Tableau-Wirtschaft, Kreativität freizusetzen und den Analyseerfolg zu beschleunigen

Tableau, die weltweit führende Analytik-Plattform (NYSE: CRM), teilt seine Vision, die Analytik leistungsfähiger, vertrauenswürdiger, kollaborativer und einfacher zu machen. In der Keynote der Tableau Conference werden neue und zukünftige Innovationen vorgestellt, die es jedem ermöglichen, an jedem Ort mit beliebigen Daten zu arbeiten - durch kollaborative Analysen, KI-gestützte Einblicke, vertrauenswürdige Daten in großem Umfang sowie eine erweiterte Plattform und ein Ökosystem. Auf der Veranstaltung werden auch Kunden wie Lyft, die Seattle Seahawks und Jaguar Land-Rover vorgestellt, die berichten werden, wie die Datenkultur ihnen hilft, in der digitalen Welt erfolgreich zu sein.

"Lyft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen mit dem weltbesten Transportmittel zu verbessern, und das können wir nur erreichen, wenn wir bei allem, was wir tun, auf Daten zurückgreifen", so Heather Torres, Head of People Analytics & Strategy bei Lyft. "Unsere ausgeprägte Datenkultur, gepaart mit der richtigen Technologie, hat dazu beigetragen, neue Arbeitsmethoden zu entwickeln, unsere Fortschritte zu messen und Teams aufzubauen, die die Gemeinschaften, denen wir dienen, besser widerspiegeln."

Für digitale Unternehmen kann die Nutzung von Daten den Unterschied ausmachen, ob sie an der Spitze bleiben oder zurückfallen. Eine aktuelle IDC1 Studie kam zu dem Ergebnis, dass Daten an sich zwar keine Erfolgsgarantie sind, Unternehmen mit einer starken Datenkultur jedoch eher einen Wettbewerbsvorteil haben, ihre Gewinne steigern und Kunden an sich binden können.

"Mittlerweile sollte jedes Unternehmen die Bedeutung der Schaffung einer starken Datenkultur erkennen", so Chandana Gopal, Research Director, Future of Intelligence, IDC. "Ob es sich nun um höhere Einnahmen oder optimierte Abläufe handelt, Datenkulturen haben nachweislich positive Auswirkungen auf Unternehmen jeder Größe. Die Herausforderung besteht nun darin, die Menschen mit den richtigen Technologien in die Lage zu versetzen, Mehrwert zu schaffen und sich an den Erkenntnissen zu orientieren."

Auf der Tableau Conference stellt Tableau nicht nur neue und zukünftige Produktinnovationen vor, sondern stärkt auch die Tableau Economy - ein wachsendes Ökosystem von Unternehmen, Partnern und Menschen, die die weltweite Datentransformation anführen.

Zu den Highlights gehören:

Die Zusammenarbeit und der Zugang zur Analytik werden verbessert , indem die Innovation dorthin gebracht wird, wo die Menschen arbeiten. Mit Slack-First Analytics kann jeder direkt von Slack aus auf Erkenntnisse aus Tableau zugreifen. - Ask Data in Slack ermöglicht es jedem, mit seinen Daten zu sprechen. Kunden können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten automatisch umfangreiche Datenvisualisierungen als Antwort. Explain Data in Slack hilft Kunden, das "Warum" in ihren Daten mit KI-gesteuerten Erklärungen hinter den Trends in einem Datensatz zu verstehen. Einstein Discovery in Slack liefert Vorhersagen im Arbeitsfluss. Geschäftsleute können KI-Prognosen auf ihre wichtigsten Geschäftsdaten anwenden, um intelligente Vorhersagen zu erhalten, die die wichtigsten Ursachen identifizieren und umsetzbare Empfehlungen für die nächsten Schritte geben.

, indem die Innovation dorthin gebracht wird, wo die Menschen arbeiten. Mit Slack-First Analytics kann jeder direkt von Slack aus auf Erkenntnisse aus Tableau zugreifen. Ausbau der Business-Science-Funktionen , um Kunden nicht nur die Möglichkeit zu geben, Daten zu sehen und zu verstehen, sondern auch, um mit Hilfe der neuesten KI-Technologien bessere Entscheidungen zu treffen. - Mit Model Builder können Unternehmensteams gemeinsam Vorhersagemodelle mit der Einstein Discovery Engine erstellen und nutzen, ohne ihre Tableau-Workflows verlassen zu müssen. Mit Model Builder können Menschen Modelle erstellen, die sie bei der Vorhersage und Planung ihrer zukünftigen Verkäufe unterstützen. Die Szenarioplanung wird Kunden helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie alternative Szenarien vergleichen, robuste Modelle erstellen und die zu erwartenden Ergebnisse verstehen, alles unterstützt durch Einstein AI.

, um Kunden nicht nur die Möglichkeit zu geben, Daten zu sehen und zu verstehen, sondern auch, um mit Hilfe der neuesten KI-Technologien bessere Entscheidungen zu treffen. Trusted Data at Scale hilft Kunden, die Daten in ihrer Analyseumgebung besser zu verwalten und sicherzustellen, dass vertrauenswürdige und aktuelle Daten zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können. Tableau ermöglicht es Kunden, Daten zentral zu verbinden, zu katalogisieren, zu bereinigen, zu kuratieren und zu sichern, unabhängig davon, wo sie sich befinden. - Mit Virtual Connections können Standortadministratoren zentral Zugriffspunkte auf Datenquellen erstellen und sicherstellen, dass diese von allen Mitarbeitern des Unternehmens genutzt werden können. Zentralisierte Sicherheitsfunktionen auf Zeilenebene erhöhen die Flexibilität und Segmentierung, da Tableau-Administratoren zentral konfigurieren können, welche Benutzer und Gruppen auf welche Datenbereiche zugreifen dürfen. Mit Prep Extensions können Kunden schnell die von der Community entwickelten Tools nutzen, um die Datenaufbereitung zu vereinfachen und zu erweitern. Dadurch wird die Kreativität der Gemeinschaft freigesetzt, um mehr Leistung und Flexibilität für die Datenaufbereitung zu bieten. Share Prep Flows in Tableau Public ermöglicht es den Nutzern, ihre Flows in der Community zu teilen. Auf diese Weise können die Mitarbeiter bewährte Verfahren austauschen, standardisieren, replizieren und von anderen lernen, um den Erfolg der Datenvorbereitungsprozesse zu steigern. Durch die Integration von Enterprise Data Catalogs (EDC) können Tableau-Kunden externe Metadaten aus EDCs wie Collibra, Alation oder Informatica in Tableau einbringen und so Informationen und Kontext in einer einzigen Umgebung zusammenführen.

hilft Kunden, die Daten in ihrer Analyseumgebung besser zu verwalten und sicherzustellen, dass vertrauenswürdige und aktuelle Daten zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können. Tableau ermöglicht es Kunden, Daten zentral zu verbinden, zu katalogisieren, zu bereinigen, zu kuratieren und zu sichern, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Wir erweitern die Tableau-Plattform und das Ökosystem mit einer Reihe neuer Innovationen, um Kunden dabei zu helfen, datengesteuert zu werden, Partnern beim Aufbau eines wertvollen Geschäfts zu helfen, Entwicklern bei der einfachen Integration von Analysen in jede App zu helfen und Datenanwendern bei der Entwicklung ihrer Karriere und der Bereitstellung von Einblicken in den Geschäftsablauf zu helfen. - Tableau Exchange ist eine Weiterentwicklung unserer Extensions-Galerie und ist Tableaus Drehscheibe für integrierte Produkte, Lösungen und Serviceangebote. Es bietet den Kunden eine zentrale Anlaufstelle, um Angebote zu durchsuchen, die ihnen bei der Datenanalyse helfen können. Accelerators sind im Tableau Exchange zu finden und helfen dabei, die Zeit bis zur Wertschöpfung mit relevanten, vorgefertigten Dashboards zu verkürzen, die Branchen, Geschäftszweige und sogar bestimmte Salesforce-Clouds abdecken.Die Schaltfläche "Hire Me" in Tableau Public hilft Mitgliedern der Daten-Community, sich mit beruflichen Möglichkeiten zu verbinden. Mit dieser neuen Schaltfläche können potenzielle Arbeitgeber direkt mit den Autoren in Kontakt treten. Tableau Actions erleichtert die Umsetzung von Erkenntnissen in Maßnahmen, indem es den Kundendaten Kontext und Interaktivität hinzufügt. Zu den kommenden Neuerungen gehört Tableau Actions with Salesforce Flow, das die Leistungsfähigkeit der Salesforce Flow Workflow-Engine nutzt, um einen Geschäftsprozess voranzutreiben, so dass Kunden überall in Salesforce direkt Maßnahmen ergreifen können. Erweiterte eingebettete Angebote machen es Kunden und Partnern leicht, Tableau Dashboards, Ask Data und Metrics in ihre Anwendungen einzubetten und jede App zu einer analytischen App zu machen. Mit Connected Applications können Website-Administratoren über Standardprotokolle eine vertrauenswürdige Beziehung zu praktisch jedem externen Dienst aufbauen. Dies wird den Kunden helfen, die Benutzerauthentifizierung zu rationalisieren und gleichzeitig Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen.

"Menschen dabei zu helfen, Daten zu sehen und zu verstehen, ist unser Antrieb", sagt Francois Ajenstat, Chief Product Officer bei Tableau. "Egal, ob Sie ein Analyst, ein Geschäftsmann, ein IT-Manager oder ein Entwickler sind, wir machen Analysen einfacher, schneller und besser umsetzbar für jeden und überall. Indem wir Analysen direkt an den Ort des Geschehens bringen, sie intelligenter und besser umsetzbar machen und ein Self-Service-Datenmanagement ermöglichen, werden wir mehr Unternehmen in die Lage versetzen, eine Datenkultur aufzubauen und den Erfolg von Analysen voranzutreiben."

Die Funktionen Tableau Exchange, Tableau Accelerators im Exchange, Hire Me Button in Tableau Public, Virtual Connections und Centralized Row-Level Security sind jetzt verfügbar. Connected Applications wird in Kürze mit Tableau 2021.4 verfügbar sein. Die anderen Neuerungen werden im nächsten Jahr eingeführt.

Weitere Informationen zu den Produktneuheiten von Tableau finden Sie im Tableau Produkt Q&A Blog Post.

