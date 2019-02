Tableau Software

Tableau erweitert die Datenvorbereitungsfähigkeiten mit Tableau Prep Conductor

Seattle (ots/PRNewswire)

Das neueste Angebot zur Datenvorbereitung ist Teil des neuen Tableau Data Management-Pakets.

Tableau Software (NYSE: DATA), die führende Analytics-Plattform, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Tableau Prep Conductor bekannt, eines neuen Produkts, das es Unternehmen ermöglicht, die Datenvorbereitung mit beliebigen Datenmengen im Selfservice zu planen und zu verwalten. Tableau Prep Conductor ist Teil des neuen Subscription-Pakets namens Tableau Data Management. Dieses neue Angebot ist eine Erweiterung der Plattform von Tableau, um Kunden dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass fundierte und aktuelle Daten leicht verfügbar und analysierbar sind. Tableau wird das Subscription-Angebot im Laufe dieses Jahres um weitere Funktionen, einschließlich Katalogisierungsfähigkeiten, erweitern. Kunden können diese Funktionen ihrer bestehenden Tableau-Umgebung hinzufügen, indem sie auf Tableau Server 2019.1 aktualisieren und das Tableau Data Management-Paket abonnieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.tableau.com/de-de/products/packages/data-management.

Wenn Kunden das Data Management-Angebot abonnieren, können sie Tableau Prep Conductor in ihrer Tableau Server-Bereitstellung aktivieren. Prep Conductor automatisiert Prozesse (Abläufe), die in Tableau Prep Builder (der neue Name für Tableau Prep, das bereits von mehr als 11.000 Kunden verwendet wird) erstellt wurden, um sicherzustellen, dass saubere Daten jederzeit zur Analyse zur Verfügung stehen. Prep Builder hilft Menschen, ihre Daten schnell und sicher für die Analyse vorzubereiten, und jetzt können sie mit Prep Conductor ihre Daten automatisch auf dem neuesten Stand halten.

Tableau Prep Conductor ist in Tableau Server integriert und bietet zentralen Teams wie der IT-Abteilung die Möglichkeit, Abläufe auf dem gesamten Server zu planen, wobei die gleiche Authentifizierung, Berechtigungen und Infrastruktur genutzt werden. Überdies können Kunden spezielle Berechtigungen für Datenabläufe und -quellen einrichten, um die Kontrolle zu behalten und Anforderungen und Richtlinien hinsichtlich der Daten-Compliance einzuhalten. Unternehmen erhalten über zentral verwaltete Abläufe und Warnungen einen besseren Einblick in den Zustand der Datenquellen.

"Kunden verfügen heutzutage über mehr Daten als je zuvor und haben deshalb Schwierigkeiten, all diese Informationen zu verstehen, zu verwalten und zu kuratieren, um eine gute Entscheidungsfindung zu ermöglichen", so Francois Ajenstat, Chief Product Officer bei Tableau. Mit Tableau Data Management erleichtern wir Organisationen die Bereitstellung vertrauenswürdiger, regulierter Daten im großen Maßstab, damit die gesamte Organisation Analysen schneller durchführen und sich auf die Ergebnisse verlassen kann."

Im Laufe des Jahres wird Tableau Data Management noch um neue Katalogisierungsfunktionen erweitert. Damit können Organisationen ihre Daten leichter sichtbar machen und die Data Discovery für Endbenutzer verbessern. Durch die Katalogisierung haben Kunden auch die Möglichkeit, an ein und demselben Ort nach vielen verschiedenen Datentypen zu suchen. Angereicherte Metadaten liefern auch zusätzliche Zusammenhänge und Details, die den Menschen die Sicherheit geben, dass sie die richtigen Daten verstehen und auswählen. Diese Katalogisierungsfunktionen bieten auch eine bessere Transparenz und Kontrolle, um die Umgebung zu erhalten, Zeit zu sparen und kostspielige Ausfälle in Produktionsarbeitsmappen zu vermeiden.

Das Data Management-Paket ist ab heute für 5,50 $ pro Monat und Benutzer als Add-on für Tableau Server erhältlich. Außerdem ist es jetzt als limitierte Version für Tableau Online verfügbar. Weitere Informationen zur Version 2019.1 und Tableau Data Management erhalten Sie unter www.tableau.com/de-de/.

Über Tableau

Tableau (NYSE: DATA) hilft Menschen, Daten zu sehen und zu verstehen. Mit seiner führenden Analytics-Plattform, die Benutzern aller Kompetenzniveaus die Arbeit mit Daten erleichtert, ist Tableau ein Pionier auf dem Gebiet der Selfservice-Analytics. Über 86.000 Kunden in aller Welt - von Einzelpersonen und gemeinnützigen Organisationen bis hin zu Behörden und Fortune-500-Unternehmen - nutzen Tableau, um schnelle Erkenntnisse zu gewinnen und wichtige datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Laden Sie die kostenlose Testversion herunter und erleben Sie, wie Tableau Sie unterstützen kann: www.tableau.com/de-de/products/trial.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen beinhalten. Falls solche Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich Annahmen als fehlerhaft erweisen, besteht die Möglichkeit, dass sich die Ergebnisse von Tableau substanziell von den ausdrücklichen bzw. impliziert angenommenen Ergebnissen in unseren zukunftsbezogenen Aussagen unterscheiden. Mit Ausnahme historischer Tatsachen können sämtliche Aussagen als zukunftsbezogen betrachtet werden, einschließlich Prognosen bezüglich der Funktionen, Leistung, Integration und Sicherheit sowie etwaige Ankündigungen bezüglich neuer, geplanter oder erweiterter Produktfunktionen und -entwicklungen. Diese und andere wichtige Risikofaktoren sind in den bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) hinterlegten Dokumenten enthalten - unter anderem das aktuelle Formular 10Q von Tableau und der Jahresbericht entsprechend dem Formular 10K sowie weitere bei der SEC eingereichte Berichte und Dokumente - und können zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen führen. Tableau ist nicht verpflichtet, die enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die zu einem nach der Veröffentlichung gelegenen Zeitpunkt eintreten.

Nicht veröffentlichte Dienste, Funktionen oder Produkte, auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen, Präsentationen oder öffentlichen Erklärungen verwiesen wird, sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht bereitgestellt. Kunden, die unsere Produkte und Services erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf Basis derzeit verfügbarer Funktionen treffen.

Tableau und Tableau Software sind Marken von Tableau Software, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen, denen sie zugeordnet sind.

