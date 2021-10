UnionPay International

UnionPay International und Solidarnost Bank führen gemeinsam den Dienst Money Express ein, um grenzüberschreitende Überweisungen zu vereinfachen

Moskau (ots/PRNewswire)

UnionPay International ("UPI"), ein führender globaler Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, freut sich, die Einführung des UnionPay Money Express-Dienstes am 1. Oktober 2021 mit der Solidarnost Bank bekannt zu geben. Bankkunden können schnelle grenzüberschreitende Überweisungen von ihrem Konto oder ihrer Karte nach China und in die GUS-Länder tätigen, ohne eine Solidarnost-Filiale aufsuchen zu müssen.

Kunden mit einem Konto oder einer Karte der Solidarnost Bank können Geldbeträge über die Grenze überweisen, unabhängig davon, wo sie sich befinden, indem sie einfach die mobile Anwendung "Solidarnost Online" der Bank nutzen oder in den Filialen der Bank Zugang zum "Internet-Banking"-System erhalten.

Money Express ist der grenzüberschreitende Überweisungsdienst von UPI, der in 45 Ländern und Regionen eingeführt wurde, darunter in den USA, Japan, Singapur, Australien, Großbritannien und Russland. Anders als bei herkömmlichen telegrafischen Auslandsüberweisungen ist Money Express in der Lage, einen günstigen Wechselkurs im Voraus zu vereinbaren und die Überweisung in den meisten Fällen in Echtzeit direkt auf das UnionPay-Konto des Empfängers einzuzahlen. Um den Prozess für die Nutzer zu vereinfachen, sind nur der Name des Empfängers und die UnionPay-Kartennummer erforderlich, um die Überweisung abzuschließen.

Xia Yu, Leiter der UnionPay International Russia Branch, sagte: "Im vergangenen Jahr ist das Volumen der Geldüberweisungen über unseren Money Express-Service gestiegen. Wir freuen uns, dass sich immer mehr russische Banken dem Money Express-Service angeschlossen haben und damit den lokalen Kunden eine bequeme, schnelle und sichere Möglichkeit bieten, Geldbeträge auf UnionPay-Karten zu überweisen."

Die Solidarnost Bank hat eine Aktion ins Leben gerufen, die es ihren Kunden ermöglicht, bis zum 31. Dezember 2021 Money Express-Überweisungen in die Republik Usbekistan ohne Bankprovision zu tätigen. Bitte lesen Sie hier mehr über die Regeln der Aktion.

Informationen zur Solidarnost Bank

Die Solidarnost Bank nimmt unter den größten russischen Finanzinstituten mit einem Rating von B +(RU) und einer stabilen Prognose einen Spitzenplatz ein. Die Bank gehört zu den zuverlässigsten in Russland und wurde auf regionaler und föderaler Ebene für ihre Leistungen in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen ausgezeichnet.

Informationen zu UnionPay International

UnionPay ist ein im Jahr 2002 gegründetes internationales Zahlungssystem. UnionPay International konzentriert sich auf das Wachstum und die Unterstützung des weltweiten Geschäfts von UnionPay. Derzeit hat sich das UnionPay-Zahlungsakzeptanznetz auf 180 Länder und Regionen ausgeweitet, und 70 Länder und Regionen haben UnionPay-Karten ausgegeben.

http://www.unionpayintl.com/ru/

