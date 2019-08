UnionPay International

UnionPay International bietet einfachere grenzüberschreitende Transaktionen an, während die 120-millionste Karte im Ausland herausgegeben wurde

UnionPay International ("UPI"), ein weltweit führender Zahlungsdienstleister, gab heute die Ausgabe der 120-millionste Karte im 54. Markt außerhalb des chinesischen Festlandes bekannt, was dem Beginn einer neuen Phase der Auslandsexpansion von UnionPay entspricht.

In der ersten Hälfte dieses Jahres haben Finanzinstitutionen u.a. in Sri Lanka, Uganda und Mexiko erstmals Karten von UnionPay herausgegeben, wodurch die Gesamtanzahl der von UnionPay außerhalb des chinesischen Festlandes herausgegebenen Karten die Schwelle von 120 Millionen überschritten hat. Zu diesen Karten gehören über 5 Millionen UnionPay-Premium-Karten (Platinum und Diamond), was einem jährlichen Anstieg von ca. 20% entspricht.

Während desselben Zeitraums erreichte das Ausgabevolumen von virtuellen UnionPay-Karten zur Unterstützung von mobilen Zahlungsdiensten für Kunden außerhalb des chinesischen Festlandes ca. 1 Million, was auf die steigende Nachfrage nach innovativen technologischen Produkten innerhalb des Finanzsektors hinweist.

Einfachere grenzüberschreitende Transaktionen

Die Dienstleistungen von UnionPay sind nun in 174 Ländern und Regionen verfügbar. Im Jahr 2018 stieg das Transaktionsvolumen von außerhalb des chinesischen Festlandes herausgegebenen UnionPay-Karten um ca. 40% im Jahresvergleich. In Bezug auf die in Hongkong, Macau, Südostasien und Zentralasien herausgegebenen UnionPay-Karten erfolgten 90% der Transaktionen lokal. In Ländern wie Kenia, Weißrussland und den Philippinen hingegen werden UnionPay-Karten hauptsächlich als Karten zur Gehaltsüberweisung, als Studentenkarten oder als Bürgerkarten verwendet.

Im selben Jahr wurden mit UnionPay-Karten, die außerhalb des chinesischen Festlandes herausgegebenen worden waren, Transaktionen in 135 Märkten getätigt, wobei die grenzüberschreitenden Transaktionen im Jahresvergleich um über 20% anstiegen. Viele dieser Transaktionen sind auf dem chinesischen Festland erfolgt und das Transaktionsvolumen in Tansania, Tadschikistan und Laos stieg im Jahresvergleich um bis das Achtfache.

Premium-Karten von ausländischen Karteninhabern bevorzugt

UnionPay-Premium-Karten, einschließlich Platinum Card und Diamond Card, werden von Kunden außerhalb des chinesischen Festlandes bevorzugt, da die Karteninhaber von verschiedenen Vorteilen wie beispielsweise Concierge-Dienste, persönliche Betreuung, VIP-Lounges an Flughäfen und alle anderen Verbraucherrechte im Rahmen der U Collection, der UnionPay Premium Cards Privilege Platform, profitieren können.

AmBank, eine große Kommerzbank in Malaysia, gibt in diesem Jahr die UnionPay Platinum Credit Card im großen Stil heraus. Dato Sulaiman Mohd Tahir, Group Chief Executive Officer der AmBank Group, sagte: "Mit dieser Zusammenarbeit können wir die starke globale Präsenz von UnionPay nutzen und auf exklusive Angebote sowie die U Collection, ein Vorzugsprogramm, das Hotels, Shopping und spezielle Esserlebnisse für Premium-Karteninhaber umfasst, zugreifen."

Immer mehr ausländische Institutionen wie AmBank haben bereit UnionPay-Premium-Karten herausgegeben und dadurch ihre Kundendienste erweitert. Bisher haben Finanzinstitutionen in 23 Ländern und Regionen, darunter Hongkong, Macau, Japan, Südkorea, USA und Kanada, UnionPay-Premium-Karten herausgegeben und das Transaktionsvolumen dieser Karten ist seit Anfang Jahr um ca. 50% angestiegen.

UnionPay hat zudem seine U-Collection-Abdeckung erweitert und bietet nun über 200 Rabattmöglichkeiten in über 20 Ländern und Regionen an. U Collection deckt Bereiche wie Catering, Shopping, Hotels, Lifestyle und Reisen ab. Karteninhaber, die China besuchen, können von Rabatten bei hochwertigen Unternehmen profitieren, darunter Hyatt, Preferred Hotels & Resorts, New World, Pan Pacific Hotels sowie Shanghai Disneyland, Legoland Discovery Center, Lane Crawford, K11 und Modern Art Museum in Shanghai.

Innovation als Antrieb für Lokalisierung

Im Einklang mit dem Trend der digitalen Erweiterung in der weltweiten Zahlungsverkehrsbranche treibt UPI den Aufbau eines digitalen Kartenausgabesystems auf Basis von digitalen Brieftaschen voran.

Bisher haben mehrere E-Wallet-Produkte in Hongkong, Singapur, Pakistan und Nepal die Funktion für die digitale Kartenausgabe von UnionPay eingeführt. Die Nutzer müssen über keine physische Karte mehr verfügen. Indem sie in den Wallet-Apps einfach eine virtuelle UnionPay-Karte online beantragen, können sie die mobilen Zahlungsdienstleistungen von UnionPay nutzen.

Beispielsweise in Singapur können lokale Konsumenten die lokale Zahlungs-App NETSPay herunterladen und erhalten eine virtuelle UnionPay-Karte als Zahlungskonto. Nach Bündelung der Konten können die Nutzer mittels QR-Codes bei über 10,8 Millionen Unternehmen in 30 Ländern und Regionen bezahlen, welche die Bezahlung mit einem QR-Code von UnionPay akzeptieren.

Damit mehr ausländische Institutionen reibungslos virtuelle UnionPay-Karten herausgeben, hat UPI die SaaS-Kartenausgabeplattform aufgebaut, um die Möglichkeiten für digitale Zahlungsdienste zu erweitern. Über diese Plattform haben Partnerinstitutionen Zugang auf Unterstützungsleistungen wie Online-Kartenausgabe, Tokenisierung von physischen Karten, Konsum, Zahlungen und Genehmigung von Bargeldbezug. Die technischen Hürden und Kosten für Institutionen werden durch die Aktivierung der elektronischen Kartenausgabefunktionen deutlich reduziert.

