Chinesisches Neujahrsfest: Einzelhändler bieten weltweit exklusiven Rabatt für UnionPay-Karteninhaber

Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay-Karteninhaber dürfen sich bei der Verwendung der UnionPay-App über zusätzliche "rote Umschläge" freuen

Das chinesische Neujahrsfest ist zu einem der international touristischen Höhepunkte geworden. Schätzungen der China Tourism Academy und Ctrip zufolge bereisen etwa 6,5 Millionen Chinesen zum kommenden chinesischen Neujahrsfest das Ausland, was ein Rekordhoch darstellt. Die internationale Tourismusindustrie möchte das Reiseerlebnis chinesischer Touristen verbessern. Einzelhändler in 22 beliebten Touristenzielen außerhalb Chinas werden UnionPay-Karteninhabern zum chinesischen Neujahrsfest exklusiven Rabatt und Vorzugsbehandlung gewähren und chinesische Touristen dürften sich zudem über "rote Umschläge" freuen, wenn sie mit der mobilen Bezahlmethode UnionPay über die UnionPay-App bezahlen.

Rabatte und Vorzugsbehandlung bei namhaften Einzelhändlern an 22 Urlaubsdestinationen genießen

Das Netzwerk der UnionPay-Akzeptanz hat sich auf 168 Länder und Regionen erweitert und deckt damit 2,3 Millionen Einzelhändler sowie 1,64 Millionen Geldautomaten außerhalb Chinas ab. UnionPay International verbessert das internationale Aktionssystem, um das Bezahlerlebnis der Karteninhaber zu verbessern. UnionPay International arbeitet mit namhaften Einzelhändlern an 22 beliebten Destinationen außerhalb Chinas zusammen, um bis zum 28. Februar bis zu 30 % Rabatt für UnionPay-Karteninhaber zu gewähren. Diese Einzelhändler decken zahlreiche gastronomische sowie Übernachtungsangebote und Einkaufs-, Transport - und Unterhaltungsangebote ab - die UnionPay Angebote sind zumeist die lukrativsten verfügbaren Angebote.

Im Rahmen des kommenden chinesischen Neujahrsfests nehmen die 10 erstklassigen Duty Free-Unternehmen, die 20 erstklassigen Einzelhandelsmarken, die 30 erstklassigen Warenhäuser, die 10 erstklassigen Michelin-Restaurants und die 20 erstklassigen Tourismusunternehmen an der Aktion teil. Da immer mehr Touristen ausgeprägte Reisen unternehmen, um die Lebensweise vor Ort kennenzulernen, hält dieses Fest außerdem auch Unterhaltung sowie Einzelhändler mit entsprechenden Aktionsangeboten für UnionPay-Karteninhaber bereit.

Bezahlen Sie mit dem UnionPay QuickPass und UnionPay QR-Code und freuen Sie sich über "rote Umschläge"

Die Einführung der UnionPay-App verbessert die Akzeptanz der mobile Bezahlmethode UnionPay QuickPass und UnionPay QR-Code außerhalb Chinas außerdem. Vor dem chinesischen Neujahrsfest am 15. Februar wird die Bezahlmethode UnionPay QR-Code - bisher in Singapur, Hongkong und Macau akzeptiert - zudem bei einigen bekannten Einzelhändlern (Warenhäuser, Supermärkte, Übernachtungs- sowie gastronomische Angebote und touristische Attraktionen) in Nepal, Kenya, Dschibuti, Mauritius, Vietnam und Taiwan möglich sein. Inzwischen wird die mobile Bezahlmethode UnionPay QuickPass an etwa 1 Million POS-Terminals in 18 Ländern und Regionen außerhalb Chinas, einschließlich Hongkong, Macau, Taiwan, Singapur und Australien akzeptiert.

Mit der UnionPay-App haben chinesische Touristen nicht nur die Möglichkeit bequem mobil zu bezahlen, sondern kommen zudem in den Genuss umfangreicher Rabatte. Bis zum 02. März dürfen sich UnionPay-Karteninhaber über Prämien mittels UnionPay-App freuen, wenn sie mit dem mobilen UnionPay QuickPass/UnionPay QR-Code bezahlen. Darüber hinaus können Karteninhaber U Plan-eCoupons von etwa 5.000 Einzelhändlern in 16 Überseeländern und -regionen über die UnionPay-App herunterladen. Sie haben dann die Möglichkeit eCoupons vorzulegen, mit UnionPay-Karten zu bezahlen und kommen im Geschäft in den Genuss erstklassiger Rabatte.

