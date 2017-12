agoda akzeptiert Zahlungen mit UnionPay-Karten für Desktop-PCs und Mobilgeräte

Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International gab heute die Unterzeichnung eines umfassenden Kooperationsvertrags mit agoda, einer der weltweit am schnellsten wachsenden Online-Reisebuchungsplattformen bekannt. Die Version von agoda.com in vereinfachtem Chinesisch akzeptiert bereits die Karten von UnionPay, und gemäß dieser neuen Vereinbarung wird UnionPay ab Ende April 2018 in allen verfügbaren Sprachen auf der Website agoda.com sowie der mobilen App von agoda akzeptiert werden. Damit werden den UnionPay-Karteninhabern weltweit sicherere und einfachere Online-Zahlungserfahrungen angeboten.

Das Online-Akzeptanznetzwerk der UnionPay-Karten umfasst mehr als 10 Millionen Händler in über 200 Ländern und Regionen. Dank der rasanten Zunahme von ausgegebenen UnionPay-Karten im Ausland hat die kumulierte Kartenausgabe außerhalb des chinesischen Festlandes inzwischen 84 Millionen überschritten. Außerdem werden den Karteninhabern weitere Nutzungsoptionen und Akzeptanzstellen angeboten.

"In den vergangenen Jahren haben wir nicht nur bequeme Zahlungsdienste für chinesische Reisende im Ausland bereitgestellt, sondern auch den Lokalisierungsfortschritt der Online- und Offline-Geschäfte von UnionPay beschleunigt", sagte Cai Jianbo, CEO von UnionPay International. Erstens wurden die Produktfunktionen der UnionPay-Karten, die im Ausland für Online-Zahlungen und kontaktloses Bezahlen ausgegeben wurden, erweitert, um verschiedene Zahlungsoptionen anzubieten. Zweitens wurden mithilfe von Innovationen wichtige Anreize dazu gegeben, den Beliebtheitsgrad für den Einkauf mit UnionPay-Karten im Ausland für mobile Zahlungsprodukte zu steigern. Und drittens wurden neue Modelle eingeführt, wie beispielsweise die Freigabe der Standards für UnionPay-Chipkarten, um die Geschäftsexpansion von UnionPay in den ausländischen Märkten zu stimulieren. Gegenwärtig übersteigt das Transaktionsvolumen der ausländischen UnionPay-Karteninhaber den grenzüberschreitenden Umsatz der inländischen Karteninhaber, was ein Zeichen dafür ist, dass UnionPay-Karten für den internationalen Zahlungsverkehr an Bedeutung gewinnen.

agoda ist eine der am schnellsten wachsenden Online-Reiseplattformen weltweit und bietet auf der ganzen Welt über 1,8 Millionen Unterkunftsmöglichkeiten mit Service und Support in 38 verschiedenen Sprachen für Desktop-PCs, iOS- und Android-Geräte. Die umfassende Zusammenarbeit zwischen UnionPay International und agoda trägt nicht nur zur schnellen Akzeptanz der UnionPay-Karte in allen agoda-Kanälen bei, sondern auch zur Einführung exklusiver Privilegien und attraktiver Vorteile für UnionPay-Karteninhaber.

John Wroughton Brown, der COO von agoda, sagte, dass durch die Partnerschaft mit UnionPay die Online- und mobilen Zahlungen für UnionPay-Karteninhaber im Ausland gefördert werden sollen. Chinesische Verbraucher kennen die UnionPay-Karten bereits und nutzen sie gerne bei Buchungen auf agoda. Diese Zusammenarbeit wird weltweit mehr Nutzer für agoda zur Folge haben und zu mehr Online-Transaktionen für UnionPay International führen. In Zukunft werden beide Seiten ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen vertiefen und erweitern.

