Inhaber von UnionPay-Karten erhalten die höchsten Rabatte, die bei zehntausend Händlern außerhalb des chinesischen Festlandes erhältlich sind

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Einkaufstouren des Jahresendes rücken näher. Laut dem Report on Chinese Tourists Global Spending (2017) haben chinesische Touristen ihren Ausgabenschwerpunkt vom Preis auf die Qualität der Ware oder Dienstleistung verlagert.

Als Antwort auf diesen neuen Trend kündigte UnionPay International heute den Beginn der "UnionPay Global Shopping Fiesta" an, im Rahmen derer in Zusammenarbeit mit rund 10.000 Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben in 24 Ländern und Regionen exklusive Privilegien für Inhaber von UnionPay-Karten erhältlich sind. Und die meisten dieser Rabatte sind die höchsten, die von den Händlern angeboten werden. Von diesen Händlern haben sich 30 % dem U Plan, der grenzüberschreitenden Marketingplattform von UnionPay International, angeschlossen.

Ab jetzt bis 31. Januar 2018 gewähren gefragte Händler in 24 Ländern und Regionen den Inhabern von UnionPay-Karten exklusive Rabatte von bis zu 30 %. Die teilnehmenden Händler sind weltbekannt und es sind zahlreiche ikonische Einkaufszentren, Outlets, Duty-Free-Shops und Restaurants mit Michelin-Sternen darunter.

Von den teilnehmenden Händlern haben sich über 3.000 dem U Plan angeschlossen. Kunden können U Plan E-Coupons über die UnionPay International App beziehen oder die E-Coupons auf Mobiltelefonen erhalten, wenn sie Flugtickets und Hotels über OTAs (Onlinereisebüros) wie Ctrip buchen oder Dianping.com nutzen, wenn sie ins Ausland reisen. Karteninhaber erhalten die höchsten verfügbaren Rabatte, wenn sie die E-Coupons vorzeigen und mit UnionPay-Karten bezahlen.

Karteninhaber, die lieber mit dem mobilen UnionPay QuickPass bezahlen, erhalten ebenfalls Rabatte. Seit dem dritten Quartal dieses Jahres wird der mobile UnionPay QuickPass an mehr als 600.000 POS-Terminals in über 10 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands akzeptiert.

In den letzten Jahren hat sich das Netzwerk, das UnionPay außerhalb des chinesischen Festlands akzeptiert, erheblich ausgeweitet. Touristen können das Logo von UnionPay in Duty-free-Shops, Hotels, Kaufhäusern, Supermärkten und Restaurants finden.

Zum Ende Oktober wurde UnionPay an mehr als 22 Millionen Händlerstandorten außerhalb des chinesischen Festlandes akzeptiert. In etwa 100 Geschäftsvierteln, die von chinesischen Touristen häufig besucht werden, liegt die Akzeptanzquote von UnionPay bei über 80 %. Darüber hinaus decken die UnionPay-Dienste alle Aspekte der Reisen von Karteninhabern ab. UnionPay Online Payment wird auf den offiziellen Webseiten von über 40 internationalen Fluggesellschaften, bekannten Hotelgruppen und internationalen OTAs akzeptiert. Karteninhaber können nach ihrem Einkauf bei über 300.000 Händlern in 38 Ländern und Regionen die Steuerrückerstattung über UnionPay-Karten beantragen.

Pressekontakt:

Agnes Hou

+86-21-2026-5843

houlingwei@unionpayintl.com

Original-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell