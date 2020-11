Mastercard Deutschland

Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) 2020: Israel, die USA und die Schweiz bieten die besten Rahmenbedingungen für weibliches Unternehmertum

Auch im Jahr 2020 gibt es für Frauen weltweit noch geschlechtsspezifische Hemmnisse, ein Unternehmen aufzubauen. Das zeigt die vierte Ausgabe des Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE). Der MIWE dokumentiert die Fortschritte und Leistungen von Unternehmerinnen und Geschäftsinhaberinnen in 58 Volkswirtschaften. Der Report macht die sozioökonomischen Beiträge von Unternehmerinnen sichtbar und bietet Einblicke in fördernde Faktoren und Hemmnisse. Der MIWE 2020 basiert auf öffentlich zugänglichen Daten internationaler Organisationen wie der OECD und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und deckt fast 80 % der weiblichen Erwerbsbevölkerung ab.

COVID-19 führt zu Rückschlägen, birgt aber auch Chancen

Frauen sind weltweit besonders stark von der COVID-19-Pandemie betroffen: 87 % der befragten Unternehmerinnen gaben an, durch die Corona-Krise Nachteile erfahren zu haben. [1] Die Überrepräsentation in Branchen, die am stärksten vom wirtschaftlichen Abschwung betroffen sind, ein ausgeprägter digitaler Gender Gap in einer zunehmend virtuellen Welt und der steigende Druck durch Kinderbetreuung sind nur einige Faktoren, die den Aufstieg von Frauen in der Arbeitswelt besonders gefährden.

Gleichzeitig sieht der MIWE-Report Anzeichen, dass die Pandemie Entscheidungsträger ermutigt, genderspezifische Maßnahmen zu initiieren. Zudem haben insbesondere Politikerinnen im Krisenmanagement zur Eindämmung von COVID-19 weltweit Führungsstärke bewiesen und die Reputation von weiblichen Führungskräften gesteigert. Während der Krise zeigt sich, dass Frauen über eine hohe Anpassungsfähigkeit verfügen: 42 % der befragten Unternehmerinnen stellten seit Pandemiebeginn auf ein digitales Geschäftsmodell um und 34 % identifizierten neue Geschäftsmöglichkeiten.[2]

Juliane Schmitz-Engels, Head of Communications Deutschland und Schweiz, sagt: "Eine Krise wird immer Schwachstellen im System aufzeigen und COVID-19 hat das in höchstem Maße getan. Wir sehen das Ausmaß der Ungleichheit, aber wir nehmen auch positive Impulse und Fortschritte wahr. Die Frage ist: Sind wir mutig genug die Gelegenheit zu ergreifen, auch entsprechend zu handeln? Oder werden wir an einem dysfunktionalen System festhalten, das durch die Pandemie verstärkt wird? Diese Punkte sollten überall von Entscheidungsträgern thematisiert und berücksichtigt werden, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die aus der Krise herausführen sollen."

Genderspezifische Fördermaßnahmen katapultieren Israel auf den ersten Platz

Zum ersten Mal ist Israel die beste Volkswirtschaft für weibliches Unternehmertum, nach Platz 4 im Vorjahr, gefolgt von den USA auf Platz 2.

Die Volkswirtschaften mit den besten Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen:

1.Israel 74,7

2. Vereinigte Staaten 74,0

3. Schweiz 71,5

4. Neuseeland 70,1

5. Polen 68,9

6. Großbritannien 68,7

7. Kanada 68,6

8. Schweden 68,3

9. Australien 67,5

10. Spanien 67,3

28. Deutschland 63,0

Die Spitzenposition Israels erklärt sich durch genderspezifische Fördermaßnahmen, um die Zahl der Unternehmerinnen innerhalb von zwei Jahren zu verdoppeln. Im Rahmen der staatlichen Programme für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) konnten schnelle und signifikante Ergebnisse erzielt werden. Auch die Schweiz verbesserte sich im Index erheblich auf den dritten Platz (2019: Platz 11). Diesen Aufstieg verdankt die Schweiz unter anderem einer verbesserten Unterstützung für KMU sowie einer insgesamt positiven Wahrnehmung von Unternehmertum. Deutschland stagniert im Index im Vergleich zum Vorjahr und rangiert auf Platz 28.

Weibliches Unternehmertum floriert besonders in einkommensstarken, entwickelten Volkswirtschaften, wo der Grad der Voreingenommenheit gegenüber weiblichen Unternehmerinnen niedrig, der Zugang zu Bildung und finanzieller Förderung hoch und die unternehmerischen Rahmenbedingungen gut sind. Europäische Länder behaupten sich als Vorreiter - gleich sechs sind unter den Top 10. Auf den letzten Plätzen im MIWE 2020 finden sich Ägypten, Algerien und Bangladesch. Dort erfahren Frauen häufig tief verwurzelte soziokulturelle, wirtschaftliche und finanzielle Benachteiligungen. Oft fehlen Arbeitsmöglichkeiten, staatliche Unterstützung und Zugang zu Finanzmitteln und Kapital.

Die Verpflichtung von Mastercard zu Diversität und Inklusion

Mit dem MIWE stellt Mastercard eine Informationsquelle bereit, die Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen befähigt, Maßnahmen für genderspezifische Unterstützung umzusetzen, mit dem Ziel eine Geschlechterparität zu realisieren. Der vorliegende Jahresbericht ist nur ein Teil unseres Ziels, benachteiligte Menschen zu unterstützen. In diesem Jahr hat Mastercard sein weltweites Engagement für die finanzielle Inklusion ausgeweitet und sich verpflichtet, bis 2025 eine Milliarde Menschen und 50 Millionen Kleinst- und Kleinunternehmen in die digitale Wirtschaft einzubinden. Im Rahmen dieser Zielsetzung wird Mastercard 25 Millionen Unternehmerinnen dabei unterstützen, ihre Unternehmen auszubauen. Dies erfolgt durch Finanzierung, Mentoring und die Entwicklung von inklusiven Technologien.

Hier können Sie den gesamten Report und viele weitere Hintergrundinformationen herunterladen.

Methodik

Der Mastercard Index of Women Entrepreneurs bietet globale Analysen zu den wirtschaftlichen Fortschritten von Frauen in 58 Volkswirtschaften. Der MIWE repräsentiert fast 80 % der weltweiten, weiblichen Erwerbsbevölkerung und bietet eine Analyse der sozioökonomischen Faktoren, die ihren Erfolg fördern und hemmen. Die Analyse umfasst 12 Indikatoren und 25 Unterkategorien, die die Ergebnisse von Förderung, Wissen und den Zugang zu Finanzmitteln sowie die Unterstützung unternehmerischer Rahmenbedingungen inkludiert. Durch die Zusammenführung der Werte liefert der MIWE eine Auswertung, wie erfolgreich einzelne Volkswirtschaften bei der Förderung weiblichen Unternehmertums sind. Der diesjährige Bericht enthält zudem Analysen über die Auswirkungen von Maßnahmen, die Regierungen und Unternehmen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen haben.

Über Mastercard, www.mastercard.com

Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und smart abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser "Decency Quotient" prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

