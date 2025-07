"Für mich bleibt Bayern Favorit. Der härteste Konkurrent wird Borussia Dortmund sein." / Claudio Pizarro im exklusiven Interview über die Entwicklungen der Liga

Topps Europe Ltd

Frankfurt a. M. (ots)

Drei Wochen vor dem Start in die Bundesliga-Saison 2025/26 trafen Ex-Bayern-Profi und Werder-Rekordtorschütze Claudio Pizarro und der Fußball- und Sammelkarten-Content-Creator Antonijo "Tone" Tabak (IamTabak) in München beim Pre-Release-Event der neuen Bundesliga Topps Chrome® 2024-25 Kollektion aufeinander. Im Interview mit Tone bilanziert Pizarro die vergangene Spielzeit und wirft einen Blick nach vorne: vom historischen Leverkusen-Rekord über Bayerns Titel-Comeback, bis zu den neuen Sammelkarten-Highlights.

Comeback des FC Bayern München

Bayer 04 Leverkusen holte sich in der Bundesliga-Saison 2023/24 den Titel ohne Niederlage. Zwei Spielzeiten in Folge blieb das Team von Xabi Alonso auswärts ungeschlagen - ein Bundesliga-Rekord. Auf die Frage von Tone, ob die 'alten Bayern' nach der Rückeroberung des Titels von Leverkusen wieder zurück seien, antwortet der Ex-Bayern-Spieler: "Vincent Kompany hat als neuer, junger Trainer direkt gezeigt, was er kann. Wenn der Erfolg anhält, bleibt er langfristig. Ich bin sicher, dass die Bayern mit ihm in der Champions League wieder angreifen werden."

Wer wird gefährlichster Bayern-Verfolger - Dortmund oder Leverkusen?

"Für mich bleibt Bayern Favorit. Der härteste Konkurrent wird aus meiner Sicht Borussia Dortmund sein. Leverkusen hatte zwar eine sehr gute Saison, doch mit dem Weggang von Xabi Alonso und Florian Wirtz verlieren sie einen Top-Trainer und einen der besten Spieler. Das macht es schwierig. Vielleicht können sie wieder ganz oben mitspielen. Ich bin gespannt", so Pizarro.

HSV-Rückkehr und Werder Bremens Europahoffnung

Nach sieben Jahren Pause ist der HSV in der kommenden Bundesliga-Saison 2025/26 am Start. "Ich freue mich, dass der HSV wieder da ist", sagt Pizarro - obwohl er als Ex-Bremer verständlicherweise keine allzu großen Sympathien für den Nordrivalen hegt. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er, der HSV sei immer sein Lieblingsgegner gewesen. "Die Rückkehr ist gut für die Liga. Neue Derbys, spannende Duelle." Zu Werder ergänzt er: "Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Auch wenn es zuletzt nicht geklappt hat: Ich traue ihnen zu, dass sie in der kommenden Saison um die internationalen Plätze mitspielen. Das wäre fantastisch."

Hobby-Hype: 396.500 US-Dollar für Lamine Yamal Sammelkarte

Das Hobby wächst gerade stark - nicht nur Europa, sondern auch die USA sind im Fußballsammelkartenfieber. Vor Kurzem wurde die bisher teuerste Topps Karte von Lamine Yamal verkauft: eine 1/1 Superfractor Autograph (weltweit einmalige Karte mit schillerndem Effekt und Signatur), die für unglaubliche 396.500 US-Dollar den Besitzer wechselte.

So nervenaufreibend wie Auktionsrekorde dieser Art ist auch das Live-Erlebnis beim "Breaken" (Öffnen der Boxen) der Karten. "Wenn ich mir eine Karte aus der neuen Bundesliga Topps Chrome® 2024-25 Box wünschen dürfte, wäre es Nick Woltemade. Wir haben zusammen bei Werder Bremen gespielt. Er hat enormes Potenzial und könnte ein Bayern-Kandidat werden", sagt Pizarro und teilt ein persönliches Fanerlebnis. "Es kommt immer wieder vor, dass ich auf meinen Sammelkarten unterschreiben soll. Das ist mir zuletzt in Düsseldorfer Restaurant passiert. Das ist wahnsinnig und es freut mich, dass die Fans immer wieder auf mich zukommen."

In der neuen Bundesliga Topps Chrome® 2024-25 Kollektion werden wieder ganz besondere Fußballmomente verewigt. Wenn er an seine beste Zeit als Spieler denkt, ist das für Pizarro seine Zeit bei Bayern. "Ich glaube, dass die Saison 2012/13 mit dem Triple-Jahr das Highlight meiner Karriere war. Das ist schon toll, wenn man so einen Moment auf einer Karte verewigt hat", erinnert sich Pizarro.

Fußballgeschichte zum Anfassen und Sammeln: Bundesliga Topps Chrome® 2024-25

Eine starke Saison verdient besondere Erinnerungsstücke, die Fußballgeschichte festhalten.

Die neue Kollektion (Hobby- oder Value-Box) umfasst:

Base-Set:

100 Karten der besten Spieler der Bundesliga: von vielversprechenden Nachwuchstalenten bis zu erfahren Führungsspielern, 25 verschiedene Parallels.

Inserts:

First Taste: Die herausragenden Rookies der Saison in ihrem ersten großen Moment als Profifußballer auf einer Die-Cut-Karte, die aussieht, als hätte jemand ein Stück herausgebissen.

Die herausragenden Rookies der Saison in ihrem ersten großen Moment als Profifußballer auf einer Die-Cut-Karte, die aussieht, als hätte jemand ein Stück herausgebissen. Wild Jungle: Lebhaftes Dschungel-Layout, das die Intensität der Spieler widerspiegelt.

Lebhaftes Dschungel-Layout, das die Intensität der Spieler widerspiegelt. Diamond Etch : Eine Hommage an die Elite-Spieler, die auf dem Platz am meisten strahlen.

: Eine Hommage an die Elite-Spieler, die auf dem Platz am meisten strahlen. Und viele weitere Neuerungen.

Autogramme:

Der Kaiser und Der Musiala: Ein echtes Highlight - zwei Generationen, zwei Legenden, jeweils mit einer exklusiven 1/1-Karte.

Ein echtes Highlight - zwei Generationen, zwei Legenden, jeweils mit einer exklusiven 1/1-Karte. History in NOW Dual Autogramme: Jede Karte vereint zwei Signaturen - aktuelle Stars (z. B. Jude Bellingham, Erling Haaland) und Legenden (z. B. Rudi Völler) - und schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Die Kollektion ist seit dem 10. Juli bei Topps.com, Müller und ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

